Trump'tan NATO'daki müttefiklerine sert sözler: "Korkaklar! Bunu unutmayacağız"

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ile başlayan savaş 3. haftasını doldurmaya hazırlanırken Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması enerji piyasalarını alt üst etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın gemi trafiğinin yeniden sağllanması için uluslararası koalisyon çağrısına ise pek çok ülke sıcak bakmadı.

Pek çok ülke İran'daki çatışmaya katılmayacağını bildirip rest çekerken, Trump sessizliği bozdu.

NATO müttefiklerine çok sert eleştiriler yönelten ABD başkanı, bölgedeki askeri mücadelenin kazanıldığını, müttefiklerinin ise sorumluluk almaktan kaçındığını savundu.

"Korkaklar, bunu unutmayacağız"

"ABD olmadan NATO sadece kağıttan kaplan" diyen Trump, İran’ı durdurma mücadelesine katılmak istemeyen müttefiklerine ateş püskürdü.

Savaşın askeri olarak kazanıldığını savunan Trump, müttefiklerine işaret ederek "Onlar için neredeyse hiçbir risk yokken, yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar ama Basra Körfezi’ni açmaya yardımcı olmak istemiyorlar. Bu, basit bir askeri manevra ve yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni. Onlar için yapması çok kolay, riski çok az. Korkaklar ve biz bunu unutmayacağız" ifadelerini kullandı.