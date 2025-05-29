Ofis Yem, EBRD desteğiyle yeşil dönüşüme yatırım yapacak

Türkiye'de karma yem sektörünün önde gelen şirketlerinden Ofis Yem, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı 25 milyon Euro’luk kredi anlaşması imzaladı.

Kredi, Samsun’da yeni yem üretim tesisinin kurulması, Samsun ve Adana’daki lisanslı depo yatırımları ve Çorum’da inşa edilecek 3,2 MW’lık güneş enerjisi santrali (GES) projesine kaynak sağlayacak.

Gerçekleştirilecek yatırımlar, Ofis Yem’in enerji verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ve gıda tedarik zincirindeki kaynak kayıplarının önlenmesi hedeflerine yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

Anlaşma, 28 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen imza töreniyle yürürlüğe girdi.

"Kapsayıcı bir dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz"

Ofis Yem’in Yönetim Kurulu Üyesi Cem Taşkaldıran, kredi anlaşmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"EBRD ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği süreci sadece şirketimiz ve sektörümüz değil, ülkemiz için de önemli. Kriterleri karşılayan, güven veren, finansmana eriştiğinde bunu fayda yaratacak yatırıma dönüştüren şirketler EBRD koşullarını sağlayabiliyor.

25 milyon Euro tutarındaki bu kredi, sadece yeni yatırımlarımızı değil aynı zamanda gelecek vizyonumuzu da destekliyor. Enerji verimliliği ve iklim dostu uygulamaların yanı sıra kadın istihdamını artırmaya yönelik atacağımız somut adımlarla, yem sektöründe sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyoruz."

"İklim dostu uygulamalara geçişi hızlandırabiliriz"

EBRD Tarım İş Kolu Başkanı Natalia Zhukova de Ofis Yem'le imzalanan kredi anlaşmasıyla ilgili "Türkiye’de hayvancılık sektöründeki emisyonları azaltmak ve ulusal iklim hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir yeşil yem üretimine yatırım yapmak büyük önem taşıyor. Hedefe yönelik finansman desteğiyle, verimliliği artıran, dayanıklılığı güçlendiren ve tarımda düşük karbonlu bir geleceği destekleyen iklim dostu uygulamalara geçişi hızlandırabiliriz" ifadelerini kullandı.