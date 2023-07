Risk yönetiminin yeniden ele alınması gerekiyor

COVID-19 pandemisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve yapay zeka gibi gelişmeler risk yönetimi yeteneklerinin yetersiz olabileceği konusunda endişeleri gündeme getirdi. Boston Danışmanlık Grubu (BCG) tarafından yayınlanan çalışma, şirketlerin risk yönetimi fonksiyonlarını güçlendirmeleri ve yeni risk yönetimi modellerini benimsemeleri gerektiğini ortaya koyuyor.

Küresel olayların karmaşıklığı ve birbirleriyle bağlantılı olması, şirketleri yeni zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. COVID-19 pandemisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve yapay zeka gibi gelişmelerin yanı sıra iklim krizi etkilerinin artması risk yönetimi yeteneklerinin yetersiz olabileceği konusunda endişeleri gündeme getiriyor.

Boston Danışmanlık Grubu (BCG) tarafından yayınlanan "The New World of Risk—and What to Do About It" (Riskin Yeni Dünyası) başlıklı çalışma, risk yönetimi modelinin yeniden ele alınması gerektiğini vurguluyor. Çalışmada öne çıkan başlıklar ve öneriler, şirketlerin risk yönetimi fonksiyonlarını güçlendirmeleri ve yeni risk yönetimi modellerini benimsemeleri gerektiğini ortaya koyuyor.

Risk yönetimi fonksiyonunu stratejik karar süreçlerine dahil edin: Risk yönetimi, sadece ayrı bir birim olarak değil, stratejik karar alma süreçlerinin bir parçası olarak görülmeli. Bu nedenle, risk yönetimi fonksiyonu C-suite biriminin bir parçası olmalı ve iş fonksiyonlarıyla sıkı bir iş birliği içinde çalışmalı. Bu sayede risk yönetimi, stratejik hedeflerin başarılmasını destekleyen bir araç haline gelebilir.

Analitik yetenekleri kullanarak operasyonları güçlendirin: Risk yönetimi fonksiyonu, analitik yeteneklerini kullanarak operasyonları ve süreçleri daha dirençli hale getirebilir. İleri analitik modeller ve veri analizi, riskleri daha iyi anlamak ve yönetmek için değerli bir araçtır. Bu sayede şirketler, risklerin erken tespit edilmesi, etkilerinin değerlendirilmesi ve risk-getiri dengesinin sağlanması konusunda daha iyi kararlar alabilirler.

İş birliğini artırın: Risk yönetimi fonksiyonu, iş fonksiyonlarıyla sıkı bir iş birliği içinde olmalı. Finans, iş ve risk fonksiyonları arasında sıkı bir bağlantı kurulmalı ve risklerin değerlendirilmesi ve yönetimi süreçlerine iş birliği entegre edilmeli. Çapraz fonksiyonel takımların oluşturulması ve düzenli personel rotasyonu gibi çevik yaklaşımlar, risk ve iş birliğini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Teknoloji ve veri analitiğini etkin bir şekilde kullanın: Yenilikçi teknolojiler ve veri analitiği, risk yönetimine büyük katkı sağlayabilir. Şirketler, yapay zeka, makine öğrenimi ve büyük veri analitiği gibi teknolojileri kullanarak riskleri daha iyi anlayabilir, önleyici tedbirler alabilir ve operasyonel süreçleri optimize edebilir. Otomasyon, veri analizi ve yapay zeka destekli sistemler, risk yönetimi süreçlerini daha verimli hale getirerek şirketlere rekabet avantajı sağlayabilir.

Dış tehditlere karşı koruma sağlayın: Risk yönetimi, şirketleri dış tehditlere karşı korumak için önemli. Şirketler, risk yönetimi yaklaşımlarını kullanarak tehditleri izleyebilir, risk profilini oluşturabilir ve buna uygun önlemler alabilir. Dağıtılmış ve otomatik kontrollerin kullanılması, tehditleri algılayabilme ve buna hızlı yanıtlar verebilme açısından önemlidir. Kontrol ortamının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi, şirket içi kontrollerin etkinliğini sağlayabilir. Ayrıca, yeni veri kaynaklarının kullanılması ve sahtekarlık gibi riskleri erken aşamalarda tespit edebilen yapay zeka tabanlı sistemlerin kullanımı da önemli.

Çeviklik ve adaptasyon kabiliyetini güçlendirin: Risk yönetimi süreçleri, hızla değişen iş ortamına uyum sağlayabilmek için çeviklik ve adaptasyon kabiliyetini gerektirir. Şirketler, risk yönetimi fonksiyonlarını sürekli olarak güncellemeli, değişen risk unsurlarına adapte olmalı ve yenilikçi çözümleri benimsemeliler. Yenilikçi teknolojiler, yeni veri kaynakları ve gelişmiş analitik yetenekler, şirketlerin risk yönetiminde daha başarılı olmasını sağlayabilir. Eğitim ve farkındalığı artırın: Risk yönetimi konusunda çalışanların eğitimi ve farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı. Şirketler, risk yönetimi politikaları, süreçleri ve en iyi uygulamaları hakkında düzenli eğitimler ve bilinçlendirme programları düzenleyebilir. Böylelikle çalışanlar, riskleri daha iyi anlar ve risk yönetimi süreçlerine aktif bir şekilde katkıda bulunabilir.

Sürekli iyileştirme ve ölçüm yapın: Risk yönetimi süreçlerini sürekli olarak gözden geçirme ve iyileştirme önemli. Şirketler, risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçebilmek için uygun ölçüm ve değerlendirme yöntemlerini kullanmalı. Geribildirim mekanizmaları ve denetimlerle sürekli bir öğrenme kültürü oluşturarak risk yönetimi süreçlerini geliştirmek mümkün olacak.

Yapay zeka büyük katkı sağlıyor

Risk yönetimi, şirketlerin sadece bugün değil, gelecekte de başarılı olabilmesi için kritik bir faktör. Bu nedenle, iş dünyasındaki risk yönetimi konusundaki gelişmeleri yakından takip etmek, güncel bilgileri kullanarak stratejik kararlar almak ve şirketin risk yönetimi fonksiyonunu sürekli olarak güçlendirmek önemli. Risk yönetimi konusunda gelişmeleri yakından takip etmek ve yeni teknolojilerden faydalanmak da önemli. Gelişen yapay zeka ve analitik yetenekler, risk yönetimine büyük katkı sağlayabilir.

Yapay zeka destekli sistemler, belgelerin, senaryo açıklamalarının ve analizlerin hızlı bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olabilir. Gerçek zamanlı veri analizleri ve karşılaştırmaları, iş süreçlerindeki anormallikleri tespit ederek hızlı karar verme sürecini destekleyebilir. Otomatik veri temizliği ve ileri senaryo simülasyonları gibi teknolojik çözümler de verimlilik artışı sağlayabilir.