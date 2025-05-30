“Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi vizyonumuza yön veriyor”
Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Bakioğlu, her geçen gün genişlettikleri sürdürülebilir ürün gruplarıyla, ambalaj sektörünün güçlü oyuncuları arasında yer aldıklarını belirterek, “Sanayici ve ihracatçı kimliğimiz, yarım asrı geride bırakan tecrübemiz ve döngüsel ekonomi odağımızla, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.
Esnek ambalaj sektöründe 50 yılı geride bıraktıklarının bilgisini veren Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Bakioğlu, bugün Bak Ambalaj, Polibak, Bak Gravür, Bareks şirketlerinin yanı sıra, Grubun döngüsel ekonomiye katkı sağlama misyonuyla kurdukları Bakcycle Geri Dönüşüm şirketiyle ambalaj sektöründe öncü bir rol üstlendiklerini anlattı.
Dikey entegrasyon modeli ile büyüyor
Enver Bakioğlu, ambalaj sektöründeki lider rollerinin temelinde, dikey entegre iş modelinin yer aldığının altını çizdi. Bak Ambalaj ile başlayan dikey entegre iş modelinin, daha sonra sırasıyla, BOPP film üretimi gerçekleştiren Polibak, rotogravür baskı silindirlerini işleyen ve flekso baskı için klişe üretimi sağlayan Bak Gravür ve polietilen film üretimini gerçekleştiren Bareks ile geliştiğine ve esnek ambalaj sektöründeki bu yapının son parçasının da Bakcycle Geri Dönüşüm olduğuna değindi.
Son teknolojiye ve yüksek kapasiteye sahip üretim hatlarıyla, Ambalaj Grubu Şirketlerinin her birinin sektörde ayrı bir yeri olduğuna değinen Bakioğlu, Grup Şirketlerinden Bak Gravür’ün 2024 yılında gerçekleştirdiği büyük ölçekli yatırımı ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen rotogravür baskı silindiri üreticileri arasına yerleşirken, müşterilerine ayda 5 bin, yılda 60 bin silindire kadar uzanan yüksek bir üretim kapasitesi sunabildiğini” ifade etti.
Türkiye’deki yapılanmalarının yanı sıra, 2015 sonrasında kurulan Hollanda merkezli Bak Flexibles BV ve P&B Flexibles şirketleri ile Grubun yurt dışı operasyonlarının Avrupa merkezli desteklendiğini anlatan Enver Bakioğlu, hedef Pazar olan Batı Avrupa’daki müşterilere daha yakın olabilmek, bu bölgeye yapılacak satışlarda hem satış hem lojistik anlamında destek sağlamak ve uluslararası marka kimliklerini güçlendirmek amacıyla, yurt dışı yapılanmalarını ayrıca önemsediklerini vurguladı.
“Tüm faaliyetlerimizde en iyiyi hedefliyoruz”
Enver Bakioğlu, holdingin kendisi ve tüm iştiraklerinde sürekli yatırım ve gelişim anlayışıyla tüm faaliyet alanlarında daima “en iyiye” ulaşma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettik. Esnek ambalaj sektöründe, plastik film üretiminde, yüksek kapasitesi ve teknolojisiyle rakiplerinden ayrışan Polibak’ın, 2024 yıl Mayıs ayının sonlarına doğru devreye aldıkları ikinci 10,4 metre genişliğinde film üretimi gerçekleştiren yedinci hatları ile dünyanın en hızlı hatlarından birine sahip olduklarını ve elde ettikleri tonajla Avrupa’nın ikinci büyük BOPP kapasitesine ulaştıklarını açıklayan Bakioğlu, şöyle devam etti: “Ayrıca 2023 yılında devreye aldığımız 7,2 metre genişliğinde, beş katlı, yılda 18 bin ton CPP film üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük CPP üreticisi konumundayız. Bununla birlikte 2024 yılının Haziran ayında devreye aldığımız 2,95 metre genişliğindeki dokuzuncu metalize ünitemiz ile yıllık 43 bin ton üretim kapasitesine sahibiz. Avrupa’daki en büyük metalize film üreticisiyiz.”
