Rönesans Gayrimenkul Yatırım ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Türkiye’nin önde gelen alışveriş merkezi yatırımcılarından Rönesans Gayrimenkul Yatırım, yılın ilk çeyreğinde operasyonel kar (FAVÖK) rakamını enflasyonun üzerinde yüzde 11 artırarak 1,8 milyar TL’ye yükseltti.

Yılın ilk üç ayında 27,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşan şirket, yüzde 98,7 seviyesindeki doluluk oranını da korudu.

Net borç oranında gerileme

Rönesans Holding’in ticari gayrimenkul ve yatırım şirketi olan ve portföyünde bulunan 16 ayrı yatırım ve yaklaşık 740 bin metrekarelik brüt kiralanabilir alanıyla pazar liderlerinden olan Rönesans Gayrimenkul Yatırım 2025 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, 2024 yılında yakaladıkları olumlu ivmenin ardından 2025 yılına da güçlü bir giriş yaptıklarını söyledi. 31 Mart itibarıyla gelirlerini reel bazda yıllık yüzde 13 artırarak 2,8 milyar TL’ye yükselttiklerini ifade eden Yağmur Yaşar, "Söz konusu dönemde operasyonel kar (FAVÖK) rakamımız da enflasyonun üzerinde yüzde 11 artarak 1,8 milyar TL’ye yükseldi. Net borç oranımız 2024 yıl sonuna göre yüzde 5’lik düşüşle 479 milyon Euro’ya geriledi.

Böylelikle, 2024 yıl sonunda 2,9x seviyesinde olan Net Borç / FAVÖK oranımız ise 31 Mart itibarıyla 2,7x seviyesine geldi. Bu rakam sektöre göre, kuvvetli finansal yapımızı net olarak ortaya koyuyor. 31 Mart itibarıyla düzeltilmiş net varlık değerimiz ise 115,6 milyar TL olarak gerçekleşirken, düzeltilmiş brüt varlık değerimiz ise 135,8 milyar TL oldu" dedi.

"Sürdürülebilir gelir artışı sağlanıyor"

Şirketin, Türkiye'nin en büyük ticari gayrimenkul yatırım grubu olarak pazar liderliğini sürdürdüğünü anlatan Yaşar, şunları söyledi:

"Tecrübeli ekiplerimizle dinamik yönetim yaklaşımımız operasyonel verimliliğimizi sürekli artıyor. Buna bağlı olarak da ziyaretçi trafiğimiz artıyor ve doluluk oranlarında sektör liderliğimizi koruyoruz. Kira sözleşmelerimiz enflasyona endeksli ve ciro artışlarına bağlı olduğu için sürdürülebilir gelir artışı sağlanıyor. Kiracı karmamızı sürekli iyileştirerek gelirlerimizdeki reel artışları destekliyoruz.

Hem organik hem de stratejik satın alımlarla inorganik büyüme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

AVM'lerin doluluk oranı

Şirket portföyünde bulunan AVM’lerin yüzde 98,7’lik doluluk oranıyla şirket tarihinin en yüksek seviyesinde olduğuna dikkat çeken Yağmur Yaşar, yılın ilk üç ayında ziyaretçi sayısının ise 27,5 milyona, yıllık olarak ise 114 milyona ulaştığını söyledi.

Aynı dönemde 6 bin 843 metrekareden oluşan 29 yeni mağazanın açıldığını dile getiren Yaşar, "Söz konusu dönemde kiracılarımızın satışlarında yüzde 43’lük bir artış yaşandı. TÜFE rakamları göz önüne alındığında kiracı satışlarında reel bir büyüme olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

"2025’i büyük başarılara imza atarak kapatacağız"

Hem operasyonel hem de finansal olarak sektördeki güçlü konumlarını 2025 yılında da koruyacaklarının altını çizen Yağmur Yaşar, güçlü nakit üretimi, disiplinli yönetim ve sürdürülebilir büyüme hedefleri çerçevesinde 2025’i de büyük başarılara imza atarak kapatacaklarını söyledi.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım portföyünde bulunan konut, ofis, ticari alanlar ve AVM’yi içeren Maltepe Park Konut projesinin inşaat ilerlemesinin yüzde 19 seviyesinde olduğunu anlatan Yağmur Yaşar, söz konusu projenin sürdürülebilir şehircilik ve entegre yaşam çözümleri konusunda örnek niteliğinde bir proje olacağını söyledi.

Çevre dostu projeler hedefte

Şirket olarak sürdürülebilirlik konusunda, çevre dostu ve enerji verimli projeler geliştirmeyi öncelikli hedefleri arasında gördüklerini anlatan Yağmur Yaşar, dünyada bir ilke imza attıklarını, portföylerinde bulunan ve tamamının yönetimini üstlendikleri 15 varlığın sürdürülebilir işletme ve sürdürülebilir yönetim sertifikası olan BREEAM In-Use sertifikasını ‘Outstanding’ yani en üst seviyeden aldığını söyledi.

Türkiye’de Outstanding sertifikasına sahip 15 varlığın tamamının şirketin portföyünde bulunmasından büyük gurur duyduklarını ifade eden Yaşar, dünyada da tek çatı altında 15 varlığa ‘Outstanding’ seviyesinde sertifika alan ilk ve tek şirket olduklarını hatırlattı.

Yağmur Yaşar, dünyada bu kategorideki binaların yalnızca yüzde 1’inde bulunan bu belgeyi tüm işletme varlıklarına alarak nadir görülen bir çevresel başarıya imza attıklarını, bu başarının hem kurumsal sorumluluğu hem de varlık kalitesini yansıttığını söyledi.