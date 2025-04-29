Tek kurşunumuz kaldı onu da doğru atalım
Yaklaşık 50 milyar dolarlık ihracata imza atan demir ve demir dışı metaller, kimya, ev ve mutfak eşyaları ile züccaciye sektörlerinin temsilcileri, küresel rekabete karşı güç birliği yaparak, şu mesajı verdi: Tek kurşunumuz var onu da doğru atmalıyız. 'Ben değil, biz' diyerek Made in Türkiye satmalıyız.
Nurdoğan A. ERGÜN
Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik koşulların getirdiği rekabet, bazı sektörlerde ‘fırsat’a dönüştürülüyor. Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün öncülüğünde, demir ve demir dışı metaller, kimya, züccaciye ve e-ticaret sektörünün temsilcileri, aynı masada buluşup, “Tek kurşunumuz var onu da doğru atma dönemini yaşıyoruz” mesajı verdiler.
Ticaret Bakanlığı desteği ile Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) iş birliğiyle düzenlenecek ‘Turkish Houseware by Invitation Only Türkiye’ etkinliği, bu iş birliğinin önemli bir yansıması olarak gösteriliyor. Etkinliğe, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) de destek veriyor.
“Güç birliği bir market havası yaratıyor”
“‘Ben’ değil ‘biz’ dediğimiz bir birlikteliğin içindeyiz” diyen İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Bir marketin içerisindeki tek firma gibi bir araya gelip tek tek marka değil Made in Türkiye satmalıyız” diye devam etti. Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörünün dünya sıralamasında 9’uncu olduğunu belirten Tecdelioğlu, katma değer açısından sektörün Türkiye ihracat ortalamasının üzerinde olduğunu anlattı.
Tecdelioğlu, bu organizasyonun da firmaların kümelenerek ortak müşterilerle çalışma ve pazar bulma yönünde attığı önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Firmaların güç birliği yaparak tek bir fabrika ya da tek bir firma gibi hareket etmesi, alıcılarda bir ‘market havası’ oluşturuyor. Böylece firmalar, bütünsel bir bakış açısıyla ortak bir sinerji yaratıyor. Bu birlikteliği gören alıcıların iş yapma olasılığı da ciddi şekilde artıyor” dedi.
“Ticaret savaşlarının fırsatları olacak”
Bugün ihracata yönelik tüm sektörlerin bu tür kümelenmelere ve kolektif hareket etmeye ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Tecdelioğlu, “Ülkemizin daha fazla dış ticaret başarısına, daha fazla ihracat gelirine ve daha güçlü bir küresel rekabet gücüne ihtiyacı var” dedi.
İhracatçının nisan ayı ile birlikte OVP ile aynı paralellikte giden bir faiz ve enflasyonun indiği bir konjonktür beklediğini, ancak faiz artırımı ile karşılaşıldığına işaret eden Tecdelioğlu, yatırım ortamına ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı: “Daha rekabetçi olmanın tek yolu daha fazla üretim. Bizler de üretmeye devam edeceğiz. Biz sanayiciler günübirlik değil 5 yıllık konjonktürde planlar, 10 yıllık yatırım yaparız. Dünyadaki bu ticaret savaşlarının fırsatları olacak, bu anlamda Türkiye’nin yüzyılı olacağına inanıyoruz.”
“380 derece iletişim için çalışıyoruz”
İhracatçı olarak ellerini değil gövdelerini taşın altına koyduklarını söyleyen EVSİD Başkanı Talha Özger, 380 derece iletişim için çalıştıklarını belirtti. ‘Turkish Housewares by Invitation Only Türkiye’nin, yalnızca bir ticaret buluşması olmadığını aynı zamanda Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün dünyaya açılan vitrini konumunda olduğunu kaydeden Özger, “Bu yıl da sektörümüzün küresel ölçekteki itibarını pekiştiren, ihracat vizyonumuzu güçlendiren çok değerli bir atmosfer oluşturduk.
Türkiye’yi ziyaret eden alıcılar sadece ürün kalitemizi değil, aynı zamanda iş yapma kültürümüzü, güvenilirliğimizi ve üretim gücümüzü de yakından tanıma fırsatı buldu. Her yıl daha seçici, daha hedef odaklı ilerlediğimiz bu yapıda; firmalarımızın uluslararası pazarlardaki konumlarını sağlamlaştırmalarına aracılık etmekten büyük gurur duyuyoruz. Katılımcı firmalarımızın, sektörümüzü temsil ederken aynı zamanda Türkiye markasına da güç kattığına inanıyoruz.
Çünkü burada kurulan her bağ, sadece bir siparişten ibaret değil; sürdürülebilir bir ihracat ilişkisine, uzun vadeli ticari ortaklıklara zemin hazırlıyor” dedi. İhracatın, anlık kazanımlarla değil, stratejik temaslarla büyüyebileceğine vurgu yapan Özger, “Biz de bu anlayışla, sektörümüzü uluslararası oyuncularla bir araya getirmeye devam edeceğiz” dedi.
“Ölçek büyütmek için destek gerekiyor”
Invitation Only İstanbul etkinliğinin ev ve mutfak eşyaları sektörü açısından önemli bir etkinlik olduğuna değinen İKMİB Başkanı Adil Pelister, küresel alanda ev ve mutfak eşyaları sektörünün üretim ve tüketim coğrafyalarının hemen hemen aynı olduğunu belirtti.
