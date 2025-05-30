“Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi vizyonumuza yön veriyor”

Esnek ambalaj sektörün­de 50 yılı geride bırak­tıklarının bilgisini ve­ren Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Bakioğ­lu, bugün Bak Ambalaj, Polibak, Bak Gravür, Bareks şirketleri­nin yanı sıra, Grubun döngüsel ekonomiye katkı sağlama mis­yonuyla kurdukları Bakcycle Geri Dönüşüm şirketiyle amba­laj sektöründe öncü bir rol üst­lendiklerini anlattı.

Dikey entegrasyon modeli ile büyüyor

Enver Bakioğlu, ambalaj sek­töründeki lider rollerinin te­melinde, dikey entegre iş mode­linin yer aldığının altını çizdi. Bak Ambalaj ile başlayan dikey entegre iş modelinin, daha son­ra sırasıyla, BOPP film üretimi gerçekleştiren Polibak, rotogra­vür baskı silindirlerini işleyen ve flekso baskı için klişe üreti­mi sağlayan Bak Gravür ve po­lietilen film üretimini gerçek­leştiren Bareks ile geliştiğine ve esnek ambalaj sektöründeki bu yapının son parçasının da Bak­cycle Geri Dönüşüm olduğuna değindi.

Son teknolojiye ve yük­sek kapasiteye sahip üretim hat­larıyla, Ambalaj Grubu Şirket­lerinin her birinin sektörde ayrı bir yeri olduğuna değinen Baki­oğlu, Grup Şirketlerinden Bak Gravür’ün 2024 yılında gerçek­leştirdiği büyük ölçekli yatırı­mı ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen rotogravür baskı si­lindiri üreticileri arasına yerle­şirken, müşterilerine ayda 5 bin, yılda 60 bin silindire kadar uza­nan yüksek bir üretim kapasitesi sunabildiğini” ifade etti.

Türkiye’deki yapılanmala­rının yanı sıra, 2015 sonrasın­da kurulan Hollanda merkezli Bak Flexibles BV ve P&B Flexib­les şirketleri ile Grubun yurt dışı operasyonlarının Avrupa merkezli desteklendiğini anla­tan Enver Bakioğlu, hedef Pazar olan Batı Avrupa’daki müşterile­re daha yakın olabilmek, bu böl­geye yapılacak satışlarda hem satış hem lojistik anlamında destek sağlamak ve uluslarara­sı marka kimliklerini güçlendir­mek amacıyla, yurt dışı yapılan­malarını ayrıca önemsediklerini vurguladı.

“Tüm faaliyetlerimizde en iyiyi hedefliyoruz”

Enver Bakioğlu, holdingin kendisi ve tüm iştiraklerinde sürekli yatırım ve gelişim anla­yışıyla tüm faaliyet alanlarında daima “en iyiye” ulaşma hedefiy­le çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettik. Esnek ambalaj sektö­ründe, plastik film üretiminde, yüksek kapasitesi ve teknoloji­siyle rakiplerinden ayrışan Po­libak’ın, 2024 yıl Mayıs ayının sonlarına doğru devreye aldık­ları ikinci 10,4 metre genişliğin­de film üretimi gerçekleştiren yedinci hatları ile dünyanın en hızlı hatlarından birine sahip ol­duklarını ve elde ettikleri tonajla Avrupa’nın ikinci büyük BOPP kapasitesine ulaştıklarını açık­layan Bakioğlu, şöyle devam et­ti: “Ayrıca 2023 yılında devreye aldığımız 7,2 metre genişliğin­de, beş katlı, yılda 18 bin ton CPP film üretim kapasitesi ile dünya­nın en büyük CPP üreticisi ko­numundayız. Bununla birlik­te 2024 yılının Haziran ayında devreye aldığımız 2,95 metre ge­nişliğindeki dokuzuncu metali­ze ünitemiz ile yıllık 43 bin ton üretim kapasitesine sahibiz. Av­rupa’daki en büyük metalize film üreticisiyiz.”

“Sürdürülebilirlik ve sürekli gelişim odaklıyız”

Bakioğlu Grubu’nun odağında sürdürülebilirlik olduğunu vur­gulayan Bakioğlu, ambalaj gru­bu şirketlerinin yüzde 100 geri dönüştürülebilir film yapıları geliştirerek esnek ambalaj dön­güsel ekonomisine önemli kat­kılar sunduklarını vurguladı.

