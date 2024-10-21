Reeskont kredilerinde limit daha da artırılmalı

Akdeniz Kimyevi Mad­deler ve Mamulleri İh­racatçıları Birliği (AK­MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, eylül ayında 322,3 milyon dolar ihracat ger­çekleştirdiklerini açıkladı.

Kü­resel talepteki gerileme, ya­kın coğrafyadaki savaşlar, enf­lasyon ve kur dengesi ile girdi maliyetlerindeki artış gibi pek çok etkenin eylül ayı ihracat ra­kamlarına negatif yansıdığını söyleyen AKMİB Başkanı Sa­adettin Çağan, ihracatçı firma­ların bu zorlu dönemde finans­mana ulaşım yönünde daha fazla desteğe ihtiyaç duydukla­rını belirtti.

“Faiz oranlarının da düşürülmesini bekliyoruz”

Türkiye Cumhuriyet Mer­kez Bankası (TCMB) ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler re­eskont kredileri günlük limit­lerini 3 milyar TL’den 4 milyar TL’ye yükseltmesinin olum­lu bir adım olduğunu kaydeden Başkan Saadettin Çağan, “Li­mitlerin artırılması ihracat­çı firmalarımıza önemli bir ra­hatlama sağlayacaktır. Limitle­rin artırılmasının yanı sıra faiz oranlarının da düşürülmesi çok daha faydalı olacaktır. Reeskont kredilerinde bileşik faiz ora­nı yüzde 37’ye kadar çıkıyor. Bu oranın 5 puan aşağıya çekilme­si beklentimizdir. Bu sağlanır­sa ihracatçılarımız finansman maliyetlerini daha rahat yöne­tebilecektir” dedi.

“Reeskont kredilerinde yeni dönem olumlu yansımalar yaratabilir”

Merkez Bankası’nın reeskont kredilerinin daha hedefli kul­landırılması, yüksek teknolojili ve katma değerli üretim yapan firmaların kredilerden daha fazla yararlanmalarını amaçla­yan yeni modelin 13 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girmesinin planlandığını anımsatan Baş­kan Saadettin Çağan, “Yeni yıl­da hayata geçirilmesini bek­lediğimiz yeni model, kimyevi maddeler ve mamulleri sektö­ründe teknolojiye dayalı üre­tim yapan firmaların daha fazla reeskont kredilerinden yarar­lanması, sektörde inovasyon, sürdürülebilirlik, rekabet gücü ve finansal istikrar açısından olumlu yansımalar yaratabilir” diye konuştu.

“Tunus’a ihracatımızı 21 kata yakın artırdık”

AKMİB’in eylül ayı ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Saadettin Çağan, şunları söyledi: “Sektör ihracatımızın yüzde 51,9’unu oluşturan mineral yakıtlar ve mineral yağlarda 142,5 milyon dolar değere ulaştık. Bunu yüzde 23 pay ve 63,1 milyon dolar değer ile plastikler ve mamulleri, yüzde 9,9 pay ve 27,3 milyon dolar değer ile anorganik kimyasallar takip etti. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Yunanistan oldu.

Hollanda’ya 57,1 milyon dolar, KKTC’ye 23,4 milyon dolar ve Yunanistan’a 21 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Eylül ayında ihracat hacminde en güçlü artışları incelediğimizde, Tunus pazarı çok dikkat çekiyor. Geçen yılın aynı döneminde 21 kata yakın artış yakaladığımız Tunus pazarına 11,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkeyi yüzde 270 artış ve 21 milyon dolar değer ile Yunanistan, yüzde 110 artış ve 12,7 milyon dolar değer ile ABD takip etti.”