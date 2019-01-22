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MÜSİAD Bursa, 25 Ocak’ta yeni başkanını seçecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, 25 Ocak’ta 20. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirecek. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da katılacak.

MÜSİAD Bursa, 25 Ocak’ta yeni başkanını seçecek
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Zehra ORUÇ

BURSA - MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gürses, Başkan Vekili Nihat Alpay, Şube Müdürü Harun Pınarbaşı ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Derviş Genel Kurul öncesi DÜNYA Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’yi ziyaret etti. Genel Kurul sonrası başkanlık bayrağını devralacak Nihat Alpay, dernek çalışmalarından bahsederek, ekonomik anlamda 2019 yılını değerlendirdi. 235 üyesi bulunan MÜSİAD Bursa Şubesi’nde 13 sektör kurulunun bulunduğunu anlatan Nihat Alpay, “İnşaat, tekstil, gıda ve makine sanayi öne çıkan sektörler. Hedefimiz 13 sektörümüzde de bebe çocuk giyim konfeksiyon sektöründe olduğu gibi birlik olmak” dedi. Nihat Alpay, seçim sonrası ekonomik hareketlilik beklediklerini sözlerine ekledi.

Bursa MÜSİAD 20. Olağan Genel Kurul MÜSİAD bursa Zehra ORUÇ
Dunya.com

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