Önen Gıda, İSO İkinci 500’de 407 basamak yükseldi

Türkiye’nin ikinci büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan, bünyesinde Mr. NO ve Sushida gibi güçlü markaları bulunduran Önen Gıda, İSO’nun ikinci büyük 500 şirketler değerlendirmesinde 407 basamak yükselerek 88. sıraya yerleşti.

Önen Gıda, sandviç, sushi, soğutulmuş ve dondurulmuş deniz ürünleri gibi kendi alanında önemli kategorilerle lezzetli, pratik ve inovatif ürünlerin üretim ve satışını gerçekleştiriyor.

Tüketici trendlerini ve yenilikleri yakından takip ederek her yıl birçok yeni ürün geliştiren ve pazara sunan Önen Gıda, üretim yaptığı tüm kategorilerde öncü ve pazar lideri olarak faaliyetlerini sürdürürken ulusal ve uluslararası alanlarda yenilikçi ürün çeşitleri ile rekabet gücünü de her geçen gün artırıyor.