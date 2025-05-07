Müşteri Deneyimi & Teknolojileri Zirvesi 27 Mayıs’ta düzenlenecek

Nice Medya tarafından 12 yıldır düzenlenen Müşteri Deneyimi & Teknolojileri Zirvesi, bu yıl 27 Mayıs’ta Point Hotel’de düzenlenecek.

Zirve bu yıl konseptinde yeniliğe giderek, katılımcılara özel toplantı odalarında bire bir görüşme fırsatı sunuyor.

Etkinlikte, katılımcılar her zamanki gibi bankacılık, sigorta, perakende, e-ticaret, otomotiv, kamu, gıda, ödeme sistemleri, çalışan deneyimi ve enerji gibi çok geniş bir yelpazede sektörlerden, müşteri deneyimi alanında öncü kurumların liderleriyle bir araya gelecek.

Zirvede öne çıkacak başlıklar

Bu yılki konferans programında müşteri deneyimi alanındaki güncel gündemler ve dönüşüm başlıkları ön plana çıkıyor. Yapay zekânın müşteri davranışlarını analiz ederek daha kişiselleştirilmiş ve etkili deneyimler sunma kapasitesi, zirvenin odak noktalarından biri olacak. Katılımcılar, yapay zekânın müşteri yolculuklarını nasıl yeniden şekillendirdiğini örneklerle inceleyebilecek.

Müşteri geri bildirimlerinin toplanması, analiz edilmesi ve bu içgörülerin süreç iyileştirme stratejilerine entegre edilmesi üzerine gerçekleştirilecek oturumlar; kurumların sesini duyan, veriyle şekillenen deneyim stratejileri oluşturmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, dijital dönüşüm süreçlerinde müşteri deneyimini merkeze alan stratejilerle rekabet avantajı nasıl sağlanır sorusu da çeşitli panellerde yanıt bulacak.

Zirvede müşteri deneyimi ile çalışan deneyimi arasındaki ilişkiye de dikkat çekilecek.