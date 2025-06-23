Mersin OSB’de 6. Bölge çalışmaları başladı
Mersin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Mersin OSB’nin 6. Genişleme Bölgesi için çalışmalara resmen başlandığını açıkladı. Tekli, yeni yatırımların hem istihdamı artıracağını hem de Mersin’i küresel bir üretim üssü haline getireceğini söyledi.
1993 yılında 380 hektar alanda kurulan Mersin OSB, yapılan ilave yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Onayı alınan 5. Bölge ile birlikte toplam bin 83,5 hektarlık bir alana ulaşan OSB’de, şimdi de 6. Bölge için düğmeye basıldı. Müteşebbis Heyet kararı ile başlayan yeni bölge çalışmaları, kentin sanayi kapasitesini daha da artırmayı hedefliyor.
“1.083,5 hektar alana sahibiz”
Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, yatırımcı firmaların 25 bin kişiyi istihdam ettiği bölgede Türkiye ve Mersin’in kalkınmasına destek olmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Başkan Tekli, “Devletimizin sağladığı imkânlar ve destekler çerçevesinde faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye her geçen gün devlet politikaları ve yatırım hamleleri ile gelişiyor.
Bizler de bu gelişime Mersin’den yatırım, istihdam ve üretim alanlarımızla destek veriyoruz. Uluslararası Mersin Limanı, hava ve karayolu lojistik imkânları bakımından son derece avantajlı bir lokasyonda bulunan Mersin OSB, dünyanın her bölgesine gerçekleştirdiği ihracatla ekonomiye değer katıyor” dedi.
Başkan Tekli, “Faaliyette bulunan 3 organize sanayi bölgesi, yapımı devam eden 4. organize sanayi bölgesi ile mevcutta 823,5 hektar alanıyla Mersin’in en büyük organize sanayi bölgesiyiz. Ağırlıklı olarak çelik konstrüksiyon, gıda, plastik, makine, mobilya, kimya, cam başta olmak üzere 14 ayrı sektörün kümelendiği bölgemizde, ilave alan yatırımlarında teknoloji yatırımları hız kesmeden devam ediyor. 4. Bölge’de alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 6 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Onayı alınan 5. Bölge ile birlikte 1.083,5 hektar alana sahip olacağız” dedi.
Başkan Tekli, “Mersin Valimiz Atilla Toros aynı zamanda Müteşebbis Heyet Başkanımız. Sayın Valimizin görüşleri doğrultusunda yaptığımız çalışmalar ile kentimize yeni istihdam alanları oluşturmak adına, ülkemizin üretim ve ihracat rakamlarını yukarı çekmek adına Müteşebbis Heyet olarak Mersin OSB 6. Bölge için çalışmalara başlama kararı aldık. Mersin OSB’de kurulacak 6. Genişleme alanımız, şehrimizin sanayi kapasitesini daha da ileriye taşıyacak stratejik bir hamledir.
Yeni yatırımlar, Mersin’in üretim gücünü artırarak sanayimizin rekabetçiliğini güçlendirecektir. Ayrıca bu bölge, ihracat potansiyelimizin büyümesine doğrudan katkı sağlayacaktır. İstihdam olanakları da artacak, gençlerimiz sanayiyle daha çok buluşacaktır. 6. bölgeyle birlikte Mersin, bölgesel değil küresel bir üretim merkezi olma yolunda ilerliyor. Bu vizyonu hep birlikte oluşturarak kentimizin geleceğini inşa edeceğiz” dedi.
“Geleceğe yatırım yapıyoruz”
Başkan Tekli, “Sanayi sektörü, Mersin’in ekonomik kalkınmasının en güçlü dinamiklerinden biridir. Mersin Organize Sanayi Bölgesi, üretim kapasitesi, ihracat hacmi ve sağladığı istihdamla şehrimizin can damarı konumundadır. Buradaki firmalarımız yalnızca yerel pazara değil, uluslararası piyasalara da açılarak Mersin’in marka değerini artırmakta. Lojistik avantajlarımız, limanımız ve havaalanımızla birleştiğinde sanayi için büyük bir stratejik üstünlük oluşturmaktadır. Bölgemizde yapılan her yatırım, kentimize istihdam, katma değer ve sürdürülebilir kalkınma olarak geri dönmektedir. Ayrıca Mersin OSB’deki teknolojik altyapı ve Ar-Ge faaliyetleri, geleceğin sanayisine bugünden hazırlık anlamı taşımaktadır. Mersin’in sanayiyle büyümesi, sadece kent ekonomisine değil, Türkiye’nin üretim gücüne de katkı sağlamakta. Bu nedenle sanayi alanlarının artması, aynı zamanda geleceğe yapılan en büyük yatırımdır” dedi.