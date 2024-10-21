Reeskont kredilerinde limit daha da artırılmalı
AKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Limitlerin artırılması gerektiğini söyleyen Çağan, bunun yanı sıra faiz oranlarının düşürülmesinin de önemli olduğunu kaydetti.
Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, eylül ayında 322,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Küresel talepteki gerileme, yakın coğrafyadaki savaşlar, enflasyon ve kur dengesi ile girdi maliyetlerindeki artış gibi pek çok etkenin eylül ayı ihracat rakamlarına negatif yansıdığını söyleyen AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, ihracatçı firmaların bu zorlu dönemde finansmana ulaşım yönünde daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.
“Faiz oranlarının da düşürülmesini bekliyoruz”
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 3 milyar TL’den 4 milyar TL’ye yükseltmesinin olumlu bir adım olduğunu kaydeden Başkan Saadettin Çağan, “Limitlerin artırılması ihracatçı firmalarımıza önemli bir rahatlama sağlayacaktır. Limitlerin artırılmasının yanı sıra faiz oranlarının da düşürülmesi çok daha faydalı olacaktır. Reeskont kredilerinde bileşik faiz oranı yüzde 37’ye kadar çıkıyor. Bu oranın 5 puan aşağıya çekilmesi beklentimizdir. Bu sağlanırsa ihracatçılarımız finansman maliyetlerini daha rahat yönetebilecektir” dedi.
“Reeskont kredilerinde yeni dönem olumlu yansımalar yaratabilir”
Merkez Bankası’nın reeskont kredilerinin daha hedefli kullandırılması, yüksek teknolojili ve katma değerli üretim yapan firmaların kredilerden daha fazla yararlanmalarını amaçlayan yeni modelin 13 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girmesinin planlandığını anımsatan Başkan Saadettin Çağan, “Yeni yılda hayata geçirilmesini beklediğimiz yeni model, kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe teknolojiye dayalı üretim yapan firmaların daha fazla reeskont kredilerinden yararlanması, sektörde inovasyon, sürdürülebilirlik, rekabet gücü ve finansal istikrar açısından olumlu yansımalar yaratabilir” diye konuştu.
“Tunus’a ihracatımızı 21 kata yakın artırdık”
AKMİB’in eylül ayı ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Saadettin Çağan, şunları söyledi: “Sektör ihracatımızın yüzde 51,9’unu oluşturan mineral yakıtlar ve mineral yağlarda 142,5 milyon dolar değere ulaştık. Bunu yüzde 23 pay ve 63,1 milyon dolar değer ile plastikler ve mamulleri, yüzde 9,9 pay ve 27,3 milyon dolar değer ile anorganik kimyasallar takip etti. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Yunanistan oldu.
Hollanda’ya 57,1 milyon dolar, KKTC’ye 23,4 milyon dolar ve Yunanistan’a 21 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Eylül ayında ihracat hacminde en güçlü artışları incelediğimizde, Tunus pazarı çok dikkat çekiyor. Geçen yılın aynı döneminde 21 kata yakın artış yakaladığımız Tunus pazarına 11,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkeyi yüzde 270 artış ve 21 milyon dolar değer ile Yunanistan, yüzde 110 artış ve 12,7 milyon dolar değer ile ABD takip etti.”