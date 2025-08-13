Milyarder iş insanı arı yutması sonucu öldü: Miras krizi patlak verdi

Hindistan kökenli Amerikalı iş insanı ve Sona Comstar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sunjay Kapur, 12 Haziran'da İngiltere'nin Windsor kentinde katıldığı bir polo maçında hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Kapur maç sırasında arı yuttu. 53 yaşındaki iş insanının arı sokmasına bağlı olarak anafilaktik şok geçirdiği ve kalbinin durduğu açıklandı.

"Ölümü şüpheli şekilde gerçekleşti"

Ancak Kapur'un bu beklenmedik ölümü, aile içinde miras kavgasına neden oldu.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Sona Comstar’da miras ve şirket yönetimi konusunda kriz yaşandı. Şirkete 23 Haziran'da yeni başkan atanmış, ancak bu atamanın ardından annesi Rani Kapur, oğlunun ölümünün şüpheli şekilde gerçekleştiğini belirtip, yönetim kuruluna itiraz etmişti.

Şirketin değerinin ise 2,7 milyar sterlini (yaklaşık 148 milyar TL) geçtiği tahmin ediliyor.

"Olayın ardında komplo olabilir"

Rani Kapur, oğlunun ölümüne ilişkin 24 Temmuz'da bir mektup kaleme aldı. Kapur, şirketin "mirası gasbetmeye çalıştığını öne sürerek, kendisine de baskı altında belge imzatıldığını ifade etti. Acılı anne, banka hesaplarına erişiminin de engellendiğini kaydetti.

Ailenin avukatı Vaibhav Gaggar, The Telegraph’a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gaggar, “Tüm gelişmeler müvekkilimin söylediklerini doğruluyor. Miras elinden alınıyor ve kimse ölüm nedenine gerçekten bakmıyor. Bu olayın ardında bir komplo olabilir” dedi.