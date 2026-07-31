1,1 milyar sterline alındı 120 milyona satılıyor

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Sainsbury’s, genel tüketim ürünleri perakendecisi Argos’u Swift Partners’a satmak üzere anlaşmaya vardı. İşlemden en az 120 milyon sterlin nakit gelir beklenirken devrin Şubat 2027’de tamamlanması planlanıyor.

Şirket, Argos’un ana kuruluşu Home Retail Group’u 2016’da yaklaşık 1,1 milyar sterlinlik nakit ve hisse anlaşmasıyla satın almıştı. Böylece aradan geçen on yılın ardından açıklanan satış bedeli, ilk satın alma tutarının yaklaşık onda birine geriledi. ([Reuters][1])

Satış bedeli üç parçadan oluşacak

Sainsbury’s, satış tamamlandığında en az 70 milyon sterlin almayı bekliyor. Bu tutara Argos’un Daventry’deki dağıtım merkezinin elden çıkarılmasından sağlanacak gelir de dahil edilecek.

Kalan 50 milyon sterlinin ise işlemin ardından üç yıl içinde ödenmesi planlanıyor. Şirket, satıştan gelecek nakdin ayrıştırma ve yeniden yapılandırma giderleriyle büyük ölçüde dengeleneceğini bildirdi.

Basit hesapla 2016’daki satın alma bedeli ile bugünkü asgari satış geliri arasında yaklaşık 980 milyon sterlin fark bulunuyor. Ancak iki rakam doğrudan muhasebe zararı olarak karşılaştırılamıyor. İlk işlem Home Retail Group’un tamamını kapsarken Sainsbury’s, yeni anlaşmada bazı ticari gelirleri ve ilişkileri koruyacak.

350 milyon sterlinlik bilanço etkisi

Sainsbury’s, satış nedeniyle yaklaşık 350 milyon sterlin tutarında nakit çıkışı yaratmayan değer düşüklüğü kaydetmeyi bekliyor. Argos’a ait kira yükümlülüklerinin devredilmesiyle kiralamaya göre düzeltilmiş net borcun yaklaşık 250 milyon sterlin azalması öngörülüyor.

Şirket, Argos’un tanımlanmış fayda esaslı emeklilik planının sorumluluğunu taşımayı sürdürecek. Plan, Şubat 2026 sonunda uluslararası muhasebe standartlarına göre 143 milyon sterlin fazla vermişti.

İşlemin Sainsbury’s’in esas faaliyet kârı üzerinde genel olarak nötr etki yaratması bekleniyor. Hisse başına esas kazanca ise düşük tek haneli oranda katkı öngörülüyor.

Argos mağazalardan çıkmayacak

Satış, Argos markasının Sainsbury’s mağazalarından tamamen ayrılacağı anlamına gelmiyor. Taraflar, mağaza içindeki Argos noktaları, teslim alma alanları, Nectar sadakat programı ve Nectar360 hizmetleri için uzun vadeli ticari anlaşmalar yapacak.

Swift Partners; Argos’un bağımsız mağazalarını, Sainsbury’s içindeki satış noktalarını, internet kanallarını, markalarını, lojistik ağını, Argos Care ve Argos Pet Insurance faaliyetlerini devralacak.

Şanghay ve Hong Kong’daki tedarik ofisleri de yeni sahibin kontrolüne geçecek. Sainsbury’s ise Habitat ürünlerini satmayı sürdürecek. Tam operasyonel ayrışmanın Şubat 2029’a kadar tamamlanması bekleniyor.

Argos’un 20 milyon aktif müşterisi var

Argos, İngiltere genelinde 1.100’den fazla teslim alma noktasına sahip. Şirket satışlarının yaklaşık yüzde 80’i internet üzerinden başlarken aktif müşteri sayısı 20 milyona ulaşıyor.

Markanın 2025-2026 mali yılındaki satışları yüzde 0,7 artarak 4,13 milyar sterline çıktı. Buna karşın Haziran 2026’da sona eren yeni mali yılın ilk çeyreğinde satışlar yüzde 0,5 geriledi. ([Sainsbury's][2])

Argos’un geçen mali yılda Sainsbury’s’e sağladığı esas faaliyet kârı 9 milyon sterlinde kaldı. Grup, devam eden ticari anlaşmalardan elde edilecek gelir ve düşecek kira faizi giderleriyle bu kaybı dengelemeyi planlıyor.

Sainsbury’s gıdaya dönüyor

Satış, Sainsbury’s’in finansal hizmetler ve genel tüketim ürünleri gibi yan faaliyetlerden çıkarak ana gıda işine odaklanma stratejisinin yeni adımını oluşturuyor.

Şirket daha önce temel bankacılık faaliyetlerini, ATM operasyonlarını ve Argos mağaza kartı portföyünü elden çıkarmıştı. Yönetim, daha sade yapının daha yüksek kâr marjı, büyüme ve serbest nakit akışı sağlayacağını düşünüyor.

Sainsbury’s, 2026-2027 mali yılı için 975 milyon ile 1 milyar 75 milyon sterlin arasında esas faaliyet kârı ve 500 milyon sterlinin üzerinde perakende serbest nakit akışı beklentisini korudu.

Çinli alıcıyla görüşmeler sonuçsuz kalmıştı

Sainsbury’s, Eylül 2025’te Argos’un Çinli e-ticaret grubu JD.com’a satılması için görüşmeler yürütmüştü. Ancak JD.com’un şartları önemli ölçüde değiştirmesi üzerine müzakereler sona erdirildi.

Yaklaşık on ay sonra açıklanan yeni anlaşmada alıcı olarak, bu işlem için kurulan Swift Partners öne çıktı. Şirketin başlıca ortakları Richard Pennycook, Trevor Strain, Matt Truman ve perakende yatırımlarına odaklanan True Capital oldu. ([Sainsbury's][3])

Swift Partners, Argos’un dijital altyapısına, teknoloji kullanımına ve mağaza ağına yatırım yapmayı planlıyor. Richard Pennycook icra kurulu başkanı olarak haftada üç gün Argos için çalışacak; Strain ve Truman ise şirketin yönetim kuruluna katılacak.