Atlantik bölgesinde; ABD, Kanada ve Brezilya’nın, Avrupa bölgesinde; Almanya, İtalya ve İngiltere’nin, uzak Asya’da ise; Çin, Japonya, Endonezya’nın pazara öncülük ettiğine dikkat çeken Pelister, inşaat sektöründe artan hacim devam ettiği sürece ev ve mutfak eşyaları sektörünün de büyümeye devam edeceğini vurguladı.
Pelister, turizm sektöründeki gelişmeler ile gastronomi alanındaki yeni yaklaşımların da sektörün önünün açıklığını gösterdiğini ifade etti. Türkiye sanayisinin desteklenmesi GSMH içindeki payının düşmeye devam ettiğini söyleyen Pelister, “Ölçek büyütmeye ihtiyacımız var, büyüme potansiyelini değerlendirmeliyiz” dedi.
“Önümüzde önemli fırsatlar var”
Invitation Only’nin hem sektör için çok önemli bir proje hem de Türkiye’de sanayiciler ve ihracatçılar için çok değerli bir çalışma olduğuna dikkat çeken ZÜCDER Başkanı Burak Önder, “Kurumların iş birliği yaparak böyle bir organizasyonu gerçekleştirmesi çok kıymetli.
Bugün baktığımızda, EVSİD, İKMİB, İstanbul Ticaret Odası, ZÜCDER gibi kurumların bu projeye ortak olmaları ve destek vermeleri hem sivil toplumda hem de iş dünyasında konuyu başka bir noktaya taşıyor” dedi. Fuarların yanında Türkiye’nin önünde çok önemli fırsatlar olduğuna vurgu yapan Önder, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşte, bu fırsatları değerlendirmek ve spesifik çalışmalar yürütmek adına, Invitation Only gibi organizasyonları önemsiyoruz. Sektörümüzün çok önemli bir fuarı var.
Onu da destekliyoruz. Ancak bunun yanında, bu tarz butik çalışmaları da sektör adına desteklemeye büyük önem veriyoruz. Hem ülkemizin hem de sanayici ve ihracatçılarımızın elinde sınırlı kaynaklar bulunuyor. Bu nedenle, böyle iş birlikleri yaparak hem katılımcı hem de ziyaretçi sayılarını artırmak ve daha ekonomik bütçelerle bu organizasyonları gerçekleştirmek büyük önem taşıyor.”
İhracatta mart ayı hareketlendi
Geçtiğimiz yıl dış pazardaki daralmanın yanında içeride faiz ve kur baskısı nedeniyle sektör olarak ihracat hedeflerine ulaşamadıklarını kaydeden EVSİD Başkanı Talha Özger, “Yıllık bazda 2023 yılına göre yüzde 1,3 düşüşle 3.16 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaştık. 2025’e de kayıplarla başladık. İlk 2 ayda ihracatımız 2024’e göre yüzde 10’luk düşüş yaşadı. Ancak üçüncü ay itibariyle düşüş hız kesti.
2025’in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4’lük düşüşle 741 milyon dolarlık ihracata imza attık. Mart ayı itibariyle trend yönünü yukarı çevirdi. Avrupa›da yaşanan sıkıntılara rağmen hem mart ayındaki yükseliş hem de ihracat birim değerindeki yüzde 1,4’lük artış sektör için umut verici” diye konuştu.
“Türkiye’nin üretim gücüne güveniyoruz”
Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil de “Türkiye’deki üreticilerimizin, sanayicilerimizin ürünlerini yurt dışındaki müşterilerle buluşturuyoruz. Son iki yıl içerisinde Romanya’da başladık ve çok yakında diğer Balkan ülkelerinde de Türkiye’de ürettiğimiz ürünleri oradaki müşterilerle buluşturacağız.
Burada en çok güvendiğimiz konu ise Türkiye’nin üretim gücü. Üretim gücünü temsil eden sektörlerle ne kadar yan yana oturabilirsek, o kadar güçlü olacağımıza inanıyoruz. Geçen yıl Trendyol üzerinden yaklaşık 1.5 milyar dolarlık bir ihracat rakamı yakalandı. Hedefimiz, bu yıl bu rakamı 2 milyar doların üzerine çıkarmak ve 2030 yılına kadar da 8 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmak” dedi.
Dünya ev ve mutfak eşyaları sektörü İstanbul'da buluşacak
Dünya ev ve mutfak eşyaları sektörü, küresel ticaretin kalbinin atacağı İstanbul’da bir araya gelecek. Ticaret Bakanlığı desteği çerçevesinde Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ortak iş birliğiyle bu yıl 22-23 Mayıs tarihlerinde 8’incisi düzenlenecek olan ‘Turkish Houseware by Invitation Only Türkiye’ etkinliğine İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) de destek veriyor. Türk Hava Yolları’nın resmi etkinlik hava yolu, Trendyol’un da e-ticaret sponsoru olduğu organizasyonda 70’den fazla ülkeden 200’ün üzerindeki nitelikli alıcı, 100’ün üzerindeki üretici ile buluşacak.