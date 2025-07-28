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Mersin tarımında kaybın boyutu büyüyor

Mersin’de yaşanan kuraklık, tarım sektörünü derinden etkiliyor. Mersinli yetkili ve üreticiler su kaynaklarının tükenmesi ve iklim krizine karşı acil çağrıda bulundu. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz meyvede yüzde 70’e varan kayıpların yaşandığını söyledi.

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Mersin tarımında kaybın boyutu büyüyor
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Asya ÇOKKESER

Mersin’de son yıllarda etki­sini artıran kuraklık, ta­rım sektöründe büyük kayıplara neden oldu. Mersin Ziraat Oda­sı Başkanı Musa Yılmaz, iklim krizinin artık geri dönülmez bo­yuta ulaştığını belirterek, “Nor­mal kış mevsimlerinde almamız gereken yağışların yüzde 20’si­ni bile alamaz olduk. Toroslar’da eskiden 4-5 metre kar yağardı, artık yarım metre bile yağmıyor. Yağmur yağışları ise afet şeklin­de yağıp sel olup gidiyor, yeraltı su kaynaklarımızı beslemiyor” şeklinde konuştu.

Yılmaz, iklim krizine uyum sağlamanın kaçınılmaz olduğu­na dikkat çekerek, “Bundan son­ra iklim koşullarına göre ürün deseni seçmemiz, daha az su is­teyen ürünlere yönelmemiz şart. Çiftçimizi bu şekilde yönlendir­memiz gerekiyor. Ancak bunu yapması gereken asıl merci tarım politikalarını yürüten bakanlık­lardır” ifadesini kullandı.

Bu yıl şubat ve nisan aylarında yaşanan don afetlerinin meyve sektöründe ciddi rekolte kaybı­na yol açtığını belirten Yılmaz, “Meyvede yüzde 70’lere varan kayıplar yaşandı. Tüketici yük­sek fiyatlarla ürün almak zorun­da kalıyor, 5 kilo yerine 1 kilo tü­ketiyor. Biz üreticiler olarak fi­yatların bu kadar yükselmesini istemeyiz. Makul fiyatlarda hem çiftçi kazanmalı hem tüketici uygun fiyata ürün almalı” dedi. Yılmaz, narenciye bahçelerin­de kök kurumalarının başladı­ğını ve önümüzdeki yıllarda da rekolte kayıplarının devam ede­ceğini söyledi.

“Su kaynaklarımız tamamen çekiliyor”

Mersinli tıbbi aromatik bitki­ler ve safran üreticisi Ahmet Ata ise kuraklığın kırsal kesimdeki etkilerine değinerek, “Su kay­naklarımız tamamen çekiliyor. Çiftçiler perişan durumda. Eğer bir bahçeye damlama sistemin­de 15 günde bir su verilemiyorsa, o meyveden hayır gelmez der­ler” ifadelerini kullandı.

“Kuraklık baş gösterdi, hasat tehlikede"

Mersinli zeytin üreticisi Meh­met Demir ise, yaz aylarının etki­sini göstermesiyle birlikte artan sıcaklıklar ve sona eren yağışla­rın kuraklık tehdidini ortaya çı­kardığını özellikle zeytin üreti­minde bu yıl ciddi sıkıntılar ya­şanabileceğini belirtti. “Yazın gelmesiyle birlikte sıcaklıklar yükseldi, yağışlar tamamen ke­sildi. Şu anda kuraklık baş gös­termeye başladı” diyen Mehmet Demir, sulama konusunda da bü­yük zorluk yaşadıklarını ifade et­ti. Damıtma yöntemiyle sulanan zeytin ağaçların toprağının artık suyu çekmediğini söyleyen De­mir, topraktaki kuruluk nedeniy­le verimin düşmesinden endişe duyduklarını dile getirdi” dedi.

 

Kaynak: DÜNYA - MERSİN