Teknoloji odaklı kalkınma ve stratejik bağımsızlık

ASO Elektronik Sanayi Meslek Komitesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği “2025 Yılı Elektro­nik Sektörü Yılın İş İnsanı, Gi­rişimci ve Üstün Hizmet Ödül Töreni” gerçekleştirildi.

Anka­ra Sanayi Odası (ASO) Başka­nı Seyit Ardıç, Ankara Sanayi Odası’nın teknoloji odaklı faali­yetlerini her geçen gün daha da güçlendirdiğini belirterek, “Ül­kemizin ileri teknolojili ve yük­sek katma değerli üretim gü­cünü artırmak için azami katkı sağlamayı kararlılıkla sürdürü­yoruz” dedi.

Küresel ekonomide yaşanan dönüşüme dikkat çe­ken Başkan Ardıç, 2025 yılının belirsizliklerin arttığı, tedarik zincirlerinin yeniden şekillen­diği, korumacılığın güç kazan­dığı ve teknoloji rekabetinin gi­derek yoğunlaştığı bir dönem olduğunu vurguladı. Artık ül­kelerin yalnızca ürün değil; çip tasarımı, elektronik bileşenler, yazılım ve veri güvenliği gibi kritik teknolojilerde yarıştığını ifade eden Ardıç, “Bu yarışın adı nettir. Teknoloji odaklı kalkın­ma ve stratejik bağımsızlıktır” diye konuştu.

“Ankara stratejik üretim merkezi haline geldi”

Elektronik sektörünün ye­ni dönemde çok daha stratejik bir anlam kazandığını belirten Başkan Ardıç, “Üniversite alt­yapısı, Ar-Ge ekosistemi, tek­noparkları, güçlü tedarik ağı ve sanayi birikimi ile Ankara, ül­kemizin en stratejik üretim merkezlerinden biri haline gel­miştir. Ankara’yı sanayi ve tek­nolojinin başkenti yapma hede­finde elektronik sanayinin kilit rol oynadığını vurgulayan Baş­kan Ardıç, “Yüksek katma de­ğer üreten, teknoloji geliştiren ve küresel rekabette söz sahibi olan elektronik sanayimiz, bu hedefimizin en stratejik güçle­rinden biridir” ifadelerini kul­landı.

Elektronik sektörünün üretim, ihracat ve katma değer kapasitesinin artan bir ivmey­le büyüdüğünü dile getiren Baş­kan Ardıç, “Rekabetçi yapısı, yüksek uyum kabiliyeti, yenilik­çi karakteri ve güçlü Ar-Ge kül­türüyle sektör, yalnızca sanayi­nin değil, aynı zamanda dijital dönüşümün de taşıyıcı kolonla­rından biri hâline gelmiştir. Uz­manlaşmış insan kaynağı, hız­la gelişen tedarik ekosistemi ve derinleşen üretim altyapısı sa­yesinde elektronik sektörü; reel ekonominin verimlilik artışına doğrudan katkı sunan, stratejik öneme sahip temel bileşenle­rinden biridir” dedi.

Başkentte ihracat tarihin en yüksek seviyesinde

Ankara’nın, teknoloji, tasa­rım, ihracat ve yüksek katma değerli üretimin öncü merkez­lerinden biri olduğunu vurgula­yan Başkan Ardıç, Ankara sana­yisinin ihracat performansına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Ankara’mızın ihra­catı 2025 yılında bir önceki yı­la göre %24,1 artarak 17,5 mil­yar dolara ulaşmış, böylece ta­rihinin en yüksek seviyesine çıkmıştır.

Mevcut eğilimler ve gerçekleştirdiğimiz analizler, Ankara’nın 2026 yıl sonunda İstanbul’un ardından en yük­sek ihracat yapan ikinci il konu­muna yükselme potansiyelinin güçlü olduğunu göstermektedir. Aynı dönemde Ankaralı sanayi­cilerimiz, elektrik ve elektronik sektöründe ihracatını bir önce­ki yıla göre %37,2 oranında artı­rarak 1,5 milyar doların üzerine taşımıştır. Bu önemli başarının arkasında; küresel belirsizlik­lere ve zorlu koşullara rağmen üretimden, yatırımdan ve ihra­cattan vazgeçmeyen, kararlılık­la çalışan siz değerli sanayicile­rimizin emeği vardır.”

