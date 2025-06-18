SPK Başkanı Gönül: Manüplatif paylaşımlara itibar etmeyin

Özlem SARSIN

Türk İş Dünyası Konfe­derasyonu (TÜRKON­FED) ile Sermaye Pi­yasası Kurulu (SPK), finansal okuryazarlık konusunda KO­Bİ’lerin farkındalığının artırıl­ması ve yaygınlaştırılmasına yönelik bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, kamu, sivil toplum ve iş dünyasının geniş katılımıyla İzmir’de düzenle­nen törenle imzalandı. TÜR­KONFED Yönetim Kurulu Baş­kanı Süleyman Sönmez ve SPK Başkanı İbrahim Ömer Gö­nül arasında imzalanan üç yıl­lık protokol kapsamında TÜR­KONFED çatısı altındaki 31 fe­derasyon ve ulusal-uluslararası 340 derneğin üyelerine eğitim­ler verilmesi planlanıyor.

Toplantıda konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gö­nül ise finansal okur yazarlı­ğın tüm ülke çapında yaygın­laşmasına önem verdikleri­ni söyleyerek, özellikle sosyal medya platformlarında yer alan yanlış ve manüplatif bil­gilere itibar edilmemesi ge­rektiğini vurguladı. Gönül, “Sosyal medya platformla­rında yanlış, manüplatif pay­laşımlar yapılması vatandaş­ların doğru kararlar almaları önünde büyük engel oluştur­maktadır.

Bu nedenle yatırım­cıların söz konusu mecralarda yapacakları paylaşımlara kar­şı temkinli ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Tasarrufları­nı borsada değerlendiren bi­reysel yatırımcıların finansal okur yazarlık bilincini artır­mak ve kötü niyetli kişilerden korumak adına kamu spotu hazırlamıştık. Kamu spotu­muz 60 milyonun üzerinde görüntülendi. Finansal okur­yazarlık platformunu da yine geçen yıl hayata geçirmiştik. Oldukça başarılı olan bu plat­form gençlerin, iş adamlarının bilgilendirilmesi konusun­da önemli bir noktaya ulaş­tı. Bunların yanı sıra finansal okur yazarlığın yaygınlaşması adına iş birliği protokollerimi­zi de yapıyoruz” dedi.

“Bu protokol, örnek bir model”

TÜRKONFED Yönetim Ku­rulu Başkanı Süleyman Sön­mez, açılış konuşmasında si­vil toplum ile kamu iş birliği­nin önemine vurgu yaparak, “Sivil toplumun dinamizmi ve sahaya yayılım gücü ile kamu­nun rehberliği ve kaynakları, ülkemizin kalkınması açısın­dan doğal bir tetikleyicidir. Bu protokolü güçlü Türkiye viz­yonuna uzanan örnek bir mo­del olarak görüyoruz” dedi.

İş insanlarının önündeki en büyük engellerin finansman, yüksek çalışan maliyetleri ve yetenekli iş gücü açığı oldu­ğunu söyleyen Sönmez şöyle devam etti; “İş dünyasıyla il­gili konuların ucu bir şekilde finansmana dokunuyor. Bu eğitimler, işletmelerin finan­sal imkanları daha iyi tanı­masını, doğru zamanda doğ­ru kaynağa başvurmasını ve finansal sağlığını daha uzun vadeli şekilde planlayabilme­sini sağlayacak” dedi.

“Yanlış kararlarla yatırımcılar hüsrana uğruyor”

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise KOBİ’le­rin ve yatırımcıların finansal okur yazarlığın ötesinde ka­rarlar aldığına dikkat çeke­rek, “Firmalarımız komşu­suna bakarak o yapabiliyorsa biz de yaparız, o kar ediyor­sa biz de bu işten kar ederiz mantığıyla maalesef finansal okur yazarlığın çok ötesinde anlayışlarla yatırım kararları alınıyor. Bu kararların büyük kısmında maalesef KOBİ’le­rimiz hüsrana uğruyor. Fi­nansal okur yazarlığa erken yaşlarda başlanması gerekti­ğine inanıyoruz” dedi.

“Halka arz, iş dünyamız için gereklilik haline geldi”

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, mev­cut ekonomik koşullar dolayı­sıyla yatırım yapmak isteyen sanayicilerin de işletmesini büyütmek isteyen girişimci­lerin de hem finansman bul­ma hem de o finansmanı sür­dürülebilir kılmakta zorlandı­ğını belirtti. Özellikle ihracat odaklı üretim yapan sektörle­rin ciddi anlamda desteğe ihti­yaç duyduğunu ifade eden Gü­neş, “Borsa İstanbul’da işlem gören şirket ve bunun yanın­da yatırımcı sayısı son yıllar­da rekor seviyelere ulaştı. Bu da iş dünyamız için bu yönte­min artık bir alternatif değil, bir gereklilik haline geldiğini gösteriyor” diye konuştu.

Dünyada ve Türkiye’de eko­nomik koşulların giderek zor­laştığı, belirsizliklerin arttığı bu dönemde üretmenin, tica­ret yapmanın, istihdam yarat­manın ciddi bir cesaret, karar­lılık ve öngörü gerektirdiğine dikkat çeken İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cen­giz şunları söyledi; “Finansal okur yazar bir iş insanı, kendi şirketi ile birlikte içinde bulun­duğu sektörü ve hatta ekono­miyi de dönüştürebilir. Dola­yısıyla bu eğitimler, şirket bi­lançolarını okumanın yanı sıra zihinsel sermayemizi de zen­ginleştirmemizi sağlayacak.”

“Sezgisel yöntemlerle kararlar alınıyor”

İZSİAD Danışma Kurlu Başkanı Hasan Küçükkurt ise “Finansal okuryazarlık artık yalnızca bilanço okumayı bil­mek değil, aynı zamanda mar­jinal fayda hesabı yapabil­mek, fırsat maliyetini analiz edebilmek anlamına gelmek­tedir. Bu da firmaların yal­nızca muhasebe departman­larıyla sınırlı kalmayan, tüm organizasyona yayılan bir fi­nansal okuryazarlık seferber­liği demektir. Özellikle KOBİ segmentinde gözlemlediği­miz en temel sorunlardan bi­ri, karar süreçlerinin sezgisel yöntemlerle ve sadece tepe yöneticinin inisiyatifi ile yü­rütülmesi. Kısıtlı kadronun, yetersiz veri okumasıyla ka­rar alma alışkanlığı belirsiz­lik dönemlerinde firmaları büyük risklerle karşı karşıya bırakabiliyor” diye konuştu.

SPK Başkanı Gönül’den şirketlere “girişim sermayesi pazarı” mesajı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul’da açılması planlanan ‘girişim sermayesi pazarı’nın orta ölçekli işletmeler için düşük maliyetli sermayeye erişimde kritik bir rol oynayacağını açıkladı. Gönül, “Bu pazar teknolojik yatırımlara, üretim altyapısına ve ihracata can suyu olacak” sözleriyle yeni pazarın fırsatlarına dikkat çekti.