Teknoloji odaklı kalkınma ve stratejik bağımsızlık
Yeni dünya düzeninde artık ülkelerin yalnızca ürün değil; çip tasarımı, elektronik bileşenler, yazılım ve veri güvenliği gibi kritik teknolojilerde yarıştığını ifade eden ASO Başkanı Seyit Ardıç, “Bu yarışın adı nettir. Teknoloji odaklı kalkınma ve stratejik bağımsızlıktır. Ülkemizin ileri teknolojili ve yüksek katma değerli üretim gücünü artırmak için azami katkı sağlamayı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.
ASO Elektronik Sanayi Meslek Komitesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği “2025 Yılı Elektronik Sektörü Yılın İş İnsanı, Girişimci ve Üstün Hizmet Ödül Töreni” gerçekleştirildi.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Sanayi Odası’nın teknoloji odaklı faaliyetlerini her geçen gün daha da güçlendirdiğini belirterek, “Ülkemizin ileri teknolojili ve yüksek katma değerli üretim gücünü artırmak için azami katkı sağlamayı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.
Küresel ekonomide yaşanan dönüşüme dikkat çeken Başkan Ardıç, 2025 yılının belirsizliklerin arttığı, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, korumacılığın güç kazandığı ve teknoloji rekabetinin giderek yoğunlaştığı bir dönem olduğunu vurguladı. Artık ülkelerin yalnızca ürün değil; çip tasarımı, elektronik bileşenler, yazılım ve veri güvenliği gibi kritik teknolojilerde yarıştığını ifade eden Ardıç, “Bu yarışın adı nettir. Teknoloji odaklı kalkınma ve stratejik bağımsızlıktır” diye konuştu.
“Ankara stratejik üretim merkezi haline geldi”
Elektronik sektörünün yeni dönemde çok daha stratejik bir anlam kazandığını belirten Başkan Ardıç, “Üniversite altyapısı, Ar-Ge ekosistemi, teknoparkları, güçlü tedarik ağı ve sanayi birikimi ile Ankara, ülkemizin en stratejik üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Ankara’yı sanayi ve teknolojinin başkenti yapma hedefinde elektronik sanayinin kilit rol oynadığını vurgulayan Başkan Ardıç, “Yüksek katma değer üreten, teknoloji geliştiren ve küresel rekabette söz sahibi olan elektronik sanayimiz, bu hedefimizin en stratejik güçlerinden biridir” ifadelerini kullandı.
Elektronik sektörünün üretim, ihracat ve katma değer kapasitesinin artan bir ivmeyle büyüdüğünü dile getiren Başkan Ardıç, “Rekabetçi yapısı, yüksek uyum kabiliyeti, yenilikçi karakteri ve güçlü Ar-Ge kültürüyle sektör, yalnızca sanayinin değil, aynı zamanda dijital dönüşümün de taşıyıcı kolonlarından biri hâline gelmiştir. Uzmanlaşmış insan kaynağı, hızla gelişen tedarik ekosistemi ve derinleşen üretim altyapısı sayesinde elektronik sektörü; reel ekonominin verimlilik artışına doğrudan katkı sunan, stratejik öneme sahip temel bileşenlerinden biridir” dedi.
Başkentte ihracat tarihin en yüksek seviyesinde
Ankara’nın, teknoloji, tasarım, ihracat ve yüksek katma değerli üretimin öncü merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Ardıç, Ankara sanayisinin ihracat performansına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Ankara’mızın ihracatı 2025 yılında bir önceki yıla göre %24,1 artarak 17,5 milyar dolara ulaşmış, böylece tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştır.
