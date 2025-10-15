Royal Mail’e 21 milyon sterlin ceza

Royal Mail, 2024/2025 mali yılında birinci ve ikinci sınıf posta teslimat hedeflerini tutturamadığı için telekom ve posta denetleme kurumu Ofcom tarafından para cezasına çarptırıldı.

Yapılan soruşturma, Royal Mail’in yalnızca birinci sınıf postaların yüzde 77’sini ve ikinci sınıf postaların yüzde 92,5’ini zamanında teslim edebildiğini ortaya koydu. Oysa belirlenen hedefler sırasıyla yüzde 93 ve yüzde 98,5’ti.

Hatayı kabul edince indirime gidildi

Ofcom, Royal Mail’in hatalarını kabul etmesi nedeniyle cezanın 30 milyon sterlinden 21 milyona düşürüldüğünü açıkladı.

Ofcom’un yaptırım direktörü Ian Strawhorne, milyonlarca mektubun geç teslim edildiğini vurgulayarak, şirket iyileşme yönünde inandırıcı bir plan sunmadıkça cezaların devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Yetersiz ve etkisiz

Ofcom, Royal Mail’in yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve aldığı düzeltici önlemlerin “yetersiz ve etkisiz” olduğunu belirtti. Şirket, son yıllarda teslimat gecikmeleri nedeniyle daha önce de iki kez cezalandırılmıştı. 2023’te 5,6 milyon sterlin ve 2024’te 10,5 milyon sterlin ceza ödemişti.

Evrensel hizmet yükümlülüğüne (USO) göre Royal Mail’in Birleşik Krallık genelinde haftada altı gün mektup ve haftada beş gün kargo teslimatı yapması gerekiyor.

Ancak Temmuz ayından bu yana bazı bölgelerde ikinci sınıf mektuplar yalnızca gün aşırı teslim edilmeye başlandı. Bu değişim, Ofcom’un yıl başında önerdiği düzenlemeler doğrultusunda hayata geçirildi.