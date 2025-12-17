Pandastic Studio’dan büyüme mesajı: 2026’da Avrupa’ya açılıyor

Pandastic Studio, yeni yılı iş ve sanat dünyasından seçkin davetlilerin katıldığı görkemli bir organizasyonla karşıladı. Ünlü oyuncu ve sunucu Wilma Elles’in sunduğu Pandaversary ‘26 gecesinde sürpriz sahne şovları ve şarkıcı Yansı’nın performansı, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Pandastic Studio CEO’su Semih Gürsoy, parti öncesinde yaptığı açıklamada şirketin büyüme performansını paylaştı. Gürsoy, ajansın bu yıl ciro bazında iş hacmini üç katına, sermayesini ise 10 katına çıkardığını belirtti. İnsan kaynağının 24 kişiden 45 kişiye yükseldiğini ifade eden Gürsoy, yaklaşık yüzde 90’lık bir istihdam artışı sağladıklarını söyledi.

Gürsoy, Pandastic Studio’nun Happy Place to Work Türkiye tarafından “Türkiye’nin En Mutlu Ajansı” seçildiğini vurgulayarak, sektörde tükenmişliğin konuşulduğu bir dönemde mutluluk odaklı bir kültür inşa ettiklerini dile getirdi. 2026 vizyonunda rotayı Amsterdam’a çevirdiklerini belirten Gürsoy, buradan Avrupa ve MENA bölgesine hizmet ihraç eden küresel bir ajans olmayı hedeflediklerini söyledi.

Ajans Başkanı Okan Gider ise kısa sürede 81 markalık bir portföye ulaştıklarını, birçok markada çift haneli büyüme ve e-ticaret tarafında satış rekorları kırdıklarını ifade etti. Gider, gelecek yıl için tüm departmanlara büyük ödül hedefleri koyduklarını belirtti.