Bakioğlu, “Sürdürülebilirliğin son derece ön planda olduğu bu dönemde post consumer recyc­led (bitmiş ürün atığından geri dönüştürülen) ve bio-renewab­le (biyo kaynaklardan dönüştü­rülmüş) içerikli filmleri de ürün portföyümüze kazandırdık. Üretimde kullandığımız enerji­nin yüzde 100’ünü yenilenebi­lir kaynaklardan temin ediyor ve bunu I-REC Sertifikası ile bel­geliyoruz. 2024 yılında Polibak şirketimizde devreye aldığımız çatı GES projemiz ve bu yıl dev­reye alınacak Salihli GES proje­siyle enerji ihtiyacımızın yüzde 17’sini karşılamasını hedefliyo­ruz” dedi.

Grup şirketlerinin ilk halka­sı olan Bak Ambalaj’ın, AB Ye­şil Mutabakatına ve Döngüsel Ekonomi Planı’na hizalandığını söyleyen Bakioğlu; “Solvent ge­ri kazanım tesislerinde yıllık 4 bin ton solventin hem atmosfe­re atılımının önüne geçerek geri kazanarak yeniden kullandıkla­rını, bu sayede hem çevreyi ko­rumaya katkı sağladıklarını hem de bu miktarda solventi ithal et­meyerek ülke ekonomisine ve cari açığın azaltılmasına katkı sağladıklarını” ifade etti.

Grup şirketlerinin son dönem faaliyetlerini de anlatan Baki­oğlu; Bak Ambalaj’ın Reborn ürün ailesi ile birden fazla sür­dürülebilirlik seçeneği geliştir­mek üzere reduce/ recycle/ reu­se yaklaşımı ile müşterilerinin gerçek ihtiyaçlarını sorgulayıp, sürdürülebilirlikte ileri ambalaj çözümlerini, sektörünün ilk ba­kanlık onaylı Ar-Ge merkezle­rinde ürettiklerini anlattı.

Döngüsel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla ExxonMobil ile Bareks şirketimizin kurdu­ğu iş birliği kapsamında, Exxon­Mobil’den tedarik ettikleri gıda temasına uygun, kimyasal geri dönüştürülmüş PE (Polietilen) hammaddesini kullanarak PE film üretimi gerçekleştirdikle­rini de anlatan Enver Bakioğlu, şunları kaydetti: “Bu kapsam­da gıda temasına uygun yüzde 30 oranında kimyasal geri dö­nüştürülmüş hammadde kulla­narak ürettiğimiz yüksek per­formanslı PE film ürünlerimiz, çevresel sürdürülebilirliği des­tekleyen önemli bir adım niteli­ğinde.

Sürdürülebilirliği ve ye­şil ürünleri odağına alan Bareks, aynı zamanda ISCC Plus ve Re­cyClass sertifikalarıyla döngü­sel ekonominin önemli bir pay­daşı olmaya devam ediyor. Grup stratejilerimiz doğrultusunda, üretim süreçlerinde de sürdürü­lebilirliğe önem veren Bareks’in İzbaş Serbest Bölgesi’ndeki te­sisinin çatısı tamamen güneş panelleriyle kaplanmış durum­da. Sürdürülebilirlik odağıyla attığımız her bir adım bizim için çok kıymetli.”

“Bakcyle, döngüsel ekonomiyi destekliyor”

Döngüsel ekonomiye katkı sağlama prensibiyle 2021 yılında kurulan ve 2024 yılı itibarıyla tam kapasiteyle faaliyete geçen Bakcycle Geri Dönüşüm şirketinin son dönem uygulamaları hakkında da bilgiler veren Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Bakioğlu, “Bu şirketimiz plastik esnek ambalaj atıklarının mekanik geri dönüşüm yöntemiyle dönüşümünü sağlamak için sektöründe önemli adımlar attığını ve hammadde olarak yeniden ekonomiye kazandırdı. Aliağa OSB’deki 20 milyon euro yatırım bütçesiyle hayata geçirilen tesis, 20 bin metrekarelik alanda modern teknolojilerle donatılmış bir geri dönüşüm altyapısı ile sektöründe öne çıkıyor.”