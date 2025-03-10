Mikro talepler tamam zafiyete müsaade yok

Recep ERÇİN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İhracatçı­lar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Baş­kanlar Kurulu ile bir araya geldi. Ge­niş katılımlı top­lantıya TİM’in es­ki danışmanların­dan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları da katıldı.

Top­lantıya katılan ihracatçı baş­kanlarla konuştuğumuzda, uygulanmakta olan ekonomi programında zafiyete neden olabilecek “kur vd.” talepler­le ilgili Bakan Şimşek’in “ta­vizsiz” bir tavır takındığını, buna karşın sektörel bazda­ki taleplerle ilgili ise olum­lu bir tutum gösterdiğini öğ­rendik. DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar toplantıda Bakan Şimşek’in izlenen ekonomi programına ilişkin güncel bil­giler verdiğini, kur seviyeleri konusundaki serzenişleri an­ladığını fakat enflasyon üze­rindeki risklere işaret ettiğini söylediler.

Enflasyon düştükçe faydası görülecek

İhracatçıların kur konu­sundaki talepleri­ni dinleyen Bakan Şimşek’in, enf­lasyon düştükçe faizlerin de dü­şeceğini ve böy­lece kredi mali­yetlerinin aşağı geleceğini anım­sattığını aktaran başkanlar, gerek reeskont gerek di­ğer kredi mekanizmaları ile ihracatçıların desteklenme­ye devam edeceği mesajını aldıklarını bildirdiler.

Top­lantıda enflasyonist etkiler yüzünden kur konusundaki taleplerinin karşılanamaya­cağı mesajı alan ihracatçı­ların, Bakan Şimşek’in dik­kat çektiği riskleri anlayışla karşılarken, mutmain de ol­madıkları öğrenildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir ihracatçı başkan, “İhracatı destekleyecek bir somut bir şey görmedik. Hep vaatlerle geçti, biraz da gaz alma top­lantısı oldu. Sabredin dendi ama ihracatçı pahalı finans­manla dönemiyor. Kur ile re­eskont faizleri konusu TİM Başkanımız tarafından dil­lendirildi” ifadelerini kul­landı.

Toplantıya ilişkin konuştu­ğumuz farklı sektörlerdeki ih­racatçı başkanlardan farklı gö­rüşlerin gelmesi üzerine TİM yönetiminde üst düzey görev­de bulunan bir ihracatçı baş­kana danıştığımızda, “Katı­lımcılardan güzel talepler gel­di. Sektörel anlamda gelen her talebi Bakan Şimşek, olumlu karşıladı. Örneğin leasing ya­panların döviz sınırlamasın­dan muaf tutulmasından tu­tun da tekne ve yat sektörünün 24 metreye kadar olan deniz araçlarının imal ve inşası ile il­gili mal ve hizmet alımlarında vergi istisnasının yeniden ge­tirilmesine kadar bir dizi mik­ro talebe olumlu yanıt aldık” bilgilerini paylaştı.

“ÜFE ile paralel giden bir kur görebiliriz”

“Sabırlı olun” mesajı al­dıklarını kaydeden üst düzey TİM yöneticisi, “Bakan Şim­şek’in verdiği mesajlardan be­nim satır aralarındaki çıkarı­mım; enflasyon ve kur artışı arasındaki makas geçen yıl­lardaki kadar çok olmayacak. Hatta bence ÜFE ile paralel giden bir kur görebiliriz diye düşünüyorum.

Bakan Şimşek, programa uyacaklarını, dik duracaklarını, bu sayede enf­lasyonu düşüreceklerini za­ten enflasyonun da hızla düş­tüğü yönünde mesajlar verdi” dedi. Enflasyon düştükçe fa­izlerin de düşeceğine yöne­lik somut gelişmenin Exim­bank kredilerinde yaşandı­ğına dikkat çeken ihracatçı başkan, ihracatçıların banka komisyonu dahil Eximbank kredi maliyetlerinin yüzde 27-28’lere kadar düştüğünü ifade etti.

“Bakan Şimşek’e hak verdik”

DÜNYA’ya konuşan gıda sektöründeki bir ihracatçı, “Bakan Şimşek tam bir Maliye Bakanı gibi davranıyor. Uygulanan programdan taviz vermeyeceğini gördük. Kur konusunda kısa vadeli beklentiler yerine uzun vadeyi dikkate almamız lazım. 2025 sonunu beklemek gerek. Altıncı aydan sonra enflasyonda daha da rahatlama olacağını düşünüyoruz. Bir iki ufak tali konu dışında katılımcılar da Bakan Şimşek’e hak verdiler. Kısa vadeli çıkarları gözettiğimiz zaman neler olduğunu gördük. O yüzden Bakan Şimşek ve programı bize öngörülebilirlik sağlıyor” ifadelerini kullandı.