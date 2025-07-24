MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir: Enflasyon düşerken tahribatına da bakalım

Nurdoğan A. ERGÜN

Müstakil Sanayi­ci ve İşadamları Derneği (MÜSİ­AD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, üretimin soğuma­ması için en az 350-400 pu­an indirim yapılması gerek­tiğini söyledi. Özdemir, “Da­ha önceki açıklamalarımızda 350-400 puanlık indirim ya­pılması gerektiğini belirttik. Ancak, stopaj kararı bu bek­lentimizi kırdı. Bugünkü in­dirimin 200-250 puan olaca­ğını düşünüyoruz.

Ama eko­nominin ihtiyacı en az 350 puan” dedi. Üretim maliyet­lerinin düşmesi, hanehalkı beklentisinin yeniden pozi­tife dönmesi için bunun ge­rekli olduğunu vurgulayan Özdemir, “Yoksa yüksek faiz, yüksek maliyetler karşısın­da üretim soğuyor” vurgusu yaptı. “Enflasyonu düşürür­ken neleri tahrip ettiğimi­ze bakmıyoruz” diyen Özde­mir, “Ekonomi soğursa enf­lasyonist ortam daha da artar. Enflasyonda düşüş görüyo­ruz ama üretim maliyetle­ri daha da artıyor.

Sıkı para politikasının baskılanan dö­viz ve yüksek faize odaklanıp tek motivasyonun enflasyo­nu düşürme olması üretimi tahrip ediyor. Son ürün itha­latının hammadde ithalatını geçmesi de bunu gösteriyor. Enflasyon bütüncül politika­larla ele alınmalı” ifadelerini kullandı. MÜSİAD’ın “Değer Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi” tanıtım toplantısın­da soruları cevaplayan Öz­demir, “Türkiye’nin kalkın­ma modeli, sosyo-ekonomik olarak ele alınmalı. Bunu ka­çırırsak tüm kavramların içi boş kalır” yorumunu yaptı.

Yeni evleneceklere 2 maaş ikramiye önerisi

Türkiye’nin ‘adil ve sürdü­rülebilir kalkınması’ amacıy­la 6 ana başlık altında topla­nan MÜSİAD’ın yeni vizyon belgesinde dikkat çekilen ko­nulardan biri ‘adil vergi’ re­formu. 2024’ün Haziran ayı­na göre 2025 Haziran döne­minde çalışanlardan alınan gelir vergisinin yüzde 96, ku­rumlar vergisinin ise yüzde 15 arttığını belirten Burhan Öz­demir, buradaki adaletsizliği giderilmesi için adil yargı re­formu çalışmaları başlattıkla­rını, yılsonuna kadar çalışma­nın tamamlanacağını bildirdi.

Servet ve gelir eşitsizliğinin istihdam piyasası üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya ko­yan bir çalışma içerisinde ol­duklarını aktaran Özdemir, “Çalışan çocuklu ailelere ver­gi sisteminde teşvik yok, kira­da oturan çalışanlara teşvik yok. Bizim yeni evlenecekle­re 2 maaş, yeni çocuk yapan­lara bir maaş prim verilmesi ve artı çalışanların gelir ver­gisinden muaf olması için ça­lışmalar yapıyoruz” bilgisini verdi. Özdemir, bu yaklaşımın Türkiye’de doğurganlık ora­nındaki düşüşe karşı da önle­yici bir sosyal politika olacağı­nı söyledi.

Sosyal konutta Suudi Arabistan modeli

Öte yandan kiraların enf­lasyon üzerindeki baskısına dikkat çeken Özdemir, düşük ve orta gelirli grubun barınma sorunu yanında çalışanların da konut sahipliğini artırmak için çalışmalar yürüttükleri­ni aktardı. Özdemir, bu mo­dellerin özellikle 25-40 yaş arası SGK’lı çalışanları, ye­ni evlileri ve halihazırda ko­nutu olmayanları kapayaca­ğını belirtti.

“Üretilecek sos­yal konutlardan devlet hasılat almasın, teşvik kapsamında öncelikler getirerek yararla­nıcı klasman olsun” diyen Öz­demir, kamuya maliyet yükü getirmeyecek ve son 3 yıldır Suudi Arabistan’da uygula­nan modelin hayata geçirile­bileceğini söyledi. Özdemir, “Sosyo-ekonomik katmanları dikkate almayan konut mode­li politikasının değişmesini içeren projemizi eylül-ekim gibi sunacağız” dedi.

Eğitim ve eğitim harcama­ları ve bunun çalışma yaşamı­na etkilerinin de detaylı şe­kilde ele alındığı MÜSİAD’ın ‘Değer Temelli Kalkınma- Vizyon Belgesi’ 2025-2027 yılları arasında yapılması planlanan stratejik alanlara dikkat çekiyor. Belgenin ana başlıkları ise şöyle; ‘Adil ve sürdürülebilir, istihdam ve büyümeyi önceleyen kalkın­ma modelinin geliştirilmesi­ne katkı vermek’, ‘atıl kaynak­ların üretime dönmesini de sağlayacak alternatif finans­man modelleri geliştirmek’, ‘sosyal uyumu güçlendirecek istihdam odaklı programlar­la gelir ve servet eşitsizliğini azaltmak’, ‘erdemli hayat il­kesinden hareketle MÜSİ­AD’ın değerlerini ekonomik ve sosyal hayatta yerleştir­mek’, ‘ikiz dönüşümle uyum­lu olarak öncelikli sektörlerin verimlilik ve rekabet güçleri­nin artırılmasına katkı ver­mek’, ‘üyelerin ticaret kapasi­telerini geliştirmek’.

“Katılım finansmanı derman olmadı”

Vizyon Belgesi’ndeki stratejik alanlardan bir tanesini de ‘atıl kaynakların üretime dönmesini de sağlayacak alternatif finansman modelleri geliştirmek’ şeklinde açıklayan Burhan Özdemir, alternatif finansmanda özellikle yatırım ve proje fonlarına odaklanacaklarını açıkladı.

Finansman maliyetlerinin yüksekliğine işaret ederek, “Finansmana erişmek dert, ulaştıktan sonra karşılamak daha büyük dert” diyen Özdemir, şöyle devam etti: “Ekonomik programa rağmen Türkiye’de reel faizler yüksek seyrini devam ettiriyor. Bu anlamda iyi tasarlanmış ve güçlü bir kaynak modeliyle desteklenen alternatif finans yöntemlerine olan ihtiyaç çok daha önemli hale geldi. Ama bundan kastımız sadece İslami finans değil. Çünkü katılım finansmanının çok da derman olmadığını gördük.”