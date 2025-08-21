Memiş: Temmuzda 156 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik

Sektör ihracatı içinde pastacılık ürünlerinin 36,4 milyon dolarlık değerle ilk sırada olduğunu kaydeden Başkan Veysel Memiş, “Bu dönemde en fazla ihracatı Irak, Suriye, İran, Tunus ve Almanya pazarlarına gerçekleştirdik” dedi.

Kuraklık ve iklim değişikliği gibi faktörler nedeniyle bazı ürünlerde rekolte kayıplarının yaşandığını dile getiren Başkan Veysel Memiş, Türkiye’nin artık su sorunu yaşayan ülkelerden biri olarak kabul edildiğini vurgulayarak tarımsal üretimi artırabilmek için daha az su tüketen bakliyat çeşitlerinin ekiminin tercih edilmesi ve ekilmemiş arazi bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Başkan Veysel Memiş şunları söyledi: “Ülkemizin sahip olduğu arazileri en iyi şekilde değerlendirebilirsek bugünkü üretim kapasitemizi 2-3 kat artırabiliriz. Bu ürünleri işleyebilecek kapasiteye sahip fabrikalarımız var. Küresel pazarda alıcılar da var. Üretimi artırarak hem insanımızın uygun fiyatlı sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlayabiliriz hem de ihracatı artırarak ülkemize daha fazla döviz kazandırabiliriz.”

“En fazla pastacılık ürünleri ve bakliyat ihraç ettik”

AHBİB’in temmuz ayı sektör ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, bu dönemde en fazla pastacılık ürünleri, bakliyat, bitkisel yağlar ile şeker ve şeker mamulleri ihraç ettiklerini açıkladı. Başkan Veysel Memiş, “Temmuz ayı ihracatında ilk sırayı yüzde 16 artış ve 36,4 milyon dolarlık değerle pastacılık ürünleri aldı. Bakliyat ihracatımız 27,6 milyon dolar değerle ikinci, bitkisel yağlar ise 24,2 milyon dolar değerle üçüncü sırada yer buldu.

İhracat artış hızında ise ilk sırayı yüzde 93 artışla değirmencilik ürünleri aldı. Bu ürün grubunda ihracatımız 19 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bitkisel yağlarda yüzde 39 artış değerine ulaşılırken kakaolu mamuller ürün grubunda ise yüzde 38 artışla 3,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. En fazla ihraç ettiğimiz ürün ise 17,6 milyon dolar değerle diğer şekerler olurken bu ürünü sırasıyla 17,2 milyon dolar değerle kırmızı mercimek ve 12,6 milyon dolar değerle tatlı bisküvi ve gofretler takip etti” diye konuştu.