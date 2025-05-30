Oluklu mukavva satışlarında hedef, 3 milyon tonu geçmek
Oluklu mukavva sektörünü tek çatı altında toplayan Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD), sektör üreticilerini ve tedarikçilerini bir araya getiren Sempati Üyeleri Tanıtım Etkinliği’ni gerçekleştirdi.
Etkinlikte 2024 yılı Oluklu Mukavva Sektörü Faaliyet Raporunu açıklayan OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Arslan, yakın bir gelecekte sektörde hızlı bir büyüme beklediklerinin altını çizerek, “2024’te 2 milyon 470 bin ton olarak gerçekleşen oluklu mukavva ambalaj satışlarının 2030’ta 3 milyon 110 bin tonu geçeceğini öngörüyoruz” dedi.
Ambalaj sektörünün ilk meslek kuruluşu ve sürdürülebilir ambalaj oluklu mukavva ambalajın sektör temsilcisi olan OMÜD, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Otel’de gerçekleştirdiği Sempati Üyeleri Tanıtım Etkinliği’nde oluklu mukavva sektörünü bir kez daha buluşturdu.
Yeni ürünler, hizmetler ve iş fırsatlarıyla sektörün önemli isimlerini bir araya getiren etkinliğe derneğin asil üyeleri, oluklu mukavva sektörünün önde gelen yöneticileri, fabrika müdürleri, üretim müdürleri, satın alma yetkilileri, sempati üyeleri, sektör paydaşları katıldı. Kıvanç Kağıt’ın Ana Sponsor, BHS, Bilkay Global, Cargill ve Sun Chemical’ın Platin Sponsor olarak destek verdiği etkinlikte sunum yapan firmalar kendi ürün ve hizmetlerini tanıttılar. Etkinlik molalarında ise katılımcılar iş sohbetleri yapma imkanı buldular.
“Zorlu sürecin son düzlüğündeyiz”
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Abdullah Arslan, güçlü, başarılı, sürdürülebilir bir sektör olmanın önemli unsurlarından birinin birlikte hareket edebilmek ve dayanışma halinde olmak olduğunu söyleyerek, “Burada hep birlikte olmamız anlamlı ve önemli. İçinde bulunduğumuz zorlu dönemin, küçük büyük hepimizi etkilediğini biliyoruz ama bu zorlu sürecin son düzlüğündeyiz. Son bir sabırla mücadele edersek zorlukları geride bırakıp, daha iyi günlere doğru yol alacağız” değerlendirmesini yaptı.
2024 yılı Oluklu Mukavva Sektörü Faaliyet Raporu hakkında da bilgiler veren Abdullah Arslan şu bilgileri verdi: “Dünyada 2024’te yaşanan politik gerilimler ve seçim süreçleri bir önceki yıldan gelen tüketimin düşük seyrinin devam etmesine neden oldu.
Enflasyonist etkiyle birlikte satın alma gücü zayıflayan, belirsizlikler sebebiyle ihtiyatlı davranmak isteyen tüketici harcama yapmıyor. Savaşlar bitmeden, enflasyon makul bir düzeye gelmeden ve makroekonomik veriler iyileşmeden tüketimin eski haline dönmesini beklemek gerçekçi olmaz. Türkiye’de ise 2024 enflasyonla mücadele ve ekonomide istikrar arayışı yılı oldu.
Bununla beraber ülkemizin dış politikada barışın sağlanmasına yönelik arabulucu rolü üstleniyor olmasının küresel ticarette ve uluslararası kredilerde avantaj getirebileceğini düşünüyoruz. Barışın tesis edildiği yakın bir gelecekte ise sektörümüzde büyüme bekliyoruz. 2025’te yüzde 2,5 ile başlayacak olan büyüme 2030’a kadar yüzde 4 ve 5 seyrinde devam edecek. Böylece 2024’te 2 milyon 470 bin ton olarak gerçekleşen oluklu mukavva ambalaj satışlarının 2030’ta 3 milyon 110 bin tonu geçeceğini öngörüyoruz.”