Servetleri 376 milyar dolar eridi: Trump'ın tarifeleri, Forbes listesindeki dünyanın en zenginlerini de vurdu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük tarifeleri uygulamaları piyasaları alt üst ettiği gibi, "Forbes 2025 Dünyanın En Zenginleri" listesindeki 100 ismi de doğrudan etkiledi.

Forbes'ın 1 Nisan 2025'te açıkladığı 2025 Dünyanın En Zenginleri listesinde yer alam isimlerin servetleri, Trump'ın açıklamalarıyla eridi.

Listede yer alan zenginlerin servetleri, piyasaların yaşadığı şok ve hisse senetlerinde değer kaybıyla ciddi oranda azaldı.

Elon Musk, servetini artırmayı başardı

cnbc-e'de yer alan habere göre, en zengin 100 kişinin servetinde yaşanan kayıp, listenin açıklanmasından sadece 1 hafta sonra yani 8 Nisan itibariyla toplam 376 milyar dolar oldu.

Ancak, bu tarihi kayıplardan etkilenmediği gibi servetini artıran isimler de vardı. Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen, Devlet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki isim olan iş insanı Elon Musk, servetini 23 milyar dolar artırmayı başardı.

Forbes listesinde yer alan ilk 100 içerisindeki Amerikalı milyarderler ise servetilerinden bir haftada 216 milyar dolar kaybetti.

Servetini artıran diğer isimler

Bu dönemde karlı çıkan isim sadece Elon Musk olmadı.

Warren Buffet da servetibi artırırken; Hintli altyapı ve liman yatırımcısı Gautam Adani, Sun Pharma'nın kurucusu Hintli Dilip Shanghvi, hastane yatırımcısı Thomas Frist, Red Bull'un büyük hissedarı Avusturyalı Mark Mateschitz, Nutella'nın patronu İtalyan Giovanni Ferrero son sürecin kazananları oldu.

En büyük kayıp Mark Zuckerberg'e ait

Bu süreçte en çok servet kaybeden isim ise META'nın CEO'su Mark Zuckerberg oldu. Zuckerberg'ün toplam serveti 33 milyar dolar geriledi.

Zuckerberg'ü LVMH'nin patronu Bernard Arnault takip etti. Arnault, servetinden 29.4 milyar dolar kaybetti.

Aynı dönemde, Oracle'ın CEO'su Larry Ellison servetinden 28.7 milyar dolar, Amazon CEO'su Jeff Bezos 19 milyar dolar, Google hissedarları Larry Page 18.3 milyar dolar, Sergey Brin ise 17 milyar dolar kayıp yaşadı.

Sıralamanın kalanında ise Zara'nın patronu Amancio Ortega, Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, e-ticaret devi Interactive Brokers'ın kurucusu Thomas Peterffy, Dell'in patronu Michael Dell yer aldı.