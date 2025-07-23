Savunma sanayii yatırımlarına destek
Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, savunma sanayii alanında önemli adımlar attıklarını belirterek, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi SAHA İstanbul Mersin İrtibat Ofisi’nin açıldığını ve savunma sanayisi atölyeleriyle yatırımları destekleyeceklerini söyledi.
756 hektar alan üzerine kurulu Mersin OSB 25 bin kişinin istihdam edildiği her geçen gün büyümeye, istihdama, üretime ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ederken savunma sanayii sektöründeki gelişmeleri de yakından takip ediyor.
Ağırlıklı olarak çelik konstrüksiyon, gıda, plastik, makine, mobilya, kimya, cam başta olmak üzere 14 sektörün kümelendiği bölgede, ilave alan yatırımlarında teknoloji yatırımları hız kesmeden devam ediyor.
50 bin kişilik istihdam hedefi bulunuyor
İlave genişleme alanları kapsamında 4. Bölge’de 6 bin kişiye istihdam sağlanması hedeflenirken, 5. Bölge için yaklaşık 260 hektarlık alanın hayata geçirilmesi planlanıyor. Tüm bu yatırımların tamamlanmasının ardından 756 hektarlık alana sahip olan bölge büyük bir genişleme ile birlikte 1.083 hektar alana sahip olacak. Mevcutta 25 bin kişiye istihdam sağlayan Mersin OSB, 4. Bölgenin faaliyete başlaması ile birlikte 6 bin kişiye ek istihdam sağlayarak toplam istihdam sayısını 31 bine çıkartmayı hedefliyor. 5. Bölge’nin de hayata geçmesi ile birlikte bölgede istihdam edilen kişi sayısının 50 bin seviyesinde olması bekleniyor.
Savunma sanayii alanında da önemli girişimler yaptıkları bilgisini verene Sabri Tekli, “Şu anda Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan sektörlerin başında savunma sanayii geliyor. Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi SAHA İstanbul Mersin İrtibat Ofisi’ni, Mersin Organize Sanayi Bölgesi içerisinde açtık. Ayrıca bölgemizde savunma sanayii atölyeleri kurarak, bu alanda yatırım yapan firmalarımızı desteklemek istiyoruz. Savunma sanayii bünyesinde çok geniş kolları olan bir sektördür. Bu sektörün her bir koluna yapılacak yatırımlar Türkiye’nin geleceğine önemli ölçüde katkı sağlayacağı görüşündeyim" dedi.