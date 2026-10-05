Schneider Electric PTC’yi 22,6 milyar dolara alıyor

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Fransız enerji teknolojileri grubu Schneider Electric, yazılım ve yapay zekâ alanındaki büyüme stratejisinde bugüne kadarki en büyük adımlarından birini attı. Şirket, ABD merkezli endüstriyel yazılım üreticisi PTC’nin tamamını satın almak için kesin anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre PTC hissedarlarına hisse başına 205 dolar nakit ödeme yapılacak. Bu fiyat PTC’nin özsermaye değerini yaklaşık 22,6 milyar dolara, şirket değerini ise 23,7 milyar dolara taşıyor.

Hisse başına 205 dolar ödenecek

Schneider Electric’in teklifi PTC’nin son kapanış fiyatına göre yüzde 42,3 prim içeriyor. Teklif, açıklama öncesindeki 30 işlem gününün hacim ağırlıklı ortalama fiyatına göre ise yüzde 46,1 prim anlamına geliyor.

İşlem tamamlandığında PTC hissedarları hisselerinin karşılığını tamamen nakit olarak alacak. Tarafların yönetim kurulları satın alma anlaşmasını oybirliğiyle onayladı.

PTC 30 binden fazla müşteriye hizmet veriyor

Boston merkezli PTC, ürün tasarımı, mühendislik ve endüstriyel veri yönetimi yazılımları geliştiriyor.

Şirketin CAD olarak bilinen bilgisayar destekli tasarım çözümlerinin yanı sıra ürün yaşam döngüsü, uygulama yaşam döngüsü ve servis yönetimi yazılımları bulunuyor.

PTC dünya genelinde 30 binden fazla müşteriye ve 7 bini aşkın çalışana sahip.

Şirket 2025 takvim yılında 2,4 milyar euro gelir elde ederken düzeltilmiş EBITA marjı yaklaşık yüzde 40 seviyesinde gerçekleşti.

Yapay zekâ stratejisinin merkezine yerleşecek

Schneider Electric satın almayla enerji yönetimi ve endüstriyel otomasyondaki mevcut gücünü ürün tasarımı ve mühendislik yazılımlarıyla birleştirmeyi hedefliyor.

Şirket özellikle yapay zekâ sistemlerinin fabrikalar, makineler ve enerji altyapısındaki kullanımının hızlanmasına odaklanıyor.

PTC’nin ürün ve mühendislik verileri Schneider Electric’in operasyonel ve enerji verileriyle birleştirilecek.

Böylece ürünün tasarım aşamasından üretim, kullanım, bakım ve optimizasyona kadar uzanan süreçte tek bir dijital veri zinciri oluşturulması planlanıyor.

Schneider yazılım pazarını üç kat büyütmek istiyor

Schneider Electric’e göre PTC’nin portföye katılması şirketin ulaşabileceği endüstriyel yazılım pazarını yaklaşık üç kat artıracak.

Birleşik yapı 15 binden fazla yazılım çalışanına ve 50 binden fazla yazılım müşterisine ulaşacak.

Yazılım ve hizmet gelirlerinin de satın alma sonrasında Schneider Electric’in toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 24’üne karşılık gelmesi bekleniyor.

PTC özellikle imalat, otomotiv, havacılık, elektronik ve karma üretim sektörlerinde Schneider’in erişimini genişletecek.

1 milyar euroyu aşan sinerji hedefi

Schneider Electric satın alma sonrasında önemli maliyet ve gelir sinerjileri bekliyor.

Şirket üçüncü yılın sonunda yıllık 250 milyon euro maliyet tasarrufuna ulaşmayı hedefliyor.

Bunun yanında çapraz satış, yeni pazarlara erişim ve ortak yapay zekâ ürünleri üzerinden yaklaşık 800 milyon euro gelir sinerjisi öngörülüyor.

Böylece şirketin açıkladığı toplam maliyet ve gelir sinerjisi potansiyeli 1 milyar euroyu aşıyor.

Finansmanda yeni hisse ve borç kullanılacak

Yaklaşık 22 milyar euroluk nakit ödemenin finansmanı için Schneider Electric’e Morgan Stanley ve Société Générale tarafından köprü finansmanı sağlandı.

Şirket nihai finansmanda yaklaşık 5-6 milyar euro tutarında yeni hisse ihracı planlıyor.

Kalan yaklaşık 16-17 milyar euronun ise farklı para birimlerinde gerçekleştirilecek yeni borçlanmalarla karşılanması bekleniyor.

Schneider Electric satın almaya rağmen A kategorisindeki kredi notlarını korumayı hedeflediğini bildirdi.

Satın alma 2027’de tamamlanacak

İşlemin 2027’nin üçüncü çeyreğine kadar tamamlanması planlanıyor.

Bunun için PTC hissedarlarının çoğunluğunun anlaşmayı onaylaması ve gerekli düzenleyici kurum izinlerinin alınması gerekiyor.

PTC yönetim kurulu hissedarlara satın alma anlaşmasını onaylama tavsiyesinde bulunacak.

İşlemin tamamlanması halinde Schneider Electric’in enerji teknolojileri ve endüstriyel otomasyondaki ağırlığı, yazılım ve yapay zekâ tarafında çok daha geniş bir yapıya dönüşecek.