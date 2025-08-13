Özdemir: Türkiye, değişen meyve talebine uyum sağlamalı
Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) istatistiklerine göre, Türkiye yüzde 2,9’luk pay ile dünya meyve üretiminde dördüncü sırada yer aldığını söyledi. Başkan ayrıca, Rabobank tarafından yayınlanan “Dünya Meyve Haritası: Değişen Meyve Sepeti ve Ticaret Akışları” başlıklı raporun sektör açısından iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti.
İlgili raporda, kilogram başına yüksek fiyatlarına rağmen ABD ve AB pazarlarında ahududu, yaban mersini, çilek ve avokado gibi “superfruits” olarak adlandırılan meyvelere yönelik tüketici talebinin güçlü olduğunun belirtildiğini ifade eden Özdemir, “Buna karşın portakal, greyfurt, kayısı ve armut gibi ürünlere olan talebin ise düşüş gösterdiği vurgulanmıştır. Dikkat çeken bir diğer nokta, dondurulmuş meyve pazarının önemli ölçüde büyümesidir. 2013 yılında 4 milyar dolar olan küresel dondurulmuş meyve ihracatı, yüzde 72,5 artışla 2023 yılında 6,9 milyar dolara yükselmiştir” dedi.
Abdullah Özdemir, raporda en çok yaş meyve ihracatı yapan ülkelerin 2013 ve 2023 yılları temel alınarak karşılaştırmalı şekilde incelendiğini, bu süreçte İspanya’nın ilk sıradaki yerini koruduğunu kaydetti. Analizde öne çıkan diğer noktalara da değinen Özdemir, “Meksika’nın 7’nci sıradan 2’nci sıraya, Tayland’ın 14’üncü sıradan 6’ncı sıraya ve Peru’nun 13’üncü sıradan 7’nci sıraya yükselmesidir. Buna karşın ülkemiz, 8’inci sıradan 13’üncü sıraya gerilemiştir” açıklamasında bulundu.
“Türkiye’de yol haritası belirlenmeli”
Bu yıl yaşanan zirai don felaketi, kuraklık ve sulamada yaşanan sorunların, Türkiye’nin meyve üretimini önemli ölçüde etkilediğini ve sektörün ne kadar kırılgan bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çeken Özdemir, “Bu doğrultuda, meyve sektörünün yol haritası; iklim değişikliği temelinde kısa, orta ve uzun vadeli hedefler çerçevesinde bugünden belirlenmelidir. Bu yol haritası, iç talebin karşılanmasının yanında, uluslararası pazarlarda talep gören türler dikkate alınarak ihracatta rekabet gücümüzün artırılmasına da odaklanmalıdır. Bu amaçlara ulaşılmasını sağlayacak mevcut ürün desenimiz mutlaka yeniden ele alınmalıdır” dedi.