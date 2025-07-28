Mersin tarımında kaybın boyutu büyüyor

Asya ÇOKKESER

Mersin’de son yıllarda etki­sini artıran kuraklık, ta­rım sektöründe büyük kayıplara neden oldu. Mersin Ziraat Oda­sı Başkanı Musa Yılmaz, iklim krizinin artık geri dönülmez bo­yuta ulaştığını belirterek, “Nor­mal kış mevsimlerinde almamız gereken yağışların yüzde 20’si­ni bile alamaz olduk. Toroslar’da eskiden 4-5 metre kar yağardı, artık yarım metre bile yağmıyor. Yağmur yağışları ise afet şeklin­de yağıp sel olup gidiyor, yeraltı su kaynaklarımızı beslemiyor” şeklinde konuştu.

Yılmaz, iklim krizine uyum sağlamanın kaçınılmaz olduğu­na dikkat çekerek, “Bundan son­ra iklim koşullarına göre ürün deseni seçmemiz, daha az su is­teyen ürünlere yönelmemiz şart. Çiftçimizi bu şekilde yönlendir­memiz gerekiyor. Ancak bunu yapması gereken asıl merci tarım politikalarını yürüten bakanlık­lardır” ifadesini kullandı.

Bu yıl şubat ve nisan aylarında yaşanan don afetlerinin meyve sektöründe ciddi rekolte kaybı­na yol açtığını belirten Yılmaz, “Meyvede yüzde 70’lere varan kayıplar yaşandı. Tüketici yük­sek fiyatlarla ürün almak zorun­da kalıyor, 5 kilo yerine 1 kilo tü­ketiyor. Biz üreticiler olarak fi­yatların bu kadar yükselmesini istemeyiz. Makul fiyatlarda hem çiftçi kazanmalı hem tüketici uygun fiyata ürün almalı” dedi. Yılmaz, narenciye bahçelerin­de kök kurumalarının başladı­ğını ve önümüzdeki yıllarda da rekolte kayıplarının devam ede­ceğini söyledi.

“Su kaynaklarımız tamamen çekiliyor”

Mersinli tıbbi aromatik bitki­ler ve safran üreticisi Ahmet Ata ise kuraklığın kırsal kesimdeki etkilerine değinerek, “Su kay­naklarımız tamamen çekiliyor. Çiftçiler perişan durumda. Eğer bir bahçeye damlama sistemin­de 15 günde bir su verilemiyorsa, o meyveden hayır gelmez der­ler” ifadelerini kullandı.

“Kuraklık baş gösterdi, hasat tehlikede"

Mersinli zeytin üreticisi Meh­met Demir ise, yaz aylarının etki­sini göstermesiyle birlikte artan sıcaklıklar ve sona eren yağışla­rın kuraklık tehdidini ortaya çı­kardığını özellikle zeytin üreti­minde bu yıl ciddi sıkıntılar ya­şanabileceğini belirtti. “Yazın gelmesiyle birlikte sıcaklıklar yükseldi, yağışlar tamamen ke­sildi. Şu anda kuraklık baş gös­termeye başladı” diyen Mehmet Demir, sulama konusunda da bü­yük zorluk yaşadıklarını ifade et­ti. Damıtma yöntemiyle sulanan zeytin ağaçların toprağının artık suyu çekmediğini söyleyen De­mir, topraktaki kuruluk nedeniy­le verimin düşmesinden endişe duyduklarını dile getirdi” dedi.