Sanayi alanları 2028 yılında iki katına çıkacak

Organize sanayi bölgelerinin yeni yatırımlar ve genişleme için arazi talebi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın gündemine girdi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü, “Genişlemek ve büyümek istiyoruz.

Yeni sanayi alanları devlet politikası olmalı” derken, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, “Sanayinin mevcut alanlara sığmadığının farkındayız. 2028’e geldiğimizde sanayi alanları bugünün iki katına çıkacak” diye konuştu. İstanbul’da gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge Toplantısı’na katılan Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Marmara Bölgesi’nde yer alan 98 OSB başkanının talep ve sorunlarını dinledi.

“Reel sektör tekrar hakettiği yere gelecek”

“Sanayiciler bu memleketin gerçek kahramanlarıdır” diyen Bakan Yardımcısı İnan, bugün yaşanan çalkantılı sürecin önümüzdeki dönem de devam edeceğini söyledi. İnan, “Reel sektör tekrar hakettiği yeri kazanacak”dedi.

Marmara Bölgesi’nin hem Türk sanayisindeki liderliğini koruyacağını, hem de dünyadaki ağırlığını artıracağını vurgulayan İnan, OSBÜK Başkanı Kütükcü’nün yeni sanayi alanı ve OSB’lerin genişleme taleplerine yönelik ise şunları söyledi: “Sanayi alanlarımız şu anda toplam yüzölçümümüzün binde 4’ünü oluşturuyor. Bunu 5 yıl içinde iki katına, binde 8’e çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca OSB Uygulama Yönetmeliğini de çalışıyoruz, kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız.”

Kütükçü: Ortak hedefimiz güçlü bir Türkiye sanayisi

OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı’nda konuşan Memiş Kütükçü, konuşmasında Türkiye’nin yatırım iştahının çok yüksek olduğunu, ancak yatırımcıların sanayi parseli talebine karşın OSB’lerin genişleme alanı açmakta zorlandıklarını ifade etti. Kütükcü, “Neredeyse tüm organize sanayi bölgelerimiz genişlemek, büyümek istiyor. Yeterli düzeyde parsel üretemediğimiz için, yatırımcılarımıza ya noter huzurunda kura ile yer tahsis ediyoruz ya da yatırımcılarımız 4-5 yıl gibi uzun süreler beklemek zorunda kalıyorlar.

Bu durum Türkiye’nin yeni mottosu; yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla büyüme hedefleriyle örtüşmüyor. Dolayısıyla artık, organize sanayi bölgelerimizin genişleme taleplerine hızlı çözüm üretecek, ülkemize yeni sanayi alanları kazandıracak stratejileri devlet politikası olarak belirlemek zorundayız. Bu konuda destek bekliyoruz” diye konuştu.

Marmara Bölgesi’ndeki olası deprem gündemine de değinen Kütükcü, bölgedeki organize sanayi bölgelerinin depreme karşı daha güvenli haline getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Marmara Bölgemizde ağırlığını İstanbul, Kocaeli ve Bursa oluşturmak üzere 33 bin 724 fabrikamız. Bu çok ciddi bir rakam. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin sanayi yükünü hafifletmeye yönelik stratejilerimiz olması gerektiğini düşünüyoruz. Marmara’daki yeni hedefimiz ise; bölgeyi orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten yeni bir sanayi alt yapısına kavuşturmak olmalı.

Marmara, ekonominin kalbi

Marmara Bölgesi’nin Türk sanayisinin kalbi olduğunu söyleyen OSBÜK Başkanı Kütükçü, bölgede 75’i işletme aşamasında olmak üzere toplam 98 organize sanayi bölgesi olduğunu ifade etti. Kütükcü, Marmara Bölgesi’ndeki OSB’lerde 33 bin 724 fabrikanın üretim yaptığını, 938 bin 633 kişiye de istihdam sağlandığını belirtti. Kütükcü, “81 ilimizdeki tüm OSB’lerimizde 67 bin fabrikamızın yarısı, 2.5 milyonluk toplam istihdamımızın da yüzde 37.5’u Marmara'da. Üretimde ise, bölgedeki organize sanayi bölgelerimiz, Türkiye’deki tüm OSB’lerimizin toplam üretiminin yüzde 33’ünü gerçekleştiriyor” dedi. Ortak hedeflerinin daha güçlü bir Türk sanayisi inşa etmek olduğunu belirten Kütükcü, şunları söyledi: “Tüm zorlu şartlara rağmen bu motivasyonla çalışıyor, üretiyoruz.”