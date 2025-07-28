Mersin tarımında kaybın boyutu büyüyor
Mersin’de yaşanan kuraklık, tarım sektörünü derinden etkiliyor. Mersinli yetkili ve üreticiler su kaynaklarının tükenmesi ve iklim krizine karşı acil çağrıda bulundu. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz meyvede yüzde 70’e varan kayıpların yaşandığını söyledi.
Asya ÇOKKESER
Mersin’de son yıllarda etkisini artıran kuraklık, tarım sektöründe büyük kayıplara neden oldu. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, iklim krizinin artık geri dönülmez boyuta ulaştığını belirterek, “Normal kış mevsimlerinde almamız gereken yağışların yüzde 20’sini bile alamaz olduk. Toroslar’da eskiden 4-5 metre kar yağardı, artık yarım metre bile yağmıyor. Yağmur yağışları ise afet şeklinde yağıp sel olup gidiyor, yeraltı su kaynaklarımızı beslemiyor” şeklinde konuştu.
Yılmaz, iklim krizine uyum sağlamanın kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek, “Bundan sonra iklim koşullarına göre ürün deseni seçmemiz, daha az su isteyen ürünlere yönelmemiz şart. Çiftçimizi bu şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Ancak bunu yapması gereken asıl merci tarım politikalarını yürüten bakanlıklardır” ifadesini kullandı.
Bu yıl şubat ve nisan aylarında yaşanan don afetlerinin meyve sektöründe ciddi rekolte kaybına yol açtığını belirten Yılmaz, “Meyvede yüzde 70’lere varan kayıplar yaşandı. Tüketici yüksek fiyatlarla ürün almak zorunda kalıyor, 5 kilo yerine 1 kilo tüketiyor. Biz üreticiler olarak fiyatların bu kadar yükselmesini istemeyiz. Makul fiyatlarda hem çiftçi kazanmalı hem tüketici uygun fiyata ürün almalı” dedi. Yılmaz, narenciye bahçelerinde kök kurumalarının başladığını ve önümüzdeki yıllarda da rekolte kayıplarının devam edeceğini söyledi.
“Su kaynaklarımız tamamen çekiliyor”
Mersinli tıbbi aromatik bitkiler ve safran üreticisi Ahmet Ata ise kuraklığın kırsal kesimdeki etkilerine değinerek, “Su kaynaklarımız tamamen çekiliyor. Çiftçiler perişan durumda. Eğer bir bahçeye damlama sisteminde 15 günde bir su verilemiyorsa, o meyveden hayır gelmez derler” ifadelerini kullandı.
“Kuraklık baş gösterdi, hasat tehlikede"
Mersinli zeytin üreticisi Mehmet Demir ise, yaz aylarının etkisini göstermesiyle birlikte artan sıcaklıklar ve sona eren yağışların kuraklık tehdidini ortaya çıkardığını özellikle zeytin üretiminde bu yıl ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini belirtti. “Yazın gelmesiyle birlikte sıcaklıklar yükseldi, yağışlar tamamen kesildi. Şu anda kuraklık baş göstermeye başladı” diyen Mehmet Demir, sulama konusunda da büyük zorluk yaşadıklarını ifade etti. Damıtma yöntemiyle sulanan zeytin ağaçların toprağının artık suyu çekmediğini söyleyen Demir, topraktaki kuruluk nedeniyle verimin düşmesinden endişe duyduklarını dile getirdi” dedi.