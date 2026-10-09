SoftBank 100 milyar dolar için Körfez’in kapısını çaldı

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Japonya merkezli SoftBank Group'un kurucusu ve CEO'su Masayoshi Son, yapay zekâ yatırımlarını yeni bir aşamaya taşımaya hazırlanıyor. Teknoloji şirketlerine milyarlarca dolar yatıran grubun bu kez hedefinde, başka şirketleri satın alarak faaliyetlerini yapay zekâyla dönüştürecek dev bir yatırım fonu bulunuyor.

100 milyar dolar için Körfez'de görüşmeler başladı

Masayoshi Son'un, 100 milyar dolara kadar kaynak toplamak amacıyla Körfez ülkelerindeki büyük yatırımcılarla görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Financial Times'ın 9 Ekim 2026 tarihli haberine göre Son, son haftalarda Birleşik Arap Emirlikleri dahil bölgedeki üst düzey isimlerle temas kurdu. Görüşmelerin diğer Körfez ülkelerini de kapsayabileceği belirtiliyor.

Ancak henüz kesinleşmiş bir finansman anlaşması bulunmuyor. SoftBank da bildirilen fon girişimine ilişkin resmî bir açıklama yapmadı.

Bu nedenle 100 milyar dolar, sağlanmış bir kaynak değil, görüşmelerde hedeflenen azami büyüklük olarak öne çıkıyor.

Şirketleri satın alıp yapay zekâyla dönüştürecek

Planlanan fonun amacı yalnızca yeni yapay zekâ şirketlerine yatırım yapmak değil.

Aktarılan bilgilere göre SoftBank, yeni sermayeyle mevcut şirketleri satın almayı ve bunların faaliyetlerinde yapay zekâ ile ileri teknolojilerin kullanımını artırmayı hedefliyor.

Böylece teknoloji yatırımları yalnızca yazılım geliştiren girişimlerden ibaret kalmayacak. Satın alınan şirketlerin üretim, hizmet ve operasyon süreçlerinde de dönüşüm amaçlanacak.

SoftBank'ın robotik ve fiziksel yapay zekâ alanındaki Roze faaliyetlerinin bu stratejide önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

Bu yaklaşım, Son'un teknoloji yatırımlarında daha fazla operasyonel kontrol elde etme arayışının bir parçası olarak değerlendirilebilir.

OpenAI'a yatırdığı para 64,6 milyar dolara ulaştı

SoftBank'ın yeni sermaye arayışı, mevcut yapay zekâ yatırımlarının ulaştığı büyüklük nedeniyle de önem taşıyor.

Şirket, 1 Ekim 2026'da yaptığı resmî açıklamada OpenAI'a yönelik 30 milyar dolarlık ek yatırım programının tamamlandığını duyurdu.

Son 10 milyar dolarlık ödemenin gerçekleştirilmesiyle SoftBank'ın OpenAI'a yaptığı toplam yatırım 64,6 milyar dolara yükseldi.

Japon grubunun OpenAI'daki payı da yaklaşık yüzde 13 seviyesine ulaştı.

Bu büyüklük, SoftBank'ın yapay zekâ sektöründeki beklentilere ne ölçüde sermaye bağladığını gösteriyor. Aynı zamanda gelecekteki yatırım kararlarında yeni finansman kaynaklarının önemini artırıyor.

Eylülde 11,1 milyar dolarlık borçlanmaya gitti

SoftBank, yapay zekâ yatırımlarını finanse etmek için yalnızca mevcut varlıklarından ve yatırım fonlarından yararlanmıyor.

Şirket, eylül ayında gerçekleştirdiği döviz cinsinden tahvil ihracıyla yaklaşık 11,1 milyar dolar kaynak sağladı.

Bu finansmanın bir bölümü, OpenAI'a yapılacak son 10 milyar dolarlık ek yatırımın karşılanması için kullanıldı.

Şirketin 24 Eylül tarihli açıklamasında, borçlanmadan elde edilen kaynağın OpenAI yatırımı ve genel şirket ihtiyaçları için değerlendirileceği belirtildi.

Yeni yatırım fonunun özel ve kurumsal yatırımcılardan sermaye toplayacak olması, SoftBank'ın büyüme stratejisini yalnızca kendi bilançosuyla finanse etme zorunluluğunu azaltabilecek bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Körfez sermayesi neden önemli?

Körfez ülkelerinin büyük kamu yatırım fonları, SoftBank'ın daha önceki teknoloji yatırımlarında da önemli rol üstlenmişti.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ve Abu Dabi merkezli Mubadala, SoftBank'ın ilk Vision Fund girişiminin büyük yatırımcıları arasında yer aldı.

Bölgedeki yatırımcılar açısından teknoloji, yapay zekâ, veri merkezleri ve gelişmiş sanayi projeleri, petrol dışı ekonomik faaliyetleri büyütme hedefleriyle bağlantılı yatırım alanları arasında bulunuyor.

SoftBank'ın geçmişte Körfez sermayesiyle kurduğu ilişkiler, yeni görüşmelerin arka planını oluşturuyor. Ancak önceki ortaklıklar, mevcut görüşmelerin başarıyla sonuçlanacağını garanti etmiyor.

100 milyar dolarlık planın önündeki iki risk

SoftBank'ın hedeflediği fonun geleceği açısından ilk belirsizlik, yatırımcıların talep edilen büyüklükte sermaye sağlamaya istekli olup olmayacağı.

İkinci önemli konu ise satın alınacak şirketlerin yapay zekâ uygulamaları sayesinde ne ölçüde değer kazanabileceği.

Yeni teknolojilerin kullanılması, şirketlerin verimliliğini artırma potansiyeli taşısa da satın alma bedelleri, dönüşüm maliyetleri ve beklenen getirilerin gerçekleşme süresi yatırım kararlarını etkileyecek.

SoftBank açısından önceki teknoloji yatırımlarında yaşanan değerleme kayıpları da bu risklerin önemini artırıyor.

Masayoshi Son'un yeni fon girişiminde bundan sonraki belirleyici gelişme, görüşmelerin somut yatırım taahhütlerine dönüşüp dönüşmeyeceği olacak.