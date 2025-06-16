MÜSİAD'IN '3T Modeli' Bursa ve İzmirli sanayicileri buluşturdu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Başkan Alparslan Şenocak’ın ev sahipliğinde, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur ve beraberindeki iş insanı heyetini, “3T: Tanı – Tanıştır – Ticaret Yap” temalı İş Geliştirme Zirvesi’nde ağırladı. Bursa ve İzmir iş dünyası temsilcileri arasında yeni ticari köprüler kurmayı hedefleyen zirvenin merkezinde, üye firmaların faaliyet alanlarını daha yakından tanıması ve potansiyel iş fırsatlarını doğrudan değerlendirmesi amacıyla düzenlenen kapsamlı B2B görüşmeleri yer aldı.

Bursa ve İzmir iş dünyası temsilcileri arasında yeni ticari köprüler kurmayı hedefleyen zirvenin merkezinde, üye firmaların faaliyet alanlarını daha yakından tanıması ve potansiyel iş fırsatlarını doğrudan değerlendirmesi amacıyla düzenlenen kapsamlı B2B görüşmeleri yer aldı.

Otomotiv, tekstil, gıda, makine sanayi, teknoloji ve inşaat gibi çeşitli sektörlerden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen görüşmeler sayesinde firmaların doğrudan kendi sektörlerine uygun potansiyel iş ortaklarıyla temas kurmasına olanak sağladı.

'Ahlakı ticaretin merkezine alan bir anlayışı benimsiyoruz'

Bu tür buluşmaların temel amacının, üyeler arasında ticari ilişkilerin gelişmesine zemin hazırlamak ve yeni işbirliklerinin önünü açmak olduğunu ifade eden Başkan Şenocak, “İnanıyorum ki bu tür organizasyonlar sayesinde üyelerimiz birbirlerinin faaliyet alanlarını daha yakından tanıma fırsatı buluyor ve güçlü bir iletişim ağı oluşturuyor.

Aynı zamanda farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların bir araya gelerek ortak projeler geliştirmesine, karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunmasına ve ticaretin daha sağlıklı, sürdürülebilir bir zemine oturmasına katkı sağlıyoruz. MÜSİAD olarak bizler, ahlaklı ticareti merkeze alan bir anlayışı benimsiyoruz. Bu kaynaşma programları, aramızdaki güven bağını güçlendiriyor ve birlikte iş yapma, yani işbirliği kültürümüzü perçinliyor. MÜSİAD İzmir’in değerli üyeleriyle gerçekleştirilecek iş birliklerinin hem şehirlerimize hem de ülkemiz ekonomisine kıymetli katkılar sağlayacağına inanıyorum,” dedi.

“Birlikteliğimizin harcı, paylaştığımız ortak değerlerdir”

Nazik ev sahipliği için MÜSİAD Bursa ailesine teşekkür eden MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur ise konuşmasında iki şehir arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekerek “Bursa ve İzmir, Türkiye’nin üretim ve ihracat yolculuğunda her zaman öncülük etmiş iki kilit şehrimizdir. Bu iki gücün uyum içinde, ortak hedeflere yürümesi, ülkemizin ekonomik geleceği için büyük anlam taşımaktadır. Başkanımız Alparslan Bey'in de vurguladığı gibi, birlikteliğimizin harcı, paylaştığımız ortak değerlerdir. Bizler, MÜSİAD çatısı altında, rekabet ederken de işbirliği yaparken de aynı ahlaki pusulaya bakarız. Bu sağlam zemin üzerinde kuracağımız her ortaklık, bizi 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine bir adım daha yaklaştıracaktır. Amacımız, sadece kendi firmalarımızı büyütmenin yanında, yerli ve milli üretimi güçlendirerek ülkemizin küresel rekabetteki yerini sağlamlaştırmaktır. İşte bu ruh, ticaretimize asıl bereketi ve gücü katacak olan şeydir.” diye konuştu.