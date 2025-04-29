Tek kurşunumuz kaldı onu da doğru atalım

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu ekono­mik koşulların getirdi­ği rekabet, bazı sektörlerde ‘fır­sat’a dönüştürülüyor. Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün öncü­lüğünde, demir ve demir dışı me­taller, kimya, züccaciye ve e-ticaret sektörünün temsilcileri, aynı ma­sada buluşup, “Tek kurşunumuz var onu da doğru atma dönemini yaşıyoruz” mesajı verdiler.

Ticaret Bakanlığı desteği ile Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçı­ları Derneği (EVSİD), İstanbul De­mir ve Demir Dışı Metaller İhracat­çıları Birliği (İDDMİB) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) iş bir­liğiyle düzenlenecek ‘Turkish Hou­seware by Invitation Only Türkiye’ etkinliği, bu iş birliğinin önemli bir yansıması olarak gösteriliyor. Etkinliğe, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) de destek veriyor.

“Güç birliği bir market havası yaratıyor”

“‘Ben’ değil ‘biz’ dediğimiz bir birlikteliğin içindeyiz” diyen İDD­MİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Bir marketin içerisindeki tek fir­ma gibi bir araya gelip tek tek mar­ka değil Made in Türkiye satmalı­yız” diye devam etti. Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün dün­ya sıralamasında 9’uncu olduğunu belirten Tecdelioğlu, katma değer açısından sektörün Türkiye ihracat ortalamasının üzerinde olduğunu anlattı.

Tecdelioğlu, bu organizas­yonun da firmaların kümelenerek ortak müşterilerle çalışma ve pazar bulma yönünde attığı önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Fir­maların güç birliği yaparak tek bir fabrika ya da tek bir firma gibi ha­reket etmesi, alıcılarda bir ‘market havası’ oluşturuyor. Böylece firma­lar, bütünsel bir bakış açısıyla ortak bir sinerji yaratıyor. Bu birlikteliği gören alıcıların iş yapma olasılığı da ciddi şekilde artıyor” dedi.

“Ticaret savaşlarının fırsatları olacak”

Bugün ihracata yönelik tüm sek­törlerin bu tür kümelenmelere ve kolektif hareket etmeye ihtiyacı ol­duğuna dikkat çeken Tecdelioğlu, “Ülkemizin daha fazla dış ticaret başarısına, daha fazla ihracat geli­rine ve daha güçlü bir küresel reka­bet gücüne ihtiyacı var” dedi.

İhra­catçının nisan ayı ile birlikte OVP ile aynı paralellikte giden bir faiz ve enflasyonun indiği bir konjonktür beklediğini, ancak faiz artırımı ile karşılaşıldığına işaret eden Tecdeli­oğlu, yatırım ortamına ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı: “Daha re­kabetçi olmanın tek yolu daha fazla üretim. Bizler de üretmeye devam edeceğiz. Biz sanayiciler günübirlik değil 5 yıllık konjonktürde planlar, 10 yıllık yatırım yaparız. Dünyadaki bu ticaret savaşlarının fırsatları ola­cak, bu anlamda Türkiye’nin yüzyılı olacağına inanıyoruz.”

“380 derece iletişim için çalışıyoruz”

İhracatçı olarak ellerini değil gövdelerini taşın altına koydukla­rını söyleyen EVSİD Başkanı Talha Özger, 380 derece iletişim için ça­lıştıklarını belirtti. ‘Turkish Hou­sewares by Invitation Only Türki­ye’nin, yalnızca bir ticaret buluş­ması olmadığını aynı zamanda Türk ev ve mutfak eşyaları sektö­rünün dünyaya açılan vitrini konu­munda olduğunu kaydeden Özger, “Bu yıl da sektörümüzün küresel öl­çekteki itibarını pekiştiren, ihracat vizyonumuzu güçlendiren çok de­ğerli bir atmosfer oluşturduk.

Tür­kiye’yi ziyaret eden alıcılar sadece ürün kalitemizi değil, aynı zaman­da iş yapma kültürümüzü, güveni­lirliğimizi ve üretim gücümüzü de yakından tanıma fırsatı buldu. Her yıl daha seçici, daha hedef odaklı ilerlediğimiz bu yapıda; firmaları­mızın uluslararası pazarlardaki ko­numlarını sağlamlaştırmalarına aracılık etmekten büyük gurur du­yuyoruz. Katılımcı firmalarımızın, sektörümüzü temsil ederken aynı zamanda Türkiye markasına da güç kattığına inanıyoruz.

Çünkü bura­da kurulan her bağ, sadece bir sipa­rişten ibaret değil; sürdürülebilir bir ihracat ilişkisine, uzun vadeli ti­cari ortaklıklara zemin hazırlıyor” dedi. İhracatın, anlık kazanımlarla değil, stratejik temaslarla büyüye­bileceğine vurgu yapan Özger, “Biz de bu anlayışla, sektörümüzü ulus­lararası oyuncularla bir araya getir­meye devam edeceğiz” dedi.

“Ölçek büyütmek için destek gerekiyor”

Invitation Only İstanbul etkin­liğinin ev ve mutfak eşyaları sek­törü açısından önemli bir etkinlik olduğuna değinen İKMİB Başka­nı Adil Pelister, küresel alanda ev ve mutfak eşyaları sektörünün üre­tim ve tüketim coğrafyalarının he­men hemen aynı olduğunu belirtti.

