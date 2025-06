Sözleşme büyüklüğü 1.25 trilyon TL’ye ulaşacak

Takip Et

Hamide HANGÜL

Enflasyonla artan maliyet­ler, hızlı yükselen fiyatlar ve kredi faizlerinin yük­seldiği ortamda finansmana eri­şimde zorlanan vatandaşlar, faiz­siz ev, araç ve iş yeri ediniminde alternatif bir model olan tasarruf finansmanına yöneldi.

Sektör ge­çen yıl, aktif büyüklükte yüzde 217, sözleşme büyüklüğünde yüzde 206’lık oranla, Aralık 2024’te yüz­de 44,38 olan enflasyonun üzerin­de büyüme sergiledi. 2021 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denet­leme Kurumu’nun (BDDK) dene­timine giren ve 6 oyuncunun fa­aliyet gösterdiği tasarruf finans­manı, 2024 yılında şubeleşme, istihdam, büyüme, işlem hacmi ve karlılık açısından ciddi bir büyü­me gösterdi.

Müşteri sayısı 630 bini aştı

Geçen yıl yüzde 217 büyümey­le 92 milyar TL’ye yakalanırken, 2025 sonunda yüzde 140 artışla 220 milyar aktif büyüklüğe ula­şılması hedefleniyor. İşlem hac­mini ise 2024’te yüzde 206 ar­tışla 498 milyar TL’ye yükselten sektör, Mart 2025’te 674 milyar TL’ye, bu yılın sonunda ise 1 tril­yon 250 milyar TL’ye ulaşma he­definde. Büyümesini sürdüren tasarruf finansmanı, Mart 2025 itibarıyla şube sayısını 479’a, is­tihdamını 5 bin 997 kişiye çıkar­dı.

Aralık 2022’de 361 bin 19 olan müşteri sayısını da Mart 2025 itibariyle 630 bin 345’e yükselt­ti. Böylelikle müşteri sayısını son üç yılda yüzde 75 artırdı. Faizsiz bir model olmasıyla vatandaşla­rı cezbeden tasarruf finansma­nı yoluyla, bugüne kadar konut, taşıt ve iş yerinde 350 binden fazla kişiye teslimat yaptığı tah­min ediliyor. Sektör temsilcileri, “Altın fiyatlarının da artmasıy­la özellikle son dönemde insan­lar, altınlarını, otomobilini satıp ön peşinatla sisteme giriyorlar.

Yüksek hacimlere ulaşılmasında, tüketicilerin bu yönde artan tale­bi önemli etkenler arasında” de­ğerlendirmesinde bulundu. İlgi­nin giderek arttığı sektörde, yeni şirketlerin kurulması da bekleni­yor. Sektördeki gelişmeleri, tüke­tici talebini ve sektörün beklen­tilerini Finansal Kurumlar Bir­liği (FKB) Tasarruf Finansman Sektörü Genel Sekreter Yardım­cısı Doç. Dr. Abdurrahman Çetin, DÜNYA’ya değerlendirdi.

Sektörün büyümesine katkı sundu

Sektöre yönelik ilk yasal düzen­lemenin, BDDK’nın 4 Mart 2021 tarihinde yaptığı 6361 sayılı Fi­nansal Kiralama, Faktoring, Fi­nansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve 29 Aralık 2023 tarihinde revize edilen Ta­sarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hak­kında Yönetmelik olduğunu söy­leyen Abdurrahman Çetin, “Ta­sarruf finansman şirketlerinin ta­mamı 17 Haziran 2022 tarihinde FKB üyeliklerini tamamlamışlar­dır. Kurumsallaşmanın hızlandı­rılması, BDDK’nın düzenlemeleri ve Bankacılık Düzenleme ve De­netleme Kurul Kararları, tasarruf finansman sektörünün finansal anlamda büyümesine olumlu kat­kı sunmuştur” dedi.

Şube ağı ve istihdamı büyüdü

Tasarruf finansman sektörün­de, BDDK lisansı sonrasında şu­beleşme ve istihdamda önemli ar­tışlar yaşandığına işaret eden Çe­tin, “Buradaki büyüme rakamları müşteri sayısına da yansımıştır. Sektörde, Aralık 2022’de 426 şube ve 4.757 personel istihdam edilir­ken, Mart 2025 itibarıyla 479 şu­be 5.997 kişi istihdam edilmekte­dir. Müşteri sayısı da söz konusu dönemlerde sırasıyla 361.019 ve 630.345 olarak gerçekleşti.

