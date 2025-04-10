"Sağduyu ile zorlukları aşacağız"
İzmir’de bulunan oda ve borsalar, kentte devam eden projeler ve çözüm bekleyen konuları değerlendirmek için bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirme yapan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Zaman zaman karamsarlığa düşsek de sağduyu ile bu süreci atlatacağımıza ve 2026 yılına daha iyi bir tabloyla başlayacağımıza inancım tam” dedi.
İzmir’de bulunan 13 oda ve borsada görev yapan 100’ün üzerinde yönetim kurulu üyesi, kentte devam eden projeler ve çözüm bekleyen konuları değerlendirmek için bir araya geldi.
Ekonomideki gelişmelerin görüşüldüğü toplantıda, tamamlandığında İzmir’in gücüne güç katacak Kemalpaşa Lojistik Merkezi, Dikili Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi, Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi ve Torbalı Karma ve Mobilya OSB Projesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Toplantının açılış konuşmalarını, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli yaptı.
“2026’da daha iyi bir tablo bekliyoruz”
Konuşmasında dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelere değinen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İş dünyası temsilcileri olarak gündemimiz oldukça yoğun. Üyelerimizin gözünün kulağının bizde olduğu hassas bir süreçten geçiyoruz.
Küresel gelişmelerin yanı sıra, ülkemiz ekonomisini etkileyen farklı unsurlar da bizleri ve iş yapış biçimlerimizi etkiliyor. Bu süreçte enflasyonla mücadeleye vakit kayıplarına izin verilmeden devam edilmesi, reel sektör maliyetlerinin azalması, kredi faiz oranlarının düşmesi ve krediye erişimin kolaylaşması ile sektörlerimize önemli destekler sağlanacağını düşünüyoruz.
Enflasyonla mücadelenin çok hassas dengeler üzerinde devam ettiği bu süreçte, Orta Vadeli Programa sıkı sıkı tutunmamız gerektiği kanaatindeyiz. İş dünyası olarak ülkemizde ve Dünyada yaşanan gelişmelerden etkilenmemizi işimizin doğasında olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaman zaman bu durum bizi karamsarlığa sürükleyebiliyor. Hep birlikte sağduyu ile bu süreci atlatacağımıza ve 2026 yılına daha iyi bir tabloyla başlayacağımıza inancım tam”
Yorgancılar: Temennim İzmir’deki birlikteliğin ülkeye yayılması
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, “Sayın Başkanlarımla birlikte İzmir’de kurduğumuz sinerjinin, birlikteliğin ülke genelinde yaygınlaşması en büyük temennim.
Demokraside; toplumsal düzenin, toplumun mutluluğunun, toplumun huzurunun, ekonomik sistemin, sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi kurallarının etkin kullanılabilmesi açısından evrensel bir ilke olan hukukun üstünlüğüne, adalete dair soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü yapılan eylemler, ticari hayatı da hedef alma noktasına geldi. Bizler, farklı görüşlerde olabiliriz ama demokrasinin zenginliği, kişilerin ifade özgürlüğü kapsamında, yasal yollar ile tepkilerini göstermesinin en demokratik hak olduğunu görmekteyiz” diye konuştu.
Yorgancılar: Bölgedeki en avantajlı ülke Türkiye
Dünyada ülke bazlı kalkınmanın ağırlık kazanacağı bir sürece doğru gidildiğini dile getiren Yorgancılar “Bölgede, İsrail-Filistin ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşlar devam ediyor. Bu iki savaş bittiği zaman, buradaki ekonomik olarak en büyük faydayı görecek olan ülke Türkiye’dir. Bu ülkelerin yeni baştan inşasında kullanılacak olan müteahhitlik hizmetleri, alınacak olan malzemeler gibi süreçlerde en çok rol alacak ülke bizim ülkemizdir” dedi.
Kestelli: Dünya artık çok değişti
Konuşmasında, dünyanın yeni ekonomik gündemi olan ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarına değinen İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli Türkiye’nin avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirdi. Kestelli, “Dünya artık çok değişti. Geleneksel ürünlerimiz ve iş yapma şekillerimiz ile bu üstünlüğümüzü korumak mümkün değil. Üye firmalarımızda inovasyon kültürünün oluşturulması, firmalarımızın ihracat kapasitelerini artıracak projelerin hayata geçirilmesi, lojistik ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi yapabileceklerimizden bazıları” dedi.