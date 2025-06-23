Mersin OSB’de 6. Bölge çalışmaları başladı

1993 yılında 380 hektar alanda kurulan Mersin OSB, yapılan ilave yatırım­larla büyümeye devam ediyor. Onayı alınan 5. Bölge ile birlik­te toplam bin 83,5 hektarlık bir alana ulaşan OSB’de, şimdi de 6. Bölge için düğmeye basıldı. Mü­teşebbis Heyet kararı ile başla­yan yeni bölge çalışmaları, ken­tin sanayi kapasitesini daha da artırmayı hedefliyor.

“1.083,5 hektar alana sahibiz”

Mersin OSB Başkanı Sab­ri Tekli, yatırımcı firmaların 25 bin kişiyi istihdam ettiği bölge­de Türkiye ve Mersin’in kalkın­masına destek olmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Başkan Tekli, “Devletimizin sağ­ladığı imkânlar ve destekler çer­çevesinde faaliyetlerimizi ara­lıksız sürdürüyoruz. Türkiye her geçen gün devlet politikaları ve yatırım hamleleri ile gelişiyor.

Bizler de bu gelişime Mersin’den yatırım, istihdam ve üretim alan­larımızla destek veriyoruz. Ulus­lararası Mersin Limanı, hava ve karayolu lojistik imkânları ba­kımından son derece avantaj­lı bir lokasyonda bulunan Mer­sin OSB, dünyanın her bölgesine gerçekleştirdiği ihracatla ekono­miye değer katıyor” dedi.

Başkan Tekli, “Faaliyette bu­lunan 3 organize sanayi bölge­si, yapımı devam eden 4. orga­nize sanayi bölgesi ile mevcutta 823,5 hektar alanıyla Mersin’in en büyük organize sanayi bölge­siyiz. Ağırlıklı olarak çelik kons­trüksiyon, gıda, plastik, maki­ne, mobilya, kimya, cam başta olmak üzere 14 ayrı sektörün kümelendiği bölgemizde, ila­ve alan yatırımlarında teknolo­ji yatırımları hız kesmeden de­vam ediyor. 4. Bölge’de alt ya­pı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 6 bin kişiye istihdam sağlanma­sı hedefleniyor. Onayı alınan 5. Bölge ile birlikte 1.083,5 hektar alana sahip olacağız” dedi.

Başkan Tekli, “Mersin Valimiz Atilla Toros aynı zamanda Mü­teşebbis Heyet Başkanımız. Sa­yın Valimizin görüşleri doğrul­tusunda yaptığımız çalışmalar ile kentimize yeni istihdam alan­ları oluşturmak adına, ülkemi­zin üretim ve ihracat rakamla­rını yukarı çekmek adına Müte­şebbis Heyet olarak Mersin OSB 6. Bölge için çalışmalara başla­ma kararı aldık. Mersin OSB’de kurulacak 6. Genişleme alanı­mız, şehrimizin sanayi kapasi­tesini daha da ileriye taşıyacak stratejik bir hamledir.

Yeni yatı­rımlar, Mersin’in üretim gücünü artırarak sanayimizin rekabet­çiliğini güçlendirecektir. Ayrıca bu bölge, ihracat potansiyelimi­zin büyümesine doğrudan katkı sağlayacaktır. İstihdam olanak­ları da artacak, gençlerimiz sa­nayiyle daha çok buluşacaktır. 6. bölgeyle birlikte Mersin, bölge­sel değil küresel bir üretim mer­kezi olma yolunda ilerliyor. Bu vizyonu hep birlikte oluşturarak kentimizin geleceğini inşa ede­ceğiz” dedi.

“Geleceğe yatırım yapıyoruz”

Başkan Tekli, “Sanayi sektörü, Mersin’in ekonomik kalkınmasının en güçlü dinamiklerinden biridir. Mersin Organize Sanayi Bölgesi, üretim kapasitesi, ihracat hacmi ve sağladığı istihdamla şehrimizin can damarı konumundadır. Buradaki firmalarımız yalnızca yerel pazara değil, uluslararası piyasalara da açılarak Mersin’in marka değerini artırmakta. Lojistik avantajlarımız, limanımız ve havaalanımızla birleştiğinde sanayi için büyük bir stratejik üstünlük oluşturmaktadır. Bölgemizde yapılan her yatırım, kentimize istihdam, katma değer ve sürdürülebilir kalkınma olarak geri dönmektedir. Ayrıca Mersin OSB’deki teknolojik altyapı ve Ar-Ge faaliyetleri, geleceğin sanayisine bugünden hazırlık anlamı taşımaktadır. Mersin’in sanayiyle büyümesi, sadece kent ekonomisine değil, Türkiye’nin üretim gücüne de katkı sağlamakta. Bu nedenle sanayi alanlarının artması, aynı zamanda geleceğe yapılan en büyük yatırımdır” dedi.