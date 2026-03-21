Savaş havayolu şirketlerini vurdu: Dev şirket kapasitesini azaltma kararı aldı

ABD merkezli hava yolu şirketi United Airlines, İran’da devam eden savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı baskı nedeniyle uçuş planlarında küçülmeye gidiyor. Artan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle şirket, bu yıl için toplam uçuş kapasitesini yaklaşık yüzde 5 oranında azaltma kararı aldı.

Yakıt maliyetleri uçuş planlarını vurdu

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Scott Kirby’nin çalışanlara gönderdiği mesajda, son üç haftada jet yakıtı fiyatlarının iki katın üzerine çıktığı vurgulandı.

Kirby, fiyatların bu seviyelerde kalması halinde şirketin yalnızca yakıt giderleri için yıllık 11 milyar dolarlık ek maliyetle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Talebin şu ana kadar güçlü seyrini koruduğunu ifade eden Kirby, buna karşın artan maliyetlerin bilet fiyatlarına yansıtılmasının uzun vadede sürdürülebilir olmayabileceğine dikkat çekti.

Şirketten kapasite daraltma kararı

Şirketin planlamalarını da paylaşan Kirby, petrol fiyatının varil başına 175 dolara yükseleceği ve 2027 sonuna kadar 100 doların altına inmeyeceği beklentisiyle hareket ettiklerini aktardı. Bu kapsamda ikinci ve üçüncü çeyreklerde, talebin daha düşük olduğu saat ve günlerde uçuş kapasitesinin yaklaşık yüzde 3 azaltılacağı bildirildi.

Chicago merkezli operasyonlarda yüzde 1’lik kapasite kesintisine gidileceğini belirten Kirby, Tel Aviv ve Dubai uçuşlarının askıya alınmasıyla da ilave yüzde 1’lik düşüş sağlanacağını ifade etti.

Alınan tüm bu önlemlerin, kısa vadede şirketin yıllık planlanan kapasitesinin yaklaşık yüzde 5’ine denk geldiğini kaydeden Kirby, mevcut program doğrultusunda sonbahar döneminde yeniden tam kapasiteye dönülmesinin hedeflendiğini belirtti.