Mersin Ticaret Borsasi Başkanı Özdemir: Mersin tarımsal yatırımlarda daha güçlü desteklenebilirdi

Mersin Ticaret Borsa­sı Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklama­da, “Bu durum özellikle tarım ve gıda sektöründeki potansiyeli­mizi uygulamaya geçirebilmeyi zorlaştıracaktır. Tarım ve gıda gibi stratejik bir sektörde yapı­lacak yatırımların düşük oranlı teşviklerle desteklenmesi, yatı­rımcıların ilgisinin başka bölge­lere yönlenmesine ve Mersin’in sektördeki büyük potansiyelinin âtıl kalmasına neden olacaktır.

Mersin’in tarım ve gıda sektö­rünün çok daha gelişme potan­siyeli olduğuna ilişkin değerlen­dirme ve önerilerini her plat­formda dile getirdiğini söyleyen Abdullah Özdemir, “Çünkü, ili­mizin tarımsal ihracatı daha çok işlenmemiş, birim ihraç fiya­tı nispeten düşük olan tarımsal ürünlere dayanmaktadır.

Mer­sin’in tarımsal ihracatta ulaştığı konumun daha da güçlü kılınma­sı ve sektörde rekabet avantajının artırılması için katma değeri yük­sek ürünlere yönelmesi büyük önem taşımaktadır. Bu potansi­yelin harekete geçirilmesi için ise Mersin’de tarım ve gıda sektö­ründe yapılacak her türlü yatırı­mın, teşvik sistemine göre 5’inci bölgede değerlendirilmesini, ve­rilecek desteklerin bu kapsamda oluşmasını öneriyorduk. Beklen­tilerimiz de bu yöndeydi” dedi.

"Mersin'in potansiyeli atıl kalacak"

Ancak, 30 Mayıs 2025 tari­hinde yayınlanan, ‘Yatırımlar­da Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Mersin’in, teşviklerin daha az olduğu 2’nci teşvik böl­gesinde yer aldığına dikkat çe­ken Özdemir, “İlgili kararda çok yerinde tespit edilmiş hedefler bulunmaktadır. Bu hedeflerden bir tanesi de Mersin’i çok yakın­dan ilgilendiren; “Katma değe­ri yüksek yatırımların özendiril­mesi” olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, belirlenen yatırım se­çeneklerine göre Gümrük Ver­gisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Faiz veya Kâr Pa­yı Desteği, Makine Desteği, Ya­tırım Yeri Tahsisi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigor­ta Primi Desteği gibi, yatırımla­rı özendirecek önemli destekler belirlenmiştir. Ancak, Mersin’in 2’nci teşvik bölgesinde yer alma­sı, tarım ve gıda gibi stratejik bir sektörde yapılacak yatırımların düşük oranlı teşviklerle destek­lenmesi, yatırımcıların ilgisinin başka bölgelere yönlenmesine ve Mersin’in sektördeki büyük po­tansiyelinin âtıl kalmasına ne­den olacaktır” ifadesini kullandı.

Abdullah Özdemir, Mersin’in hali hazırda bu dönüşüm için ge­rekli altyapıya, iş gücüne ve ti­caret kültürüne sahip olduğunu belirterek, “Tarım ve gıda yatı­rımları 5. bölge teşvik kapsamına alınsaydı, kamu-özel sektör-ü­niversite iş birliğiyle bölgemi­zin gelişimi ivme kazanacak ve ülkemizin gıda güvenliği, sür­dürülebilirliği, ihracat hacmi ve ekonomik çeşitliliği açısından güçlü bir üs haline gelmesi için yeni bir kapı açılmış olacaktı. Bu bağlamda, Mersin’in 5. böl­ge teşviklerinden yararlanması kritik bir ihtiyaçtır. Bu doğrul­tuda, ilgili Bakanlıklarımızdan beklentimiz hem Mersin’in hem de ülkemizin kalkınma hedefle­ri açısından bu hususun yeniden değerlendirilmesidir” açıklama­sında bulundu.