Müş­terilerle imzalanan sözleşme bü­yüklüğü de sürekli artıyor. Aralık 2024 döneminde 498 milyar TL olan sözleşme büyüklüğü, Mart 2025 döneminde 674 milyar TL’ye ulaştı. Finansal raporlama verileri arasında teslim edilen konut, ta­şıt ve iş yerine ilişkin detaylı veri bulunmamakla birlikte sektörün şimdiye kadar 350 binden fazla teslimat yaptığı tahmin ediliyor” diye konuştu.

Öz kaynaklar güçlü

BDDK’nın geçtiğimiz hafta sek­töre yönelik düzenlemesini de de­ğerlendiren Çetin, “BDDK lisans alan her bir finansal kuruluşun öz kaynaklarının güçlü olmasını, kar dağıtımının izne bağlanmasını ve likidite gibi birtakım düzenle­meler getirilebilmektedir. Bilin­diği üzere, bankacılık sistemin­de bankaların sermaye yeterlilik rasyosunun (SYR) en az yüzde 8 ve bankacılık sisteminde şube aç­mak isteyen bir bankanın SYR’si­nin en az yüzde 12 üzerinde (He­def Rasyo) olması gerekmektedir. BDDK’nın düzenlemesinde yeni açılacak her bir şube başına 1 mil­yon TL özkaynak bulundurulması gerekiyorken, yeni düzenleme ile bu sınır 10 milyon TL’ye yükseltil­miştir. Söz konusu oran her yıl ye­niden değerleme oranında arttırı­lacaktır” dedi. Çetin, sektörde öz kaynak güçlülüğüne vurgu yaptı.

“Yeni şirketlerin kurulmasını bekliyoruz”

Sektörün, 2024 yılını şubeleşme, istihdam, büyüme, işlem hacmi ve karlılık açısından oldukça iyi tamamladığımızı söyleyen Çetin, şöyle devam etti: “Sektör 2024 yılında yüzde 217 oranında büyüyerek 92 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2025 yılında da bu ivmenin devam etmesini ve yıl sonunu yüzde 140 oranında arttırarak 220 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşmasını bekliyoruz. İşlem hacmi bazında da sektör 2024 yılında yüzde 206 oranında arttırarak 498 milyar TL’ye ulaşmış ve yıl sonunu da 1.250 milyar TL bandına çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Hali hazırda sektörde 6 oyuncu faaliyet gösterirken 3 oyuncunun kuruluş izni aldığı ve 2025 yılında faaliyete başlayacağını ve önümüzdeki dönemlerde de yeni şirketlerin kurulmasını bekliyoruz.”

“Gelir kalemi sadece organizasyon ücretiyle sınırlı”

Sektörün karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerilerine yönelik sorumuz üzerine Çetin, ürün çeşitliliğinin az olması, itibarın korunması yasasının bulunmaması, mevduat garanti sisteminin olmaması ve arbitraj yaratan hususların olmasının karşılaşılan en önemli sorunlar olduğunu söyledi.

Çetin, şöyle devam etti: “Bankacılık sisteminde faiz ve kar payı dışında 15’ten fazla gelir kalemi bulunurken, tasarruf finansman sektöründeki gelir kalemi sadece organizasyon ücreti ile sınırlıdır. Tasarruf finansman sektöründe sadece konut, taşıt ve çatılı iş yeri finansmanı sağlandığından dolayı ürün çeşitliliğinin arttırılması makine, parkur, teçhizat, konutların güçlendirilmesi, arsa finansmanı ve eğitim paketi gibi alanlarda da açılım geliştirilebilir.

Yeni düzenlemelerden sonra vergi mevzuatındaki boşluklardan dolayı da birtakım zorluklarla da karşılaşılmaktadır. Buradaki belirsizliklerin giderilmesi, harç ve damga vergisi istisnasının olmaması, finansman yapılan işlemlerde de sigorta acenteliğinin bulunmaması, icra ve iflas gibi bazı alanlarda sorunlar bulunmaktadır. Dolayısıyla arbitraj yaratan hususların gözden geçirilerek sektörün de diğer finansal kuruluşlarla aynı seviyelere getirilmesi gerekmektedir.”