Özdemir: Türkiye, değişen meyve talebine uyum sağlamalı

İlgili raporda, kilogram başına yüksek fiyatlarına rağmen ABD ve AB pazarlarında ahududu, yaban mersini, çilek ve avokado gibi “su­perfruits” olarak adlandırılan meyvelere yönelik tüketici talebi­nin güçlü olduğunun belirtildiği­ni ifade eden Özdemir, “Buna kar­şın portakal, greyfurt, kayısı ve ar­mut gibi ürünlere olan talebin ise düşüş gösterdiği vurgulanmıştır. Dikkat çeken bir diğer nokta, don­durulmuş meyve pazarının önem­li ölçüde büyümesidir. 2013 yılın­da 4 milyar dolar olan küresel don­durulmuş meyve ihracatı, yüzde 72,5 artışla 2023 yılında 6,9 mil­yar dolara yükselmiştir” dedi.

Abdullah Özdemir, raporda en çok yaş meyve ihracatı yapan ül­kelerin 2013 ve 2023 yılları te­mel alınarak karşılaştırmalı şe­kilde incelendiğini, bu süreçte İspanya’nın ilk sıradaki yerini koruduğunu kaydetti. Analizde öne çıkan diğer noktalara da de­ğinen Özdemir, “Meksika’nın 7’nci sıradan 2’nci sıraya, Tay­land’ın 14’üncü sıradan 6’ncı sı­raya ve Peru’nun 13’üncü sıra­dan 7’nci sıraya yükselmesidir. Buna karşın ülkemiz, 8’inci sıra­dan 13’üncü sıraya gerilemiştir” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’de yol haritası belirlenmeli”

Bu yıl yaşanan zirai don felake­ti, kuraklık ve sulamada yaşanan sorunların, Türkiye’nin meyve üretimini önemli ölçüde etkiledi­ğini ve sektörün ne kadar kırılgan bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çeken Özde­mir, “Bu doğrultuda, meyve sektö­rünün yol haritası; iklim değişik­liği temelinde kısa, orta ve uzun vadeli hedefler çerçevesinde bu­günden belirlenmelidir. Bu yol haritası, iç talebin karşılanması­nın yanında, uluslararası pazar­larda talep gören türler dikkate alınarak ihracatta rekabet gücü­müzün artırılmasına da odaklan­malıdır. Bu amaçlara ulaşılmasını sağlayacak mevcut ürün deseni­miz mutlaka yeniden ele alınma­lıdır” dedi.