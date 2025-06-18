SPK Başkanı Gönül: Manüplatif paylaşımlara itibar etmeyin
TÜRKONFED ve SPK finansal okuryazarlık konusunda KOBİ’lerin farkındalığının artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik İzmir’de bir iş birliği protokolü imzaladı. Toplantıda finansal okur yazarlığın tüm ülke çapında yaygınlaşmasına önem verdiklerini söyleyen SPK Başkanı yatırımcıları manüplatif paylaşımlar konusunda uyardı.
Özlem SARSIN
Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal okuryazarlık konusunda KOBİ’lerin farkındalığının artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, kamu, sivil toplum ve iş dünyasının geniş katılımıyla İzmir’de düzenlenen törenle imzalandı. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül arasında imzalanan üç yıllık protokol kapsamında TÜRKONFED çatısı altındaki 31 federasyon ve ulusal-uluslararası 340 derneğin üyelerine eğitimler verilmesi planlanıyor.
Toplantıda konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise finansal okur yazarlığın tüm ülke çapında yaygınlaşmasına önem verdiklerini söyleyerek, özellikle sosyal medya platformlarında yer alan yanlış ve manüplatif bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Gönül, “Sosyal medya platformlarında yanlış, manüplatif paylaşımlar yapılması vatandaşların doğru kararlar almaları önünde büyük engel oluşturmaktadır.
Bu nedenle yatırımcıların söz konusu mecralarda yapacakları paylaşımlara karşı temkinli ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Tasarruflarını borsada değerlendiren bireysel yatırımcıların finansal okur yazarlık bilincini artırmak ve kötü niyetli kişilerden korumak adına kamu spotu hazırlamıştık. Kamu spotumuz 60 milyonun üzerinde görüntülendi. Finansal okuryazarlık platformunu da yine geçen yıl hayata geçirmiştik. Oldukça başarılı olan bu platform gençlerin, iş adamlarının bilgilendirilmesi konusunda önemli bir noktaya ulaştı. Bunların yanı sıra finansal okur yazarlığın yaygınlaşması adına iş birliği protokollerimizi de yapıyoruz” dedi.
“Bu protokol, örnek bir model”
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, açılış konuşmasında sivil toplum ile kamu iş birliğinin önemine vurgu yaparak, “Sivil toplumun dinamizmi ve sahaya yayılım gücü ile kamunun rehberliği ve kaynakları, ülkemizin kalkınması açısından doğal bir tetikleyicidir. Bu protokolü güçlü Türkiye vizyonuna uzanan örnek bir model olarak görüyoruz” dedi.
İş insanlarının önündeki en büyük engellerin finansman, yüksek çalışan maliyetleri ve yetenekli iş gücü açığı olduğunu söyleyen Sönmez şöyle devam etti; “İş dünyasıyla ilgili konuların ucu bir şekilde finansmana dokunuyor. Bu eğitimler, işletmelerin finansal imkanları daha iyi tanımasını, doğru zamanda doğru kaynağa başvurmasını ve finansal sağlığını daha uzun vadeli şekilde planlayabilmesini sağlayacak” dedi.
“Yanlış kararlarla yatırımcılar hüsrana uğruyor”
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise KOBİ’lerin ve yatırımcıların finansal okur yazarlığın ötesinde kararlar aldığına dikkat çekerek, “Firmalarımız komşusuna bakarak o yapabiliyorsa biz de yaparız, o kar ediyorsa biz de bu işten kar ederiz mantığıyla maalesef finansal okur yazarlığın çok ötesinde anlayışlarla yatırım kararları alınıyor. Bu kararların büyük kısmında maalesef KOBİ’lerimiz hüsrana uğruyor. Finansal okur yazarlığa erken yaşlarda başlanması gerektiğine inanıyoruz” dedi.
“Halka arz, iş dünyamız için gereklilik haline geldi”
BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, mevcut ekonomik koşullar dolayısıyla yatırım yapmak isteyen sanayicilerin de işletmesini büyütmek isteyen girişimcilerin de hem finansman bulma hem de o finansmanı sürdürülebilir kılmakta zorlandığını belirtti. Özellikle ihracat odaklı üretim yapan sektörlerin ciddi anlamda desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Güneş, “Borsa İstanbul’da işlem gören şirket ve bunun yanında yatırımcı sayısı son yıllarda rekor seviyelere ulaştı. Bu da iş dünyamız için bu yöntemin artık bir alternatif değil, bir gereklilik haline geldiğini gösteriyor” diye konuştu.
Dünyada ve Türkiye’de ekonomik koşulların giderek zorlaştığı, belirsizliklerin arttığı bu dönemde üretmenin, ticaret yapmanın, istihdam yaratmanın ciddi bir cesaret, kararlılık ve öngörü gerektirdiğine dikkat çeken İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz şunları söyledi; “Finansal okur yazar bir iş insanı, kendi şirketi ile birlikte içinde bulunduğu sektörü ve hatta ekonomiyi de dönüştürebilir. Dolayısıyla bu eğitimler, şirket bilançolarını okumanın yanı sıra zihinsel sermayemizi de zenginleştirmemizi sağlayacak.”
“Sezgisel yöntemlerle kararlar alınıyor”
İZSİAD Danışma Kurlu Başkanı Hasan Küçükkurt ise “Finansal okuryazarlık artık yalnızca bilanço okumayı bilmek değil, aynı zamanda marjinal fayda hesabı yapabilmek, fırsat maliyetini analiz edebilmek anlamına gelmektedir. Bu da firmaların yalnızca muhasebe departmanlarıyla sınırlı kalmayan, tüm organizasyona yayılan bir finansal okuryazarlık seferberliği demektir. Özellikle KOBİ segmentinde gözlemlediğimiz en temel sorunlardan biri, karar süreçlerinin sezgisel yöntemlerle ve sadece tepe yöneticinin inisiyatifi ile yürütülmesi. Kısıtlı kadronun, yetersiz veri okumasıyla karar alma alışkanlığı belirsizlik dönemlerinde firmaları büyük risklerle karşı karşıya bırakabiliyor” diye konuştu.
SPK Başkanı Gönül’den şirketlere “girişim sermayesi pazarı” mesajı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul’da açılması planlanan ‘girişim sermayesi pazarı’nın orta ölçekli işletmeler için düşük maliyetli sermayeye erişimde kritik bir rol oynayacağını açıkladı. Gönül, “Bu pazar teknolojik yatırımlara, üretim altyapısına ve ihracata can suyu olacak” sözleriyle yeni pazarın fırsatlarına dikkat çekti.