“Standart gramaj uygulaması gelmeli”

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen ve üreticiden tedarikçiye, perakendecilerden sektöre hizmet sunan firmalara kadar binlerce paydaşı bir araya getiren Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) 2023 etkinliği, "Birlik-Beraberlik" temasıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, perakende sektörünün ekonominin öncü göstergesi olduğunu vurgulayarak, tüm dünyada da perakende verilerinin kritik ekonomik gösterge olarak kullanıldığını aktardı. Sektörün yaşadığı sorunlara değinen Hisarcıklıoğlu, "'Private label' markalı ürünler, hem KOBİ'lerimizin büyümesini hem de markalaşmasını engelliyor. Sektörün kendi içinde de rekabetini bozuyor. Bir taraftan 'markalaş' diyoruz. Ama markalaşanın da paçasından tutuyoruz. Eğer bu işin önü alınmazsa milli bir sanayimiz kalmaz. Sanayicimiz ve üreticimiz taşeronlaşır" diye konuştu.

Eski tüketici profili yok

Düşük gramajlı ürünlerin de bir başka sorun olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Aynı ürün aynı awmbalaj içinde ama düşük gramajla sunularak tüketici aldatılıyor. Bu esasında tüm sektörün yaşadığı bir sorun. Bunun önüne geçmek üzere, perakende satışa sunulan ürünlere 'standart gramaj uygulaması' getirmeyi konuşmalıyız" dedi.

Hisarcıklıoğlu, eskiden alışverişlerin tek noktadan yapıldığını, şimdi ise markerlerden hızlı teslimat şirketlerine kadar çok fazla alternatif bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti: "Alternatifin bu kadar çok olduğu yerde, yerel marketler olarak, 'bunlardan nasıl ayrışabiliriz' sorusuna cevap bulabilmemiz gerekir. Diğer yandan eski tüketici profili de yok. Hayat hızla dijitale doğru evriliyor. Tüketici dijitalde, alışverişini de dijitale taşıyor. Ürün incelemesi, ürün kıyaslaması, ne, nerede, nasıl sorgusu, marka deneyimi, tecrübe paylaşımı, hepsi internette.

Bunlara kim daha rahat cevap verebiliyorsa onun şansı daha çok olacak." Hisarcıklıoğlu, barkod sayesinde tüketicinin de daha güvenilir alışveriş yaptığını belirterek, "Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü de ürün ve tedarik zinciri ile ilgili konularda bizi referans gösteriyor. Sizler de GS1 uygulamalarını yakından takip edip kullanarak, daha verimli, etkin bir çalışma düzeni kurabilir ve tüketicinin beklentilerine daha hızlı cevap verebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Yerel zincirler, rekabet gücünü kaybediyor"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, sektörün hızla büyüyen sorunlarına ve gelecekteki tehditlere dikkati çekerek, tüm sektör oyuncularını bir araya gelmeye davet etti. Türkiye genelinde market mağaza sayılarının 51 bini aştığını belirten Düzgün, "Gıda perakendesinin güvencesi olan yerel zincirler, rekabet gücünü hızla kaybediyor. Bir tarafta 46 bini aşkın discount ve ulusal zincir, diğer tarafta 5 bin 500 yerel zincir... Sektörün tüm tarafları ortak hareket etmezse sadece yerel zincirler değil, yerli üreticiler ve tüm ekosistem kaybedecek. Mağaza açılışlarına yönelik önlem alınmazsa 3 kuşak bu işi yapan yerel zincirler tekelleşmeye yenik düşecek" diye konuştu.