Mevcut eğilimler ve gerçekleştirdiğimiz analizler, Ankara’nın 2026 yıl sonunda İstanbul’un ardından en yüksek ihracat yapan ikinci il konumuna yükselme potansiyelinin güçlü olduğunu göstermektedir. Aynı dönemde Ankaralı sanayicilerimiz, elektrik ve elektronik sektöründe ihracatını bir önceki yıla göre %37,2 oranında artırarak 1,5 milyar doların üzerine taşımıştır. Bu önemli başarının arkasında; küresel belirsizliklere ve zorlu koşullara rağmen üretimden, yatırımdan ve ihracattan vazgeçmeyen, kararlılıkla çalışan siz değerli sanayicilerimizin emeği vardır.”
“Meslek komiteleri nitelikli katkıyı ortaya koyuyor”
ASO Meslek Komitelerinin, ASO’nun vizyonunu sahaya taşıyan, sektörlerin nabzını tutan ve geleceğe dair yol haritasını şekillendiren en temel yapılar olduğunu belirten Başkan Ardıç sözlerine şöyle devam etti: “Her biri kendi sektörünü en iyi bilen, sorunları sahada yerinde gözlemleyen, çözüm önerileri üreten 40 Meslek Komitemiz, Odamızın düşünce üreten, politika geliştiren ve yön gösteren aklıdır.
Bu anlayışla, geçen yıldan itibaren Meslek Komitelerimizin özverili faaliyetlerini görünür kılmak, başarılı çalışmaları teşvik etmek ve ortak vizyonumuzu güçlendirmek amacıyla Yılın Meslek Komiteleri Ödüllerini vermeye başladık. Elektronik Sanayi Meslek Komitemiz de ödül alan komiteler arasında yer alarak, Odamızın vizyonuna yaptığı nitelikli katkıyı ortaya koymuştur.” Konuşmaların ardından ASO Elektronik Sektörü Ödülleri sahiplerini buldu.
Yılın İş İnsanı Ödülü’nü alan Onur Yüksek Teknoloji Firması’nın sahibi Noyan Dede’ye ödülünü ASO Başkanı Seyit Ardıç, ASO Meclis Üyesi ve Elektronik Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Müge Güzin Güzel ile ASO Meclis Üyesi Sermet Kasımoğlu takdim etti. Üstün Hizmet Ödülü’nü Emge Elektro Mekanik Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, Girişimci Ödülü’nü ise Toprak Mekatronik’in sahibi Mehmet Arslanyüreği aldı.
Ar-Ge ve dijital dönüşüm şart
Ankara’nın ihracattaki yükselişinin tesadüf olmadığını dile getiren Başkan Ardıç, “Bu başarının arkasında Ar-Ge’ye yatırım yapan, tasarım gücünü büyüten, dijital dönüşümle verimliliğini artıran ve yüksek teknolojiyle rekabet eden firmalarımız var” dedi. Ödül alan firmaların bu dönüşüm hikâyesinin öznesi olduğunu ifade eden Başkan Ardıç, “Sizler yalnızca üretmiyor; yüksek teknolojiye dayalı bir rekabet anlayışını büyütüyor, inovasyonla fark yaratıyor, dijital dönüşümü işletmelerinizin merkezine yerleştirerek yüksek katma değer üreten bir gelecek inşa ediyorsunuz” diye konuştu.
“Yüksek katma değerli üretimde daha yolumuz var”
ASO Meclis Üyesi ve Elektronik Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Müge Güzin Güzel ise elektronik sektörünün artık yalnızca bir üretim alanı değil, savunma sanayiinden yapay zekâya, enerjiden haberleşmeye kadar tüm stratejik sektörlerin temeli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin savunma elektroniği alanında son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını ifade eden Güzel, “Aselsan ve oluşturduğu ekosistem sayesinde savunma elektroniği alanında, dünya çapında dikkat çeken sistemler geliştirmiştir.
Bu alanda elde ettiğimiz tasarım kültürü, Ar-Ge disiplini ve sistem yaklaşımı en büyük sermayemizdir. Ancak sivil elektronik, yarı iletkenler ve yüksek katma değerli bileşen üretiminde daha gidecek yolumuz olduğunu biliyoruz. Bu büyük vizyonda Ankara’nın konumu stratejik bir mihverdir” ifadelerini kullandı.