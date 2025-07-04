TEKA, yeni dönemde büyümeye odaklandı
Global ankastre mutfak ürünleri üreticisi Alman TEKA, Çin sermayeli Midea şemsiyesi altına girmesinin ardından Türkiye’de büyümeye odaklandı. Bu yılki cironun geçen yıla oranla yüzde 50’nin üzerinde artırılması hedeflenirken, 5 yıl içinde de 5 kat büyüme planlanıyor.
Özlem SARSIN
Teka’nın İzmir’deki üretim tesislerinde basın mensupları ile bir araya gelen TEKA Avrasya CEO’su Aydın Kuzaltı Midea birleşmesinin ardından TEKA Türkiye olarak güçlü bir büyüme hedefi ile ilerleyeceklerini söyledi. Kuzaltı, “Bu yılki önceliklerimiz, ürün gamını genişletmek ve satış kanalını yeniden yapılandırarak çeşitlendirmek olacak. Şu dönemde Türkiye’de, başta klima olmak üzere TEKA markalı yeni ürün çeşitlerini portfömüze eklemeye başladık.
Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda, bu yılki ciromuzu geçen yıla oranla yüzde 50’nin üzerinde arttırmayı, 5 yıl içinde de 5 kat büyümeyi hedefliyoruz. Birleşmenin hem üretim hem perakende tarafında, önemli yansımaları olacak. Önceliğimiz mevcut fabrikaların kapasitelerini ve verimliliğini arttırma yönünde. Bu doğrultuda hem İzmir hem de Çerkezköy’deki fabrikalarda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Nisan ayında resmileşen satın almayla, Teka Grubu’nun küresel rekabet gücünün daha da artırılması ve grubun yeni ürün kategorilerinde, yeni pazarlarda hızlı bir genişleme fırsatı yakalayacağını ifade eden Kuzaltı, “Dünyanın en büyük 3 beyaz eşya üreticisinden biri olan Midea Grup, Fortune 500 2024 listesinde 277. sırada bulunuyor. Satın almayla ayrıca, Midea Grubu’nun teknoloji alanındaki küresel liderliği ve üretim ölçeğiyle, Teka Grubu’nun yüzyıllık marka mirası ve Avrupa, Asya ve Latin Amerika’daki güçlü varlığının birleştirilerek bir sinerji yaratılması amaçlanıyor” dedi.
“5 yıl içinde 100 mağaza”
İzmir’de bulunan üretim tesisinin toplam ihracatını 2028 yılına kadar en az 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Kuzaltı, “İzmir fabrikamızda üretilen ürünleri yüzde 90’ı ihraç ediliyor. Çerkezköy fabrikamızda ise bu rakam yüzde 40. Yurt dışı satışlarımızın yanında yurt içinde de büyüyeceğiz. 2030 yılına kadar Türkiye’deki mağaza sayımızı 4 katına çıkaracağız. 2025 yılı sonunda 20 mağazaya ulaşmış olacağız.
5 yıl içinde de mağaza sayımızın 100’e ulaşmasını hedefliyoruz. Bütün büyükşehirlerde mağazalarımızın olmasını istiyoruz. 2026 yılı itibari ile inşaat sektörünün hareketleneceğini düşünüyorum. Türkiye ekonomisi de hareketlenecektir. Ama bizim büyüme stratejimiz pazarın gidişatından bağımsız. Pazar dar dahi olsa 5 yılda 5 kat büyümeyi hedeflemiş durumdayız” diye konuştu.
“Marka bilinirliğini artıracağız”
Mağaza sayılarının artması ve satış ağlarının daha da gelişmesi ile birlikte marka bilinirliğini ve görünürlüğünü artıracaklarını da dile getiren Kuzaltı, “Türkiye beyaz eşyada Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri. Bu pazardaki varlığımızı, ankastredeki deneyimlerimizin ve gücümüzün ışığında diğer ürünlerde de sağlamayı düşünüyoruz. Midea ile beraber Teka’nın ikinci 100 yılına adım atıyoruz. Daha büyüyerek, ürün portföyünü büyüterek, müşterilerimize sunduğumuz çözümleri artırarak geliştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.
Ankastre ocak ve fırınlarda Türkiye ana üretim merkezi
Türkiye pazarının, TEKA Grubu’nun evye segmentindeki üretiminin yüzde 20’sini karşıladığına dikkat çeken Kuzualtı, “Öte yandan, ankastre ocaklar ve fırınlar gibi ürünlerde Avrupa pazarı için Türkiye ana üretim merkezi konumunda. Teka’nın Türkiye’de iki üretim tesisi bulunuyor.