Sabancı’da ilk kez 4’üncü jenerasyon yönetimde
Sabancı Holding'in yeni yönetimine ilk kez 4’üncü jenerasyondan bir katılım gerçekleşti. Merhum Sakıp Sabancı’nın torunu Elçin Melisa Sabancı Tapan, holdingin yönetim kurulu üyesi oldu. Tapan holdingde ayrıca, Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde üyelik görevini de yürütecek.
Kerim ÜLKER
Türk ekonomisinin öncü gruplarından Sabancı Holding’de 4’üncü jenerasyon ilk kez göreve geldi. Merhum Sakıp Sabancı’nın torunu Elçin Melisa Sabancı Tapan, önceki gün yapılan genel kurul ile holdingin yönetim kurulu üyesi oldu. Böylece yeni görevlendirme ile Sakıp Sabancı’nın da ilk kez bir torunu yönetimde görev almış oldu.
Hacı Ömer Sabancı Holding’in 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer aldı. Yapılan açıklamada, “Yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile vazife görmek üzere, Güler Sabancı, Erol Sabancı, Suzan Sabancı Dinçer, Serra Sabancı, Elçin Melisa Sabancı Tapan, Cenk Alper, Hayri Çulhacı, Mehmet Kahya ve Hüseyin Gelis seçilmiştir” denildi.
Açıklamada, “Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Başkan Güler Sabancı, Başkan Vekili Erol Sabancı, üyeler; Suzan Sabancı Dinçer, Serra Sabancı, Elçin Melisa Sabancı Tapan, CEO Cenk Alper. Bağımsız üyeler ise Hayri Çulhacı, Mehmet Kahya, Hüseyin Gelis."
Elçin Melisa Sabancı Tapan, holdingde ayrıca Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde üyelik görevini de üstlenmiş oldu.
Global Citizen Forum’da Türkiye’yi temsil etti
Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Elçin Melisa Sabancı Tapan, Sakıp Sabancı‘nın kızı Sevil Sabancı ve Eran Tapan çiftinin evladı. Dedesi eski Sümerbank Genel Müdürü Erkan Tapan, babaannesi ise Elçin Tapan. Babaannesinin ismini alan Elçin Melisa Sabancı Tapan, İngiltere’de Uluslararası İşletme ve Psikoloji dallarında lisans eğitimi alan aldı.
Ardından ABD’de Columbia Üniversitesi’nde Ekonomik ve Siyasal Kalkınma üzerine yüksek lisans yapan Elçin Melisa Sabancı Tapan, iş hayatına Körfez Bölgesi’nin bir dönem en önemli fonlarından biri olan ve Türkiye’de de yatırımları bulunan Abraaj Capital’de staj yaparak başladı. Tapan, dünyaca ünlü danışmanlık şirketlerinden PwC’de şirket değerlendirmeye yönelik 6 aylık bir program aldı.
2017 yılında Bridgestone firmasında iş hayatına devam eden Sakıp Sabancı’nın torunu Tapan, küresel dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen, dünyanın önde gelen fikir liderleri, ülke yöneticileri, CEO, oyuncu ve sanatçıların katıldığı, kendini gelecek nesiller için dünya vatandaşlık kriterlerini iyileştirmeye adamış bir uluslararası eylem platformu olan Global Citizen Forum'da Türkiye'yi temsil etti.
2019 yılı sonbaharında sanat alanındaki üretimlerin sürdürülebilirliğine destek olmak adına Gate 27’yi hayata geçiren Elçin Melisa Sabancı Tapan, New York'taki Guggenheim Müzesi, Museum of Modern Art ile Whitney Müzesi’nin aktif üyesi konumunda.