Savunma sanayii yatırımlarına destek

756 hektar alan üzerine kurulu Mersin OSB 25 bin kişinin istih­dam edildiği her geçen gün büyü­meye, istihdama, üretime ve eko­nomiye katkı sağlamaya devam ederken savunma sanayii sektö­ründeki gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Ağırlıklı olarak çelik konstrüksiyon, gıda, plastik, ma­kine, mobilya, kimya, cam başta olmak üzere 14 sektörün küme­lendiği bölgede, ilave alan yatı­rımlarında teknoloji yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

50 bin kişilik istihdam hedefi bulunuyor

İlave genişleme alanları kap­samında 4. Bölge’de 6 bin kişiye istihdam sağlanması hedefle­nirken, 5. Bölge için yaklaşık 260 hektarlık alanın hayata geçiril­mesi planlanıyor. Tüm bu yatı­rımların tamamlanmasının ar­dından 756 hektarlık alana sahip olan bölge büyük bir genişleme ile birlikte 1.083 hektar alana sa­hip olacak. Mevcutta 25 bin ki­şiye istihdam sağlayan Mersin OSB, 4. Bölgenin faaliyete başla­ması ile birlikte 6 bin kişiye ek is­tihdam sağlayarak toplam istih­dam sayısını 31 bine çıkartmayı hedefliyor. 5. Bölge’nin de hayata geçmesi ile birlikte bölgede istih­dam edilen kişi sayısının 50 bin seviyesinde olması bekleniyor.

Savunma sanayii alanında da önemli girişimler yaptıkları bil­gisini verene Sabri Tekli, “Şu anda Türkiye’nin en çok ihtiya­cı olan sektörlerin başında sa­vunma sanayii geliyor. Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenme­si SAHA İstanbul Mersin İrtibat Ofisi’ni, Mersin Organize Sana­yi Bölgesi içerisinde açtık. Ayrı­ca bölgemizde savunma sanayii atölyeleri kurarak, bu alanda yatı­rım yapan firmalarımızı destek­lemek istiyoruz. Savunma sana­yii bünyesinde çok geniş kolları olan bir sektördür. Bu sektörün her bir koluna yapılacak yatırım­lar Türkiye’nin geleceğine önem­li ölçüde katkı sağlayacağı görü­şündeyim" dedi.