“Meslek komiteleri nitelikli katkıyı ortaya koyuyor”

ASO Meslek Komitelerinin, ASO’nun vizyonunu sahaya ta­şıyan, sektörlerin nabzını tutan ve geleceğe dair yol haritasını şekillendiren en temel yapılar olduğunu belirten Başkan Ar­dıç sözlerine şöyle devam etti: “Her biri kendi sektörünü en iyi bilen, sorunları sahada yerin­de gözlemleyen, çözüm öneri­leri üreten 40 Meslek Komite­miz, Odamızın düşünce üreten, politika geliştiren ve yön gös­teren aklıdır.

Bu anlayışla, ge­çen yıldan itibaren Meslek Ko­mitelerimizin özverili faaliyet­lerini görünür kılmak, başarılı çalışmaları teşvik etmek ve or­tak vizyonumuzu güçlendirmek amacıyla Yılın Meslek Komite­leri Ödüllerini vermeye başla­dık. Elektronik Sanayi Meslek Komitemiz de ödül alan komi­teler arasında yer alarak, Oda­mızın vizyonuna yaptığı nite­likli katkıyı ortaya koymuştur.” Konuşmaların ardından ASO Elektronik Sektörü Ödülleri sahiplerini buldu.

Yılın İş İn­sanı Ödülü’nü alan Onur Yük­sek Teknoloji Firması’nın sahi­bi Noyan Dede’ye ödülünü ASO Başkanı Seyit Ardıç, ASO Mec­lis Üyesi ve Elektronik Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Mü­ge Güzin Güzel ile ASO Meclis Üyesi Sermet Kasımoğlu tak­dim etti. Üstün Hizmet Ödü­lü’nü Emge Elektro Mekanik Yönetim Kurulu Başkanı Mit­hat Ertuğ, Girişimci Ödülü’nü ise Toprak Mekatronik’in sahi­bi Mehmet Arslanyüreği aldı.

Ar-Ge ve dijital dönüşüm şart

Ankara’nın ihracattaki yükselişinin tesadüf olmadığını dile getiren Başkan Ardıç, “Bu başarının arkasında Ar-Ge’ye yatırım yapan, tasarım gücünü büyüten, dijital dönüşümle verimliliğini artıran ve yüksek teknolojiyle rekabet eden firmalarımız var” dedi. Ödül alan firmaların bu dönüşüm hikâyesinin öznesi olduğunu ifade eden Başkan Ardıç, “Sizler yalnızca üretmiyor; yüksek teknolojiye dayalı bir rekabet anlayışını büyütüyor, inovasyonla fark yaratıyor, dijital dönüşümü işletmelerinizin merkezine yerleştirerek yüksek katma değer üreten bir gelecek inşa ediyorsunuz” diye konuştu.

“Yüksek katma değerli üretimde daha yolumuz var”

ASO Meclis Üyesi ve Elektronik Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Müge Güzin Güzel ise elektronik sektörünün artık yalnızca bir üretim alanı değil, savunma sanayiinden yapay zekâya, enerjiden haberleşmeye kadar tüm stratejik sektörlerin temeli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin savunma elektroniği alanında son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını ifade eden Güzel, “Aselsan ve oluşturduğu ekosistem sayesinde savunma elektroniği alanında, dünya çapında dikkat çeken sistemler geliştirmiştir.

Bu alanda elde ettiğimiz tasarım kültürü, Ar-Ge disiplini ve sistem yaklaşımı en büyük sermayemizdir. Ancak sivil elektronik, yarı iletkenler ve yüksek katma değerli bileşen üretiminde daha gidecek yolumuz olduğunu biliyoruz. Bu büyük vizyonda Ankara’nın konumu stratejik bir mihverdir” ifadelerini kullandı.