MTSO Başkanı Çakır: Mersin’i, konsolosluk kenti yapmak istiyoruz
Mersin’in dünyanın gözde kentlerinden olduğunu söyleyen Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Avrupa’dan gelen elçilerin Mersin’in ekonomik potansiyelinden daha çok faydalanabileceklerini kaydetti. Çakır, “Tüm büyükelçilere Mersin’de bir konsolosluk açmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.
Mersin ekonomisinin son yıllarda Akdeniz’in parlayan yıldızı konumunda olduğunu kaydeden Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, dünyanın ilgisini çeken bir kent haline geldiğini söyledi.
Bu ilgi ve yükselişi yabancı ülkelerin büyükelçilerinin artan ziyaretlerinde gördüklerini vurgulayan Çakır, “Avrupa’dan gelen elçiler başta olmak üzere, tüm büyükelçilere, Mersin’in ekonomik potansiyelinden daha çok yararlanabilmeleri adına, Mersin’de bir konsolosluk açmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.
Çakır konuyla ilgili şunları kaydetti: Mersin ekonomisi son yıllarda Akdeniz’in parlayan yıldızı konumunda. Kaliteli tarım ve sanayi üretimiyle, limanı ve lojistik gücüyle, ihracat ve dış ticaret gücüyle, yavaş da olsa tanınmaya başlayan turizm potansiyeli ve Çukurova Havalimanı’nın yarattığı erişim kolaylığıyla, dünyanın ilgisini çeken bir kent haline geldik. Bu ilgiyi ve yükselişi, yabancı ülkelerin büyükelçilerinin artan ziyaretlerinde görüyoruz” dedi.
“Büyükelçilerin ziyareti ekonomik gelişmeyi gösteriyor”
Son yıllarda Mersin’in çok sayıda farklı ülkenin büyükelçilerini konuk ettiklerini söyleyen Çakır, “Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak neredeyse her hafta başka bir ülkenin büyükelçisini, elçiliklerin ticaret müşavirlerini, üst düzey bakanlık temsilcilerini ve yabancı ticaret heyetlerini Odamızda konuk ediyoruz, iş dünyamızla, üyelerimizle bir araya getiriyoruz. Ve her buluşmada özellikle Avrupa’dan gelen elçiler başta olmak üzere, tüm büyükelçilere, Mersin’in ekonomik potansiyellerinden daha çok yararlanabilmeleri adına, Mersin’de bir konsolosluk açmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.
“Projelerle Mersin’in tanınırlığını artıracağız”
Mersin’in Orta Doğu, Avrasya ve Akdeniz’in güvenli limanı olduğunun altını çizen Hakan Sefa Çakır, kentin tanıtımdaki eksikliklerine göre yeni atılımlar içerisinde olduklarını söyledi.
MTSO’nun yeni projesi ODAK MERSİN Projesi’nden bahseden Çakır, “Mersin Büyükşehir Belediyemizin ‘Uluslararasılaşma ve Markalaşma Projesi’ kentin uluslararası anlamda profesyonel ve etkin şekilde tanınması ve markalaşması anlamında kesişti. Bu anlamda MTSO ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bazı ortak toplantılar yaptık. Tanıtıma yönelik projelerimizin ortak paydalarını inceledik. Mersin Valiliğimiz de ilgili kamu kurumlarıyla kentin tanıtım faaliyetlerine büyük destek veriyor, öncü oluyor. Kentimizdeki tüm fahri konsoloslarla bir araya geldik ve onların da görüşlerini aldık.
Projelerin ortak noktaları; Şehirlerin uluslararasılaşmasının yerel ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmaya etkileri göz önüne alınarak; Mersin’in uluslararası düzeyde iş birliklerini ve tanınırlığını artırmak amacıyla ve şehir paydaşlarının katılımıyla, Mersin Uluslararasılaşma Ana Planı’nı oluşturmak olacaktır. Mersin iş dünyası olarak, Mersin’in bu yeni dünyada sloganda değil, gerçek anlamda tanınan bir kent olmasını sağlamak olacaktır, projelerimiz ve çalışmalarımız buna yönelik devam edecektir” dedi.
“Mersin’de konsolosluklar açılmasına destek veriyoruz”
Mersin’in geçmişte de konsolaslara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Hakan Sefa Çakır, “1850’lerden itibaren Mersin’de 20’ye yakın ülkenin konsolosu veya konsolos vekilleri bulunmuş. İngiltere, Fransa, Rusya, Sicilya, Sardunya, Belçika, Avusturya, Danimarka, Felemenk, İspanya, Portekiz, Avusturya-Macaristan, İran, İşveç, Norveç bu ülkeler arasında yer almış.
Konsolos bulunduran ülkeler Mersin ekonomisinden ve Mersin’in etkili olduğu coğrafyadaki gelişmelerden daha çok pay almış. Tarih tekerrür ediyor ve Mersin yakın coğrafyasındaki siyasi ve askeri gelişmelerden dolayı Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de tekrar bir cazibe noktası oluyor. Bu ülkelerin birçoğu bugün de bizi ziyaret ediyor ve Mersin’den yararlanmak istiyor, biz de gelin bir konsolosluk açın diyoruz” dedi.