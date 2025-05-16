Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Mo­da Tasarımı Bölümü’nde öğren­cilerle bir araya gelen Konukoğlu, sektöre ilişkin değerlendirmeler yaptı. Yükselen maliyetler nede­niyle tekstil sektöründe durgun­luk yaşandığını, ancak 1-2 yıl dur­gunluk yaşansa da sonraki yıl di­key yükselişle 1-2 yılda yaşanan kayıpların kapandığını belirten Konukoğlu, bunun, tekstilin do­ğasında olduğunu söyledi.

Teks­til sektörünün sıkıntılı dönemde olmasına rağmen asla bitmeye­ceğine dikkat çeken Konukoğlu, bu görüşünü, “İnsanlar doğdu­ğunda tekstile sarılarak karşıla­nıyor, öldüğünde tekstile sarıla­rak uğurlanıyor” örneği ile açık­ladı. Tekstilin giysi dışında çok geniş alanda insanlığın kulla­nımında olduğuna vurgu yapan Konukoğlu, öğrencilere, “Ümi­dinizi kırmayın; her gecenin sa­bahı var, ümidinizi diri tutun, iyi birer tekstilci olmak için ça­ba gösterin” çağrısında bulundu.