SANKO Holding Onursal Başkanı Konukoğlu: Faizler düşerse 2026 yılında yatırımlar yeniden başlar
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, tekstil sektörünün sıkıntılı bir dönemde olmasına rağmen asla bitmeyeceğini söyledi. Sektörlerin durgun dönemlerinde stok için üretim yapmak yerine bazı tesisleri “dinlendirmesi” gerektiğini belirten Konukoğlu, “Dünya genelindeki olumsuzlukların etkisiyle iki yıldan beri kaynaklar faizde değerlendirildi. Faizler düşerse 2026 yılı ile yatırımlar yeniden başlayacak. 2026 çok parlak olmasa da iyi bir yıl olacak” dedi.
Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde öğrencilerle bir araya gelen Konukoğlu, sektöre ilişkin değerlendirmeler yaptı. Yükselen maliyetler nedeniyle tekstil sektöründe durgunluk yaşandığını, ancak 1-2 yıl durgunluk yaşansa da sonraki yıl dikey yükselişle 1-2 yılda yaşanan kayıpların kapandığını belirten Konukoğlu, bunun, tekstilin doğasında olduğunu söyledi.
Tekstil sektörünün sıkıntılı dönemde olmasına rağmen asla bitmeyeceğine dikkat çeken Konukoğlu, bu görüşünü, “İnsanlar doğduğunda tekstile sarılarak karşılanıyor, öldüğünde tekstile sarılarak uğurlanıyor” örneği ile açıkladı. Tekstilin giysi dışında çok geniş alanda insanlığın kullanımında olduğuna vurgu yapan Konukoğlu, öğrencilere, “Ümidinizi kırmayın; her gecenin sabahı var, ümidinizi diri tutun, iyi birer tekstilci olmak için çaba gösterin” çağrısında bulundu.