ABD basını: İran bir F-35'i vurdu

ABD basınında yer alan habere göre, İran ABD'ye ait F-35 savaş uçağını vurduğu belirtildi. Uçağın güvenli şekilde iniş yaptığı açıklandı.

CNN’in haberine göre, ABD’ye ait bir F-35 savaş uçağı İran üzerinde yürüttüğü görev sırasında vurulmasının ardından Orta Doğu’daki bir ABD hava üssüne acil iniş yaptı.

Haberde yer verilen bilgilere göre, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) uçağın görev esnasında acil inişe zorlandığını doğrularken, uçağın güvenli şekilde indirildiğini açıkladı. Açıklamada pilotun durumunun stabil olduğu belirtilirken, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