Atlantik bölgesinde; ABD, Kanada ve Brezilya’nın, Avrupa bölgesin­de; Almanya, İtalya ve İngiltere’nin, uzak Asya’da ise; Çin, Japonya, En­donezya’nın pazara öncülük ettiği­ne dikkat çeken Pelister, inşaat sek­töründe artan hacim devam ettiği sürece ev ve mutfak eşyaları sektö­rünün de büyümeye devam edece­ğini vurguladı.

Pelister, turizm sek­töründeki gelişmeler ile gastrono­mi alanındaki yeni yaklaşımların da sektörün önünün açıklığını gös­terdiğini ifade etti. Türkiye sanayi­sinin desteklenmesi GSMH içinde­ki payının düşmeye devam ettiğini söyleyen Pelister, “Ölçek büyütme­ye ihtiyacımız var, büyüme potan­siyelini değerlendirmeliyiz” dedi.

“Önümüzde önemli fırsatlar var”

Invitation Only’nin hem sektör için çok önemli bir proje hem de Türkiye’de sanayiciler ve ihracatçı­lar için çok değerli bir çalışma oldu­ğuna dikkat çeken ZÜCDER Baş­kanı Burak Önder, “Kurumların iş birliği yaparak böyle bir organizas­yonu gerçekleştirmesi çok kıymet­li.

Bugün baktığımızda, EVSİD, İK­MİB, İstanbul Ticaret Odası, ZÜC­DER gibi kurumların bu projeye ortak olmaları ve destek vermeleri hem sivil toplumda hem de iş dün­yasında konuyu başka bir nokta­ya taşıyor” dedi. Fuarların yanında Türkiye’nin önünde çok önemli fır­satlar olduğuna vurgu yapan Önder, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşte, bu fırsatları değerlendirmek ve spesi­fik çalışmalar yürütmek adına, In­vitation Only gibi organizasyonları önemsiyoruz. Sektörümüzün çok önemli bir fuarı var.

Onu da destek­liyoruz. Ancak bunun yanında, bu tarz butik çalışmaları da sektör adı­na desteklemeye büyük önem veri­yoruz. Hem ülkemizin hem de sa­nayici ve ihracatçılarımızın elin­de sınırlı kaynaklar bulunuyor. Bu nedenle, böyle iş birlikleri yaparak hem katılımcı hem de ziyaretçi sa­yılarını artırmak ve daha ekonomik bütçelerle bu organizasyonları ger­çekleştirmek büyük önem taşıyor.”

İhracatta mart ayı hareketlendi

Geçtiğimiz yıl dış pazardaki da­ralmanın yanında içeride faiz ve kur baskısı nedeniyle sektör olarak ih­racat hedeflerine ulaşamadıkları­nı kaydeden EVSİD Başkanı Tal­ha Özger, “Yıllık bazda 2023 yılına göre yüzde 1,3 düşüşle 3.16 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaş­tık. 2025’e de kayıplarla başladık. İlk 2 ayda ihracatımız 2024’e göre yüzde 10’luk düşüş yaşadı. Ancak üçüncü ay itibariyle düşüş hız kes­ti.

2025’in ilk çeyreğinde bir önce­ki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4’lük düşüşle 741 milyon dolarlık ihracata imza attık. Mart ayı itiba­riyle trend yönünü yukarı çevirdi. Avrupa›da yaşanan sıkıntılara rağmen hem mart ayındaki yükseliş hem de ihracat birim değerindeki yüzde 1,4’lük artış sektör için umut verici” diye konuştu.

“Türkiye’nin üretim gücüne güveniyoruz”

Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil de “Türkiye’deki üreticilerimizin, sanayicilerimizin ürünlerini yurt dışındaki müşterilerle buluşturuyoruz. Son iki yıl içerisinde Romanya’da başladık ve çok yakında diğer Balkan ülkelerinde de Türkiye’de ürettiğimiz ürünleri oradaki müşterilerle buluşturacağız.

Burada en çok güvendiğimiz konu ise Türkiye’nin üretim gücü. Üretim gücünü temsil eden sektörlerle ne kadar yan yana oturabilirsek, o kadar güçlü olacağımıza inanıyoruz. Geçen yıl Trendyol üzerinden yaklaşık 1.5 milyar dolarlık bir ihracat rakamı yakalandı. Hedefimiz, bu yıl bu rakamı 2 milyar doların üzerine çıkarmak ve 2030 yılına kadar da 8 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmak” dedi.

Dünya ev ve mutfak eşyaları sektörü İstanbul'da buluşacak

Dünya ev ve mutfak eşyaları sektörü, küresel ticaretin kalbinin atacağı İstanbul’da bir araya gelecek. Ticaret Bakanlığı desteği çerçevesinde Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ortak iş birliğiyle bu yıl 22-23 Mayıs tarihlerinde 8’incisi düzenlenecek olan ‘Turkish Houseware by Invitation Only Türkiye’ etkinliğine İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) de destek veriyor. Türk Hava Yolları’nın resmi etkinlik hava yolu, Trendyol’un da e-ticaret sponsoru olduğu organizasyonda 70’den fazla ülkeden 200’ün üzerindeki nitelikli alıcı, 100’ün üzerindeki üretici ile buluşacak.