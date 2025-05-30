Oluklu mukavva satışlarında hedef, 3 milyon tonu geçmek

Et­kinlikte 2024 yılı Oluklu Mu­kavva Sektörü Faaliyet Ra­porunu açıklayan OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Ab­dullah Arslan, yakın bir gele­cekte sektörde hızlı bir büyü­me beklediklerinin altını çi­zerek, “2024’te 2 milyon 470 bin ton olarak gerçekleşen oluklu mukavva ambalaj sa­tışlarının 2030’ta 3 milyon 110 bin tonu geçeceğini öngö­rüyoruz” dedi.

Ambalaj sektörünün ilk meslek kuruluşu ve sürdü­rülebilir ambalaj oluklu mu­kavva ambalajın sektör tem­silcisi olan OMÜD, Shera­ton Grand İstanbul Ataşehir Otel’de gerçekleştirdiği Sem­pati Üyeleri Tanıtım Etkinli­ği’nde oluklu mukavva sektö­rünü bir kez daha buluşturdu.

Yeni ürünler, hizmetler ve iş fırsatlarıyla sektörün önem­li isimlerini bir araya getiren etkinliğe derneğin asil üyele­ri, oluklu mukavva sektörü­nün önde gelen yöneticile­ri, fabrika müdürleri, üretim müdürleri, satın alma yetki­lileri, sempati üyeleri, sek­tör paydaşları katıldı. Kıvanç Kağıt’ın Ana Sponsor, BHS, Bilkay Global, Cargill ve Sun Chemical’ın Platin Sponsor olarak destek verdiği etkin­likte sunum yapan firmalar kendi ürün ve hizmetlerini tanıttılar. Etkinlik molaların­da ise katılımcılar iş sohbet­leri yapma imkanı buldular.

“Zorlu sürecin son düzlüğündeyiz”

Etkinliğin açılış konuşma­sını yapan Başkan Abdullah Arslan, güçlü, başarılı, sür­dürülebilir bir sektör olma­nın önemli unsurlarından bi­rinin birlikte hareket edebil­mek ve dayanışma halinde olmak olduğunu söyleyerek, “Burada hep birlikte olmamız anlamlı ve önemli. İçinde bu­lunduğumuz zorlu dönemin, küçük büyük hepimizi etki­lediğini biliyoruz ama bu zor­lu sürecin son düzlüğünde­yiz. Son bir sabırla mücadele edersek zorlukları geride bı­rakıp, daha iyi günlere doğru yol alacağız” değerlendirme­sini yaptı.

2024 yılı Oluklu Mukav­va Sektörü Faaliyet Raporu hakkında da bilgiler veren Abdullah Arslan şu bilgile­ri verdi: “Dünyada 2024’te yaşanan politik gerilimler ve seçim süreçleri bir önce­ki yıldan gelen tüketimin dü­şük seyrinin devam etmesine neden oldu.

Enflasyonist et­kiyle birlikte satın alma gü­cü zayıflayan, belirsizlikler sebebiyle ihtiyatlı davran­mak isteyen tüketici harca­ma yapmıyor. Savaşlar bit­meden, enflasyon makul bir düzeye gelmeden ve makro­ekonomik veriler iyileşme­den tüketimin eski haline dönmesini beklemek gerçek­çi olmaz. Türkiye’de ise 2024 enflasyonla mücadele ve eko­nomide istikrar arayışı yılı oldu.

Bununla beraber ülke­mizin dış politikada barışın sağlanmasına yönelik arabu­lucu rolü üstleniyor olması­nın küresel ticarette ve ulus­lararası kredilerde avantaj getirebileceğini düşünüyo­ruz. Barışın tesis edildiği ya­kın bir gelecekte ise sektörü­müzde büyüme bekliyoruz. 2025’te yüzde 2,5 ile başlaya­cak olan büyüme 2030’a ka­dar yüzde 4 ve 5 seyrinde de­vam edecek. Böylece 2024’te 2 milyon 470 bin ton olarak gerçekleşen oluklu mukavva ambalaj satışlarının 2030’ta 3 milyon 110 bin tonu geçece­ğini öngörüyoruz.”