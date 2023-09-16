Metal iş kolunda ilk toplu pazarlık toplantısı 26 Eylül'de

Metal iş kolunda 140 bin işçiyi kapsayacak toplu pazarlığın ilk toplantı günü belli oldu. Türk İş'e bağlı Türk Metal Sendikası sosyal medya hesabından Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile ilk pazarlığın 26 Eyül'de yapılacağını duyurdu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Sendikamız ile MESS (Metal Sanayicileri Sendikası) arasında imzalanacak 2023-2025 grup toplu iş sözleşme müzakerelerinin ilki 26 Eylül 2023 Salı günü saat 10:30’da İstanbul MESS merkez bürosunda gerçekleşecektir" ifadeleri kullanıldı.