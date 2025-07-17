Tekin: Kur baskısında İspanya’da kayıp yaşadık

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, 2025 yılının ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artışla 231 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. En fazla ihracatı bayan dış giyim ürünlerinde yaptıklarını belirten Tekin, Hollanda, Almanya ve İspanya’nın başlıca pazarlar olduğunu ifade etti.

Tekin üçüncü sırada yer alan İspanya’ya ihracatta ciddi kayıp yaşadıklarını belirtti. Tekin, “Yüzde 20 azalışla 14 milyon dolarlık ihracata imza attık. Bu kaybımızın ana nedeni içeride artan maliyetlere karşın kur seviyesinden dolayı rekabetçi fiyatlar veremememizdir” diye konuştu. Tekstil ve hazır giyim sektörünün emek yoğun yapısına dikkat çeken Başkan Gürkan Tekin, Avrupa’daki kazanımlarını korumak için olağanüstü gayret gösterdiklerini söyledi. Gürkan Tekin, “Kur seviyesinin ihracatı önemli oranda sekteye uğrattığı bir dönemden geçiyoruz.

Türkiye genelinde sektör ihracatının yüzde 7 oranında azaldığı bu dönemde Birlik olarak ihracatımızı yüzde 30 artırmış bulunuyoruz. Bu başarı üyelerimizin olağanüstü çaba ve gayretlerinin sonucudur. Üyelerimiz bir yandan mevcut pazarlardaki kazanımlarını korurken Kosova, Kırgızistan, Kazakistan ve Ürdün gibi pazarlarda önemli başarılara imza attılar” dedi.

Avrupa'ya Balkanlar, Orta Asya ve Orta Doğu'yu ekledik

Başkan Gürkan Tekin, AHKİB’in yılın ilk yarısında ihracat ana pazarlarının Hollanda, Almanya ve İspanya olduğunu, bunun yanı sıra Kosova, Kazakistan, Polonya, Kırgızistan, Ürdün pazarlarında anlamlı artışlara imza attıklarını bildirdi. AHBİB Başkanı Gürkan Tekin şunları kaydetti: “Yılın ilk yarısında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz Hollanda’ya ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 76 milyon dolar oldu. İkinci sırada yer alan Almanya’ya ihracatımız yüzde 27 artarak 22,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Üçüncü sırada yer alan İspanya’ya ihracatımızda ise ciddi kayıp yaşadık. Yüzde 20 azalışla 14 milyon dolarlık ihracata imza attık. Bu kaybımızın ana nedeni içeride artan maliyetlere karşın kur seviyesinden dolayı rekabetçi fiyatlar veremememizdir. Birlik olarak tüm bu olumsuzluklara rağmen yeni pazarlara yönelik yürüttüğümüz çalışmaların olumlu sonuçlarını almaya başladığımızı görüyoruz. Kosova’ya bir önceki yılın aynı dönemine göre 200 kat artış ile 13,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.

Kazakistan’a yaklaşık yüzde 200 artış ile 12,4 milyon dolar, Polonya’ya yüzde 76 artış ile 11,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Kırgızistan pazarında 27 kat artış ile 11,5 milyon dolarlık ve Ürdün’de 11 kat artış ile 5,5 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaştık. Bu rakamlar üyelerimizin geleneksel pazarlarımızdaki kayıpları karşılayabilmek için yeni pazarlara açılarak fırsatları en iyi şekilde değerlendirdiklerini göstermesi bakımından oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Destek ve teşvikler artmalı”

İhracat artışında yeni pazarların önemli kazanımlar sağladığına dikkat çeken Başkan Tekin, bu pazarlarda yakaladıkları ihracat artışının devamını sağlayarak kalıcı olabilmek için özel lojistik altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi, etkin tanıtım mekanizmalarının kurulması ve yerel aktörlerle stratejik iş birliklerinin geliştirilmesi için destek ve teşviklerin artırılması gerektiğini dile getirdi.