SANKO Holding, Binclusive iş birliği ile dijital erişilebilirliğini artırıyor

Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından SANKO Holding, dijital dünyada fırsat eşitliği için önemli bir adım attı.

Holding, yapay zekâ tabanlı erişilebilirlik çözümü Binclusive ile iş birliği yaparak web sitesini daha erişilebilir hale getirdi.

İçeriklere daha kolay ulaşılabilecek

Özel gereksinimli bireylerin dijital dünyaya eşit bir şekilde erişebilmesini hedefleyen SANKO Holding, bu doğrultuda önemli bir adım attı. Bu girişimle, web sitesini ziyaret eden görme engeli bulunan, az gören, renk körü ve disleksiye sahip özel gereksinimli bireyler, kendilerine özel erişilebilirlik menüsünden yararlanarak içeriklere daha kolay ulaşabilecek.

SANKO Holding, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsorlarından biri olarak, ulusal ve uluslararası platformlarda paralimpik sporcuların yanında da yer almıştı.