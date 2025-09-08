REVEGO, ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyetlerine başladı

Sürdürülebilir çevre teknolojileri üzerine çalışan REVEGO Çevresel Çözümler A.Ş., TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen projesiyle Bursa Uludağ Üniversitesi ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyetlerine başladı.

Şirketin yeni yapılanması, yalnızca fiziksel bir genişleme değil, çevre odaklı inovasyon vizyonunun bir devamı olarak değerlendiriliyor.

ULUTEK’in sağladığı üniversite-sanayi iş birliği olanakları, teknoloji altyapısı ve Ar-Ge ekosistemiyle REVEGO; Depozito İade Otomatları, geri dönüşüm sistemleri ve çevresel doğrulama teknolojileri gibi projelerini daha sistematik bir şekilde geliştirmeyi hedefliyor.

Atılan bu adım, şirketin çevre dostu teknolojiler alanında ulusal ve uluslararası ölçekteki rekabet gücünü artırmasının yanı sıra Türkiye’nin döngüsel ekonomi vizyonuna katkı sunma çabasını da ortaya koyuyor.

Şirketten yapılan açıklamada, “ULUTEK bünyesindeki yeni yapılanmamızla daha güçlü projelere imza atmaya, sürdürülebilir gelecek için teknolojiler üretmeye ve ülkemizi bu alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız” denildi.