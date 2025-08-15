Sürdürülebilir perakende zirvesi ekimde İstanbul'da gerçekleşecek

Doğayı ve çevreyi koruyarak güvenli ve düşük maliyetli çözüm sağlamak

amacıyla yola çıkan LogD’nin hayata geçirdiği, Türkiye’nin ilk ve tek

“Sürdürülebilir Perakende Zirvesi 2025” bu yıl ekim ayında İstanbul Modern’de gerçekleştirilecek.

Zirvede, perakende ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren, iş süreçlerinde

sürdürülebilirliği öncelik haline getiren şirketler, sürdürülebilir girişimler, üst

düzey yöneticiler ve basın temsilcileri bir araya gelecek. Sektörün önde gelen yöneticileri, şirketlerin sürdürülebilir yarınlar için attıkları adımları ve hayata geçirdikleri projeleri katılımcılarla paylaşacak.

Zirvede öne çıkacak başlıklar

CEO Oturumu: Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni

Serdar Turan moderatörlüğünde gerçekleşecek bu panelde, sürdürülebilirliğin perakende sektöründeki son trendleri, karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar ele alınacak. Alanında öncü CEO’lar, kendi şirketlerinin sürdürülebilirlik stratejilerini, hayata geçirdikleri yenilikçi uygulamaları ve geleceğe yönelik vizyonlarını katılımcılarla paylaşacak.

Sürdürülebilir Girişimleri Oturumu: Perakende sektörüne yönelik çevreci ve yenilikçi girişimler, başarı hikâyelerini ve geliştirdikleri sürdürülebilir çözümleri katılımcılarla paylaşacak.

II. Nesil’de Sürdürülebilirlik Oturumu: Prof.Dr. Emre Alkin moderatörlüğünde gerçekleşecek bu panelde, yeni nesil liderler, sürdürülebilirlik konusundaki vizyonlarını, hayata geçirdikleri projeleri ve geleceğe yönelik stratejilerini aktaracak.

Başarı Hikâyeleri Oturumu: Çevre dostu uygulamalar geliştiren markalar, operasyonlarında gerçekleştirdikleri projeleri, elde ettikleri somut sonuçları ve gelecek hedeflerini paylaşacak.

Sanatta Sürdürülebilirlik: “Yaratıcılığın Sonsuzluğu” temasıyla düzenlenecek bu bölümde, sanatın sürdürülebilirlik anlayışına nasıl ilham verdiği ve toplumsal farkındalığı nasıl artırdığı tartışılacak.