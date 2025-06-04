Mersin Ticaret Borsasi Başkanı Özdemir: Mersin tarımsal yatırımlarda daha güçlü desteklenebilirdi
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da Mersin, teşviklerin daha az olduğu 2’nci teşvik bölgesinde yer aldı.
Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu durum özellikle tarım ve gıda sektöründeki potansiyelimizi uygulamaya geçirebilmeyi zorlaştıracaktır. Tarım ve gıda gibi stratejik bir sektörde yapılacak yatırımların düşük oranlı teşviklerle desteklenmesi, yatırımcıların ilgisinin başka bölgelere yönlenmesine ve Mersin’in sektördeki büyük potansiyelinin âtıl kalmasına neden olacaktır.
Mersin’in tarım ve gıda sektörünün çok daha gelişme potansiyeli olduğuna ilişkin değerlendirme ve önerilerini her platformda dile getirdiğini söyleyen Abdullah Özdemir, “Çünkü, ilimizin tarımsal ihracatı daha çok işlenmemiş, birim ihraç fiyatı nispeten düşük olan tarımsal ürünlere dayanmaktadır.
Mersin’in tarımsal ihracatta ulaştığı konumun daha da güçlü kılınması ve sektörde rekabet avantajının artırılması için katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi büyük önem taşımaktadır. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi için ise Mersin’de tarım ve gıda sektöründe yapılacak her türlü yatırımın, teşvik sistemine göre 5’inci bölgede değerlendirilmesini, verilecek desteklerin bu kapsamda oluşmasını öneriyorduk. Beklentilerimiz de bu yöndeydi” dedi.
"Mersin'in potansiyeli atıl kalacak"
Ancak, 30 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan, ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Mersin’in, teşviklerin daha az olduğu 2’nci teşvik bölgesinde yer aldığına dikkat çeken Özdemir, “İlgili kararda çok yerinde tespit edilmiş hedefler bulunmaktadır. Bu hedeflerden bir tanesi de Mersin’i çok yakından ilgilendiren; “Katma değeri yüksek yatırımların özendirilmesi” olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda, belirlenen yatırım seçeneklerine göre Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Faiz veya Kâr Payı Desteği, Makine Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği gibi, yatırımları özendirecek önemli destekler belirlenmiştir. Ancak, Mersin’in 2’nci teşvik bölgesinde yer alması, tarım ve gıda gibi stratejik bir sektörde yapılacak yatırımların düşük oranlı teşviklerle desteklenmesi, yatırımcıların ilgisinin başka bölgelere yönlenmesine ve Mersin’in sektördeki büyük potansiyelinin âtıl kalmasına neden olacaktır” ifadesini kullandı.
Abdullah Özdemir, Mersin’in hali hazırda bu dönüşüm için gerekli altyapıya, iş gücüne ve ticaret kültürüne sahip olduğunu belirterek, “Tarım ve gıda yatırımları 5. bölge teşvik kapsamına alınsaydı, kamu-özel sektör-üniversite iş birliğiyle bölgemizin gelişimi ivme kazanacak ve ülkemizin gıda güvenliği, sürdürülebilirliği, ihracat hacmi ve ekonomik çeşitliliği açısından güçlü bir üs haline gelmesi için yeni bir kapı açılmış olacaktı. Bu bağlamda, Mersin’in 5. bölge teşviklerinden yararlanması kritik bir ihtiyaçtır. Bu doğrultuda, ilgili Bakanlıklarımızdan beklentimiz hem Mersin’in hem de ülkemizin kalkınma hedefleri açısından bu hususun yeniden değerlendirilmesidir” açıklamasında bulundu.