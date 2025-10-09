OYAK, Steag Power’ı satın alarak İSKEN Enerji’nin tamamına sahip oldu

OYAK, Türkiye’nin en büyük termik santrallerinden biri olan İSKEN-Sugözü Enerji Santrali’nde tam mülkiyet sağladı. Almanya merkezli Steag Power GmbH’nin yüzde 51 hissesini devralan OYAK, böylece İSKEN’in yanı sıra liman ve elleçleme faaliyetlerini de kontrolüne aldı.

Madrid’de düzenlenen imza törenine OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yılmaz ve İSKEN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan ile Steag Power GmbH Denetim Kurulu Başkanı Philip Wack ve Steag Power GmbH Hukuk Müşaviri Dr. Niels Jacob Küttner katıldı.

(OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş)

"Ortak başarımızın temeli"

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, anlaşmanın Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından kritik olduğunu belirterek, “İSKEN, Türkiye’nin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 3’ünü tek başına karşılıyor. Bu tesisin millileştirilmesi, enerji vizyonumuzun güçlü bir göstergesidir” dedi.

Yalçıntaş, OYAK’ın enerji alanındaki yatırımlarının yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmayıp, çevresel dönüşümü destekleyen uzun vadeli bir stratejiye dayandığını vurguladı.

OYAK’tan yapılan açıklamada, Steag Power ile 20 yılı aşkın süredir devam eden ortaklığın sektöre büyük katkı sağladığına dikkat çekilerek, “Steag’ın profesyonel yaklaşımı ortak başarımızın temelini oluşturdu” ifadeleri yer aldı.

Türkiye’nin Akdeniz’deki enerji üssü

Adana’nın İskenderun-Dörtyol sahilinde faaliyet gösteren İSKEN Enerji, 1360 MW kurulu gücü ve yıllık 9 milyar kilovatsaat üretimiyle Türkiye’nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 3’ünü karşılıyor.

Tesiste ayrıca 27 MW’lık güneş enerjisi santrali bulunuyor. Alt yüklenicilerle birlikte bin kişiye istihdam sağlayan İSKEN, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sunmaya devam ediyor.