Sintek Group yeşil mutabakata uyum desteği almaya hak kazandı

Avrupa Yeşil Mutabakatı, işletmelerin karbon ayak izini azaltması, kaynak verimliliğini artırması ve sürdürülebilirlik performansını güçlendirmesi adına yeni bir yol haritası sunuyor. Bu kapsamda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Responsible Programı çerçevesinde Sintek Group, Yeşil Mutabakata Uyum Projesi desteği almaya hak kazandı.

Responsible markası, işletmelerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında belirli bir sürdürülebilirlik olgunluk seviyesini karşıladığını gösteriyor. Program, bu firmaların üretici ve tüketici nezdindeki farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

"Yol haritası oluşturacağız"

Sintek Group Sürdürülebilirlik Departmanı Müdürü Önder Demirci, sürece ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Sintek olarak sadece projeleri tamamlamakla kalmayıp, müşterilerimize katma değer yaratan ve çevresel ile sosyal sorumlulukları gözeten bir yaklaşımı benimsemek her zaman önceliğimiz oldu. Geçmişte sürdürülebilirlik ilkelerini iş süreçlerimizin temelinde tutsak da yakın dönemde bu alanda daha somut aksiyonlar almaya ve kapsamlı programlar geliştirmeye başladık.

Kaynak verimliliği, çevre dostu teknolojiler ve toplumsal fayda üretimi gibi alanlarda attığımız adımlar, şirketimizin sürdürülebilirlik vizyonunu operasyonel düzeye taşıyarak, sektörde farklılaşmamızı ve uzun vadeli başarı sağlamamızı mümkün kılıyor. T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Responsible Programı kapsamında Yeşil Mutabakata Uyum Projesi desteği ile birlikte sürdürülebilirlik yol haritası oluşturacağız.

Bu yol haritası, karbon emisyonlarının azaltılmasından enerji ve su verimliliği projelerine, döngüsel ekonomi uygulamalarından dijitalleşmeye kadar geniş bir yelpazede somut adımları içerecek. Sürecin sonunda sadece çevresel etkimizi değil, rekabet gücümüzü ve ihracat pazarlarındaki uyum seviyemizi de artırmayı hedefliyoruz. Şirket içinde farkındalığı artıracak, veri temelli karar alma kültürünü güçlendirecek bu süreci stratejik bir dönüşüm aracı olarak görüyoruz.

PwC’nin küresel uzmanlığından faydalanarak bu süreci hayata geçirmekten memnuniyet duyuyor; sektörümüzde yeşil dönüşümün öncüsü olma irademizi kararlılıkla sürdürüyoruz."