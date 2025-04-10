"Sağduyu ile zorlukları aşacağız"

İzmir’de bulunan 13 oda ve borsada görev yapan 100’ün üzerinde yönetim kurulu üyesi, kentte devam eden pro­jeler ve çözüm bekleyen konula­rı değerlendirmek için bir araya geldi.

Ekonomideki gelişmele­rin görüşüldüğü toplantıda, ta­mamlandığında İzmir’in gücü­ne güç katacak Kemalpaşa Lo­jistik Merkezi, Dikili Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölge­si, Bayındır Tarıma Dayalı İhti­sas Sera Organize Sanayi Bölge­si ve Torbalı Karma ve Mobilya OSB Projesi ile ilgili bilgilendir­me yapıldı.

Toplantının açılış konuşma­larını, İzmir Ticaret Odası Yö­netim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Baş­kan Yardımcısı Ender Yorgan­cılar, İzmir Ticaret Borsası Yö­netim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli yaptı.

“2026’da daha iyi bir tablo bekliyoruz”

Konuşmasında dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekono­mik gelişmelere değinen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kuru­lu Başkanı Mahmut Özgener, “İş dünyası temsilcileri olarak gündemimiz oldukça yoğun. Üyelerimizin gözünün kulağının bizde olduğu hassas bir süreç­ten geçiyoruz.

Küresel gelişme­lerin yanı sıra, ülkemiz ekono­misini etkileyen farklı unsurlar da bizleri ve iş yapış biçimleri­mizi etkiliyor. Bu süreçte enflas­yonla mücadeleye vakit kayıpla­rına izin verilmeden devam edil­mesi, reel sektör maliyetlerinin azalması, kredi faiz oranlarının düşmesi ve krediye erişimin ko­laylaşması ile sektörlerimize önemli destekler sağlanacağını düşünüyoruz.

Enflasyonla mü­cadelenin çok hassas dengeler üzerinde devam ettiği bu süreç­te, Orta Vadeli Programa sıkı sıkı tutunmamız gerektiği kanaatin­deyiz. İş dünyası olarak ülkemiz­de ve Dünyada yaşanan gelişme­lerden etkilenmemizi işimizin doğasında olduğunu hepimiz bi­liyoruz. Zaman zaman bu durum bizi karamsarlığa sürükleyebili­yor. Hep birlikte sağduyu ile bu süreci atlatacağımıza ve 2026 yı­lına daha iyi bir tabloyla başlaya­cağımıza inancım tam”

Yorgancılar: Temennim İzmir’deki birlikteliğin ülkeye yayılması

Ege Bölgesi Sanayi Oda­sı Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, “Sayın Başkanlarımla birlikte İzmir’de kurduğumuz sinerji­nin, birlikteliğin ülke genelin­de yaygınlaşması en büyük te­mennim.

Demokraside; top­lumsal düzenin, toplumun mutluluğunun, toplumun hu­zurunun, ekonomik sistemin, sağlıklı bir şekilde işleyebil­mesi kurallarının etkin kulla­nılabilmesi açısından evrensel bir ilke olan hukukun üstünlü­ğüne, adalete dair soru işaret­lerinin giderilmesi gerektiğini buradan bir kez daha vurgula­mak istiyorum. Çünkü yapılan eylemler, ticari hayatı da he­def alma noktasına geldi. Biz­ler, farklı görüşlerde olabiliriz ama demokrasinin zenginliği, kişilerin ifade özgürlüğü kapsa­mında, yasal yollar ile tepkileri­ni göstermesinin en demokra­tik hak olduğunu görmekteyiz” diye konuştu.

Yorgancılar: Bölgedeki en avantajlı ülke Türkiye

Dünyada ülke bazlı kalkınmanın ağırlık kazanacağı bir sürece doğru gidildiğini dile getiren Yorgancılar “Bölgede, İsrail-Filistin ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşlar devam ediyor. Bu iki savaş bittiği zaman, buradaki ekonomik olarak en büyük faydayı görecek olan ülke Türkiye’dir. Bu ülkelerin yeni baştan inşasında kullanılacak olan müteahhitlik hizmetleri, alınacak olan malzemeler gibi süreçlerde en çok rol alacak ülke bizim ülkemizdir” dedi.

Kestelli: Dünya artık çok değişti

Konuşmasında, dünyanın yeni ekonomik gündemi olan ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarına değinen İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli Türkiye’nin avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirdi. Kestelli, “Dünya artık çok değişti. Geleneksel ürünlerimiz ve iş yapma şekillerimiz ile bu üstünlüğümüzü korumak mümkün değil. Üye firmalarımızda inovasyon kültürünün oluşturulması, firmalarımızın ihracat kapasitelerini artıracak projelerin hayata geçirilmesi, lojistik ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi yapabileceklerimizden bazıları” dedi.