Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, son bir yılda kargo sektörüne 10 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptıklarını açıkladı.

Önyol, "Son dört yılda ise toplam 70 bin metrekare alanda 9 farklı otomasyon merkezi kurduk. Geliştirdiğimiz yeni dağıtım ve kargo kabul teknolojileriyle hâlihazırda yüksek olan hizmet hızımızı önceki yıllara kıyasla önemli ölçüde artırdık'' ifadelerini de kullandı.

"Türk ekonomisini var gücümüzle destekliyoruz"

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, hayata geçirdikleri yatırımların ve ulaşılan hizmet kalitesinin yalnızca büyük şirketlere değil, tüm Türk ekonomisine katkı sunmayı amaçladığını vurguladı:

"Bu altyapı yatırımlarını sadece belli başlı markalar için değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm işletmeler için yapıyoruz. Türk ekonomisini var gücümüzle destekliyoruz. Anadolu’nun küçük bir ilçesindeki pasajda peynir satan esnaf da, saatte binlerce ürün üreten büyük fabrikalar da bizden aynı kalitede hizmet alıyor. Müşterisine kaliteli hizmet sunan markalar da büyümeye devam ediyor."

"Üreticinin ve esnafın yanındayız"

Türkiye genelindeki tüm ticari işletmeler için mutlaka bir kampanyalarının bulunduğunu belirten Önyol, "Şirket olarak sunduğumuz bu hizmeti sadece büyük şehirlerdeki işletmelere değil, ülkemizin dört bir yanındaki tüm işletmelere ulaştırıyoruz.

18 bölge müdürlüğümüz ve 1100’ü aşkın şubemizle Türkiye’nin her noktasında aktif şekilde hizmet veriyoruz. Bölge müdürlüklerimiz ve şubelerimiz, bulundukları alanlardaki ihtiyaçları yakından takip ediyor ve analiz ediyor. Bu doğrultuda biz de her bölgeye özel kampanyalar geliştiriyoruz. Türkiye genelinde tam 139 kampanya ile üreticinin ve esnafın yanındayız" dedi.

"Rekabet gücünü artırmalarına katkı sunuyoruz"

Şirketin sadece bir taşıma firması değil, aynı zamanda ekonomiyi büyüten bir çözüm ortağı olduğunu dile getiren Önyol, "Biz iş ortaklarımızın kargo ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyoruz, aynı zamanda onların rekabet gücünü artırmalarına da katkı sunuyoruz" ifadelerini de kullandu.

Önyol, kargo hizmetinin özellikle e-ticaret ile ilgilenen işletmeler için hayati derecede önemli olduğunu belirtti. Kargo şirketlerinin, e-ticaret sitelerinin müşteri tarafından görülen yüzü olduğunu ifade eden Fatih Önyol, burada yaşanan aksaklıkların e-ticaret markasının değerine de zarar verebileceğinin altını çizdi.