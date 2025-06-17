Migros, uzun vadeli ulusal kredi notunu korudu

Migros'un uzun vadeli ulusal kredi notu, kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER) tarafından en yüksek not olan "AAA (tr)" olarak devam etmesine karar verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından yurt içi şirketlerin kredi notunu tespit eden JCR Eurasia Rating'in değerlendirme kriterleri arasında, şirketlerin büyüme, kaynaklarının verimli kullanımı ve yatırımları yer alıyor.

Şirketin uzun vadeli uluslararası notunu "BB" oldu

JCR-ER raporunda, hızlı tüketim ürünleri sektöründeki rekabetçi piyasa yapısı, değişen tüketici tercihleri ve bunun karlılık göstergeleri üzerinde oluşturduğu potansiyel baskıya rağmen Migros'un artan müşteri sayısı, güçlü satış geliri, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yaratma kapasitesi ve güçlü nakit akışı metrikleri kredi notunu destekleyen ana unsurlar olarak açıklandı.

Migros'un 2024 cirosu reel olarak yüzde 12,1 artarak 293,8 milyar liraya ulaştı. Şirket reel olarak yüzde 23 artışla 14,3 milyar lira serbest nakit akışı yarattı.

Mağaza sayısı 3 bin 621'e ulaşan, 2024'te 356 yeni mağazaya ek olarak, büyüyen mağaza ağını desteklemek için 16 yeni dağıtım merkezi açan Migros, geçen yıl, TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi dahil toplam 9,9 milyar lira yatırım yaptı.

JCR-ER raporunda, Migros'un ortaklık yapısı, kurumsal yönetişim ve sürdürülebilirlik uygulamalarına uyumu, dijital satış kanalı ile desteklenen çoklu kanal yönetim yeteneği ve teknolojik yatırımları da yer aldı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, JCR Eurasia Rating, Migros'un kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (tr)", uzun vadeli uluslararası notunu da "BB" olarak belirledi.