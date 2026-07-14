Reuters’ta yapay zeka 500 mühendisin işine mal oldu

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Reuters Haber Ajansı’nın ana şirketi Thomson Reuters, mühendislik kadrolarında yeniden yapılanmaya gidiyor. Şirket bir yandan yüzlerce pozisyonu kaldırmaya hazırlanırken diğer yandan yapay zekâ uzmanlarına yönelik yeni işe alımlar planlıyor.

Kanada merkezli içerik ve teknoloji şirketi Thomson Reuters, yapay zekâyı hukuk, vergi ve mevzuat alanındaki ürünlerine daha yoğun biçimde entegre ederken küresel mühendislik kadrolarını yeniden düzenleme kararı aldı.

Şirket, mühendislik biriminde “sınırlı sayıda” pozisyonun kaldırılacağını açıkladı. Çalışanlara yapılan bilgilendirmeye katılan bir şirket personeline göre işten çıkarmaların sayısı 500’e kadar ulaşabilir.

Kesintilerin Thomson Reuters’ın dünya genelindeki teknoloji çalışanlarını kapsayacağı belirtilirken düzenlemenin Reuters Haber Ajansı’nın gazetecilik kadrolarına yönelik olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Toplam çalışanların yüzde 1,8’i etkilenebilir

Thomson Reuters’ın 2025 yılı faaliyet raporunda yer alan verilere göre şirketin dünya genelinde yaklaşık 27 bin 100 çalışanı bulunuyor.

İşten çıkarmaların 500 kişiye ulaşması halinde toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 1,8’i düzenlemeden etkilenmiş olacak.

Şirketin operasyon ve teknoloji biriminde ise yaklaşık 9 bin 400 kişi görev yapıyor. Planlanan kesinti, bu bölümdeki çalışanların yüzde 5,2’sine karşılık geliyor.

Şirket yapay zekâya ağırlık veriyor

Thomson Reuters, hukuk, vergi, muhasebe ve mevzuat alanlarında profesyonellere bilgi ve teknoloji hizmetleri sunuyor. Şirket son dönemde yapay zekâ destekli araştırma, belge inceleme ve iş akışı araçlarına yatırımlarını artırıyor.

Şirket sözcüsü, hukuk, vergi ve düzenleyici süreçlerde müşteri beklentilerinin değiştiğini belirterek kaynakların müşteriler açısından en fazla önem taşıyan alanlara yönlendirildiğini bildirdi.

Yeniden yapılanma, yapay zekânın yalnızca tekrarlanan ofis görevlerini değil yazılım geliştirme ve mühendislik süreçlerini de dönüştürmeye başladığını gösteriyor.

Kod yazımını hızlandıran yapay zekâ araçları, şirketlerin aynı projeleri daha küçük ekiplerle yürütmesine imkân tanırken çalışanlardan beklenen becerileri de değiştiriyor.

250’den fazla yeni mühendis alınacak

Thomson Reuters’ın planı yalnızca kadro azaltımından oluşmuyor. Şirket, gelecek iki yıl içerisinde dünya genelinde 250’den fazla yeni mühendislik pozisyonu oluşturacağını açıkladı.

Yeni pozisyonların büyük bölümünün kıdemli çalışanlar ile doğrudan yapay zekâ teknolojileri konusunda uzmanlaşmış mühendislerden oluşması bekleniyor.

Bu tablo, teknoloji şirketlerinin toplam çalışan sayısını azaltırken yapay zekâ bilgisine sahip daha kıdemli personel için yeni kadrolar açtığına işaret ediyor.

Şirket, işten çıkarmalardan etkilenen çalışanlara geçiş sürecinde destek sağlanacağını da belirtti.

Teknoloji sektöründe 120 bin kişi işini kaybetti

Thomson Reuters’ın kararı, teknoloji sektöründe devam eden geniş çaplı yeniden yapılanmanın son örneklerinden biri oldu.

Sektördeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi verilerine göre 2026 yılında 228 teknoloji şirketinde yaklaşık 120 bin çalışan işini kaybetti.

Meta, Amazon, Microsoft, Oracle ve farklı yazılım şirketleri de yapay zekâ yatırımlarını artırırken bazı iş birimlerinde çalışan sayılarını azalttı.

Şirketlerin yüksek maliyetli veri merkezi ve yapay zekâ yatırımlarını finanse etmek için operasyonel giderleri düşürmesi, teknoloji sektöründeki istihdam baskısını artırıyor.

Yapay zekâ istihdamı ortadan kaldırmaktan çok değiştiriyor

Thomson Reuters örneğinde 500’e kadar mevcut pozisyonun kaldırılmasıyla eş zamanlı olarak 250’den fazla yeni mühendislik kadrosunun açılacak olması, istihdamdaki dönüşümün yönünü ortaya koyuyor.

Şirketler daha az sayıda genel mühendislik çalışanıyla faaliyet göstermeye yönelirken yapay zekâ modellerini ürünlere uyarlayabilecek, karmaşık iş akışlarını yönetebilecek ve müşteriye özel sistemler geliştirebilecek çalışanlara talep artıyor.

Bu değişim teknoloji sektöründe toplam istihdamın yanı sıra hangi becerilere sahip çalışanların iş bulabileceği konusunu da öne çıkarıyor.