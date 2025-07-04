TEKA, yeni dönemde büyümeye odaklandı

Özlem SARSIN

Teka’nın İzmir’deki üre­tim tesislerinde basın mensupları ile bir araya gelen TEKA Avrasya CEO’su Ay­dın Kuzaltı Midea birleşmesinin ardından TEKA Türkiye olarak güçlü bir büyüme hedefi ile iler­leyeceklerini söyledi. Kuzaltı, “Bu yılki önceliklerimiz, ürün ga­mını genişletmek ve satış kana­lını yeniden yapılandırarak çe­şitlendirmek olacak. Şu dönem­de Türkiye’de, başta klima olmak üzere TEKA markalı yeni ürün çeşitlerini portfömüze ekleme­ye başladık.

Büyüme hedefleri­miz doğrultusunda, bu yılki ci­romuzu geçen yıla oranla yüzde 50’nin üzerinde arttırmayı, 5 yıl içinde de 5 kat büyümeyi hedef­liyoruz. Birleşmenin hem üretim hem perakende tarafında, önem­li yansımaları olacak. Önceliği­miz mevcut fabrikaların kapasi­telerini ve verimliliğini arttırma yönünde. Bu doğrultuda hem İz­mir hem de Çerkezköy’deki fab­rikalarda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Nisan ayında resmileşen sa­tın almayla, Teka Grubu’nun kü­resel rekabet gücünün daha da artırılması ve grubun yeni ürün kategorilerinde, yeni pazarlar­da hızlı bir genişleme fırsatı ya­kalayacağını ifade eden Kuzal­tı, “Dünyanın en büyük 3 beyaz eşya üreticisinden biri olan Mi­dea Grup, Fortune 500 2024 lis­tesinde 277. sırada bulunuyor. Satın almayla ayrıca, Midea Grubu’nun teknoloji alanında­ki küresel liderliği ve üretim öl­çeğiyle, Teka Grubu’nun yüzyıl­lık marka mirası ve Avrupa, Asya ve Latin Amerika’daki güçlü var­lığının birleştirilerek bir sinerji yaratılması amaçlanıyor” dedi.

“5 yıl içinde 100 mağaza”

İzmir’de bulunan üretim tesi­sinin toplam ihracatını 2028 yı­lına kadar en az 2 katına çıkar­mayı hedeflediklerini kaydeden Kuzaltı, “İzmir fabrikamızda üretilen ürünleri yüzde 90’ı ih­raç ediliyor. Çerkezköy fabri­kamızda ise bu rakam yüzde 40. Yurt dışı satışlarımızın yanın­da yurt içinde de büyüyeceğiz. 2030 yılına kadar Türkiye’de­ki mağaza sayımızı 4 katına çı­karacağız. 2025 yılı sonunda 20 mağazaya ulaşmış olacağız.

5 yıl içinde de mağaza sayımızın 100’e ulaşmasını hedefliyoruz. Bütün büyükşehirlerde mağa­zalarımızın olmasını istiyoruz. 2026 yılı itibari ile inşaat sektö­rünün hareketleneceğini düşü­nüyorum. Türkiye ekonomisi de hareketlenecektir. Ama bizim büyüme stratejimiz pazarın gi­dişatından bağımsız. Pazar dar dahi olsa 5 yılda 5 kat büyüme­yi hedeflemiş durumdayız” diye konuştu.

“Marka bilinirliğini artıracağız”

Mağaza sayılarının artması ve satış ağlarının daha da gelişmesi ile birlikte marka bilinirliğini ve görünürlüğünü artıracaklarını da dile getiren Kuzaltı, “Türkiye beyaz eşyada Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri. Bu pazardaki varlığımızı, ankastredeki deneyimlerimizin ve gücümüzün ışığında diğer ürünlerde de sağlamayı düşünüyoruz. Midea ile beraber Teka’nın ikinci 100 yılına adım atıyoruz. Daha büyüyerek, ürün portföyünü büyüterek, müşterilerimize sunduğumuz çözümleri artırarak geliştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

Ankastre ocak ve fırınlarda Türkiye ana üretim merkezi

Türkiye pazarının, TEKA Grubu’nun evye segmentindeki üretiminin yüzde 20’sini karşıladığına dikkat çeken Kuzualtı, “Öte yandan, ankastre ocaklar ve fırınlar gibi ürünlerde Avrupa pazarı için Türkiye ana üretim merkezi konumunda. Teka’nın Türkiye’de iki üretim tesisi bulunuyor.