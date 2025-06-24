MTSO Başkanı Çakır: Mersin’i, konsolosluk kenti yapmak istiyoruz

Mersin ekonomisinin son yıllarda Akde­niz’in parlayan yıldızı konumunda olduğunu kaydeden Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başka­nı Hakan Sefa Çakır, dünyanın ilgisini çeken bir kent haline gel­diğini söyledi.

Bu ilgi ve yükselişi yabancı ülkelerin büyükelçileri­nin artan ziyaretlerinde gördük­lerini vurgulayan Çakır, “Avru­pa’dan gelen elçiler başta olmak üzere, tüm büyükelçilere, Mer­sin’in ekonomik potansiyelin­den daha çok yararlanabilmele­ri adına, Mersin’de bir konsolos­luk açmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Çakır konuyla ilgili şunla­rı kaydetti: Mersin ekonomisi son yıllarda Akdeniz’in parlayan yıldızı konumunda. Kaliteli ta­rım ve sanayi üretimiyle, lima­nı ve lojistik gücüyle, ihracat ve dış ticaret gücüyle, yavaş da ol­sa tanınmaya başlayan turizm potansiyeli ve Çukurova Havali­manı’nın yarattığı erişim kolay­lığıyla, dünyanın ilgisini çeken bir kent haline geldik. Bu ilgiyi ve yükselişi, yabancı ülkelerin bü­yükelçilerinin artan ziyaretle­rinde görüyoruz” dedi.

“Büyükelçilerin ziyareti ekonomik gelişmeyi gösteriyor”

Son yıllarda Mersin’in çok sayıda farklı ülkenin büyükel­çilerini konuk ettiklerini söyle­yen Çakır, “Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak neredeyse her hafta başka bir ülkenin bü­yükelçisini, elçiliklerin ticaret müşavirlerini, üst düzey bakan­lık temsilcilerini ve yabancı ti­caret heyetlerini Odamızda ko­nuk ediyoruz, iş dünyamızla, üyelerimizle bir araya getiriyo­ruz. Ve her buluşmada özellikle Avrupa’dan gelen elçiler başta olmak üzere, tüm büyükelçile­re, Mersin’in ekonomik potan­siyellerinden daha çok yararla­nabilmeleri adına, Mersin’de bir konsolosluk açmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

“Projelerle Mersin’in tanınırlığını artıracağız”

Mersin’in Orta Doğu, Avras­ya ve Akdeniz’in güvenli lima­nı olduğunun altını çizen Hakan Sefa Çakır, kentin tanıtımdaki eksikliklerine göre yeni atılım­lar içerisinde olduklarını söyledi.

MTSO’nun yeni projesi ODAK MERSİN Projesi’nden bahse­den Çakır, “Mersin Büyükşehir Belediyemizin ‘Uluslararasılaş­ma ve Markalaşma Projesi’ ken­tin uluslararası anlamda profes­yonel ve etkin şekilde tanınma­sı ve markalaşması anlamında kesişti. Bu anlamda MTSO ve Mersin Büyükşehir Belediye­si olarak bazı ortak toplantılar yaptık. Tanıtıma yönelik proje­lerimizin ortak paydalarını in­celedik. Mersin Valiliğimiz de ilgili kamu kurumlarıyla ken­tin tanıtım faaliyetlerine bü­yük destek veriyor, öncü oluyor. Kentimizdeki tüm fahri konso­loslarla bir araya geldik ve on­ların da görüşlerini aldık.

Pro­jelerin ortak noktaları; Şehir­lerin uluslararasılaşmasının yerel ekonomik, kültürel ve sos­yal kalkınmaya etkileri göz önü­ne alınarak; Mersin’in uluslara­rası düzeyde iş birliklerini ve ta­nınırlığını artırmak amacıyla ve şehir paydaşlarının katılımıyla, Mersin Uluslararasılaşma Ana Planı’nı oluşturmak olacaktır. Mersin iş dünyası olarak, Mer­sin’in bu yeni dünyada slogan­da değil, gerçek anlamda tanı­nan bir kent olmasını sağlamak olacaktır, projelerimiz ve çalış­malarımız buna yönelik devam edecektir” dedi.

“Mersin’de konsolosluklar açılmasına destek veriyoruz”

Mersin’in geçmişte de konsolaslara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Hakan Sefa Çakır, “1850’lerden itibaren Mersin’de 20’ye yakın ülkenin konsolosu veya konsolos vekilleri bulunmuş. İngiltere, Fransa, Rusya, Sicilya, Sardunya, Belçika, Avusturya, Danimarka, Felemenk, İspanya, Portekiz, Avusturya-Macaristan, İran, İşveç, Norveç bu ülkeler arasında yer almış.

Konsolos bulunduran ülkeler Mersin ekonomisinden ve Mersin’in etkili olduğu coğrafyadaki gelişmelerden daha çok pay almış. Tarih tekerrür ediyor ve Mersin yakın coğrafyasındaki siyasi ve askeri gelişmelerden dolayı Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de tekrar bir cazibe noktası oluyor. Bu ülkelerin birçoğu bugün de bizi ziyaret ediyor ve Mersin’den yararlanmak istiyor, biz de gelin bir konsolosluk açın diyoruz” dedi.