“Sürdürülebilirlik ve sürekli gelişim odaklıyız”
Bakioğlu Grubu’nun odağında sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan Bakioğlu, ambalaj grubu şirketlerinin yüzde 100 geri dönüştürülebilir film yapıları geliştirerek esnek ambalaj döngüsel ekonomisine önemli katkılar sunduklarını vurguladı.
Bakioğlu, “Sürdürülebilirliğin son derece ön planda olduğu bu dönemde post consumer recycled (bitmiş ürün atığından geri dönüştürülen) ve bio-renewable (biyo kaynaklardan dönüştürülmüş) içerikli filmleri de ürün portföyümüze kazandırdık. Üretimde kullandığımız enerjinin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan temin ediyor ve bunu I-REC Sertifikası ile belgeliyoruz. 2024 yılında Polibak şirketimizde devreye aldığımız çatı GES projemiz ve bu yıl devreye alınacak Salihli GES projesiyle enerji ihtiyacımızın yüzde 17’sini karşılamasını hedefliyoruz” dedi.
Grup şirketlerinin ilk halkası olan Bak Ambalaj’ın, AB Yeşil Mutabakatına ve Döngüsel Ekonomi Planı’na hizalandığını söyleyen Bakioğlu; “Solvent geri kazanım tesislerinde yıllık 4 bin ton solventin hem atmosfere atılımının önüne geçerek geri kazanarak yeniden kullandıklarını, bu sayede hem çevreyi korumaya katkı sağladıklarını hem de bu miktarda solventi ithal etmeyerek ülke ekonomisine ve cari açığın azaltılmasına katkı sağladıklarını” ifade etti.
Grup şirketlerinin son dönem faaliyetlerini de anlatan Bakioğlu; Bak Ambalaj’ın Reborn ürün ailesi ile birden fazla sürdürülebilirlik seçeneği geliştirmek üzere reduce/ recycle/ reuse yaklaşımı ile müşterilerinin gerçek ihtiyaçlarını sorgulayıp, sürdürülebilirlikte ileri ambalaj çözümlerini, sektörünün ilk bakanlık onaylı Ar-Ge merkezlerinde ürettiklerini anlattı.
Döngüsel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla ExxonMobil ile Bareks şirketimizin kurduğu iş birliği kapsamında, ExxonMobil’den tedarik ettikleri gıda temasına uygun, kimyasal geri dönüştürülmüş PE (Polietilen) hammaddesini kullanarak PE film üretimi gerçekleştirdiklerini de anlatan Enver Bakioğlu, şunları kaydetti: “Bu kapsamda gıda temasına uygun yüzde 30 oranında kimyasal geri dönüştürülmüş hammadde kullanarak ürettiğimiz yüksek performanslı PE film ürünlerimiz, çevresel sürdürülebilirliği destekleyen önemli bir adım niteliğinde.
Sürdürülebilirliği ve yeşil ürünleri odağına alan Bareks, aynı zamanda ISCC Plus ve RecyClass sertifikalarıyla döngüsel ekonominin önemli bir paydaşı olmaya devam ediyor. Grup stratejilerimiz doğrultusunda, üretim süreçlerinde de sürdürülebilirliğe önem veren Bareks’in İzbaş Serbest Bölgesi’ndeki tesisinin çatısı tamamen güneş panelleriyle kaplanmış durumda. Sürdürülebilirlik odağıyla attığımız her bir adım bizim için çok kıymetli.”
“Bakcyle, döngüsel ekonomiyi destekliyor”
Döngüsel ekonomiye katkı sağlama prensibiyle 2021 yılında kurulan ve 2024 yılı itibarıyla tam kapasiteyle faaliyete geçen Bakcycle Geri Dönüşüm şirketinin son dönem uygulamaları hakkında da bilgiler veren Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Bakioğlu, “Bu şirketimiz plastik esnek ambalaj atıklarının mekanik geri dönüşüm yöntemiyle dönüşümünü sağlamak için sektöründe önemli adımlar attığını ve hammadde olarak yeniden ekonomiye kazandırdı. Aliağa OSB’deki 20 milyon euro yatırım bütçesiyle hayata geçirilen tesis, 20 bin metrekarelik alanda modern teknolojilerle donatılmış bir geri dönüşüm altyapısı ile sektöründe öne çıkıyor.”