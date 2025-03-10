Mikro talepler tamam zafiyete müsaade yok
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelen ihracatçı birliklerinin başkanları DÜNYA’ya konuştu. Şimşek’in programda zafiyete neden olacak herhangi bir talebi olumlu karşılamadığını belirten ihracatçılar, mikro talepler noktasında ise toplantıdan memnun ayrıldı.
Recep ERÇİN
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu ile bir araya geldi. Geniş katılımlı toplantıya TİM’in eski danışmanlarından Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları da katıldı.
Toplantıya katılan ihracatçı başkanlarla konuştuğumuzda, uygulanmakta olan ekonomi programında zafiyete neden olabilecek “kur vd.” taleplerle ilgili Bakan Şimşek’in “tavizsiz” bir tavır takındığını, buna karşın sektörel bazdaki taleplerle ilgili ise olumlu bir tutum gösterdiğini öğrendik. DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar toplantıda Bakan Şimşek’in izlenen ekonomi programına ilişkin güncel bilgiler verdiğini, kur seviyeleri konusundaki serzenişleri anladığını fakat enflasyon üzerindeki risklere işaret ettiğini söylediler.
Enflasyon düştükçe faydası görülecek
İhracatçıların kur konusundaki taleplerini dinleyen Bakan Şimşek’in, enflasyon düştükçe faizlerin de düşeceğini ve böylece kredi maliyetlerinin aşağı geleceğini anımsattığını aktaran başkanlar, gerek reeskont gerek diğer kredi mekanizmaları ile ihracatçıların desteklenmeye devam edeceği mesajını aldıklarını bildirdiler.
Toplantıda enflasyonist etkiler yüzünden kur konusundaki taleplerinin karşılanamayacağı mesajı alan ihracatçıların, Bakan Şimşek’in dikkat çektiği riskleri anlayışla karşılarken, mutmain de olmadıkları öğrenildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir ihracatçı başkan, “İhracatı destekleyecek bir somut bir şey görmedik. Hep vaatlerle geçti, biraz da gaz alma toplantısı oldu. Sabredin dendi ama ihracatçı pahalı finansmanla dönemiyor. Kur ile reeskont faizleri konusu TİM Başkanımız tarafından dillendirildi” ifadelerini kullandı.
Toplantıya ilişkin konuştuğumuz farklı sektörlerdeki ihracatçı başkanlardan farklı görüşlerin gelmesi üzerine TİM yönetiminde üst düzey görevde bulunan bir ihracatçı başkana danıştığımızda, “Katılımcılardan güzel talepler geldi. Sektörel anlamda gelen her talebi Bakan Şimşek, olumlu karşıladı. Örneğin leasing yapanların döviz sınırlamasından muaf tutulmasından tutun da tekne ve yat sektörünün 24 metreye kadar olan deniz araçlarının imal ve inşası ile ilgili mal ve hizmet alımlarında vergi istisnasının yeniden getirilmesine kadar bir dizi mikro talebe olumlu yanıt aldık” bilgilerini paylaştı.
“ÜFE ile paralel giden bir kur görebiliriz”
“Sabırlı olun” mesajı aldıklarını kaydeden üst düzey TİM yöneticisi, “Bakan Şimşek’in verdiği mesajlardan benim satır aralarındaki çıkarımım; enflasyon ve kur artışı arasındaki makas geçen yıllardaki kadar çok olmayacak. Hatta bence ÜFE ile paralel giden bir kur görebiliriz diye düşünüyorum.
Bakan Şimşek, programa uyacaklarını, dik duracaklarını, bu sayede enflasyonu düşüreceklerini zaten enflasyonun da hızla düştüğü yönünde mesajlar verdi” dedi. Enflasyon düştükçe faizlerin de düşeceğine yönelik somut gelişmenin Eximbank kredilerinde yaşandığına dikkat çeken ihracatçı başkan, ihracatçıların banka komisyonu dahil Eximbank kredi maliyetlerinin yüzde 27-28’lere kadar düştüğünü ifade etti.
“Bakan Şimşek’e hak verdik”
DÜNYA’ya konuşan gıda sektöründeki bir ihracatçı, “Bakan Şimşek tam bir Maliye Bakanı gibi davranıyor. Uygulanan programdan taviz vermeyeceğini gördük. Kur konusunda kısa vadeli beklentiler yerine uzun vadeyi dikkate almamız lazım. 2025 sonunu beklemek gerek. Altıncı aydan sonra enflasyonda daha da rahatlama olacağını düşünüyoruz. Bir iki ufak tali konu dışında katılımcılar da Bakan Şimşek’e hak verdiler. Kısa vadeli çıkarları gözettiğimiz zaman neler olduğunu gördük. O yüzden Bakan Şimşek ve programı bize öngörülebilirlik sağlıyor” ifadelerini kullandı.