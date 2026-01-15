Yapay zekâ yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmeli

Mehmet Hanifi GÜLEL

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Kapadokya Üni­versitesi iş birliğiyle İSO Odakule’de düzenlenen “Ya­pay Zekânın İşgücü Piyasası­na Etkileri ve İnsan Kaynağın­da Yeni Yeterlilikler İhtiyacı” toplantısında Türkiye sana­yisinin, iş gücünün ve toplu­mun geleceği ele alındı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Er­dal Bahçıvan’ın açılış konuş­masını yaptığı toplantıya, eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kapadokya Üniversite­si Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile akademisyenler ve sanayiciler katıldı.

Hayat boyu öğrenme dönemi

İSO Yönetim Kurulu Başka­nı Erdal Bahçıvan, yapay zekâ­nın yalnızca bir yazılım, oto­masyon aracı ya da verimlilik unsuru olmadığını, iş yapma biçimlerini, karar alma süreç­lerini, kurumsal yapıları ve meslek tanımlarını dönüştür­mekle kalmayıp aynı zamanda bireylerin iletişim biçimlerini ve sosyal ilişkilerini de derin­den etkilediğini söyledi.

“Bu nedenle yapay zekâ­yı yalnızca; “ne kazandırır?” sorusuyla değil; “neyi dönüş­türür, nasıl uyum sağlarız?” sorularıyla ele almak duru­mundayız” diyen İSO Başka­nı Bahçıvan, “Yapay zekânın iş gücünü dönüştürücü etki­sine uyum sağlayabilmek için uygulanabilecek yöntemlerin başında hayat boyu öğrenme geliyor.

Yeni beceriler elde et­menin yanı sıra gelişen koşul­lar karşısında sürekli güncel kalabilmeyi de sağlayan hayat boyu öğrenmeyi hem şirketle­rin hem de bireylerin yaşam­larının ayrılmaz bir parçası haline getirmeleri gerek. Bu kapsamda, odamız bünyesin­de kurduğumuz İSO Akademi ile uygulamakta olduğumuz eğitim modeli, hayat boyu öğ­renme anlayışının sanayimiz­deki kurumsal karşılığı ola­rak önemli bir rol üstleniyor. Buradaki temel yaklaşımımız çok net; bugünün dünyasın­da rekabet gücü, sahip olunan diplomadan çok, sürekli gün­cellenen bilgiye, gelişen bece­rilere ve değişimi yönetebilme yetkinliğine dayanıyor” ifade­lerini kullandı.

İş dünyasının genelinde ol­duğu gibi sanayinin başarısı için de en önemli unsurların başında nitelikli iş gücünün geldiğine değinen Bahçıvan, İSO olarak bu gerçekten hare­ketle mesleki eğitimden, ha­yat boyu öğrenmeye ve üni­versite-sanayi iş birliğine ka­dar birçok alanda farklı eğitim projelerini hayata geçirdikle­rini iletti.

CEO’ların %71’i öncelikli yatırım alanı olarak görüyor

Öte yandan Bahçıvan, ge­çen yılsonunda yapılan ve kü­resel ölçekte bin 350 CEO’yu kapsayan araştırma, CEO’la­rın yüzde 71’inin yapay zekâyı öncelikli yatırım alanı olarak gördüğünü, yüzde 69’unun ise bütçelerinin yüzde 10 ila 20’si­ni bu teknolojiye ayırdığını or­taya koyduğunu hatırlattı.

Milli Eğitim eski Bakanı Mahmut Özer de yapay zekâ okuryazarlığı için ülke olarak çaba sarf edilmesi gerektiği­ni söyledi. Özer, “En çok çalı­şanları etkileyecek olan yapay zekâ, iş gücü piyasasında ne­leri değiştiriyor? Sahici tehdit var mı? Ülkemiz yapay zekâ­yı nasıl algılıyor ve bu konuda neler yapıyor? Tüm alanlarda, işverenler de dahil olmak üze­re ciddi manada okur yazarlığa ihtiyaç var. Yapay zekâ çağın­da iş pozisyonlarını korumak için hayat boyu öğrenme, se­çenek değil artık zorunluluk. Diploma kaderini belirliyor ama yapay zekâ ile bazı iş alan­ları daralırken, bazıları da açı­lıyor. Dolayısıyla kısa eğitim­lerle öğrenmeye devam etmek gerekiyor” diye konuştu.

“Yapay zekâ ile birlikte üretecek iş gücünü inşa etmeliyiz”

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, yapay zekâ konusunun artık sadece bir Ar-Ge veya Ür-Ge konusu olmadığını kaydetti. Karasar, “Bir yazılım veya belli sektörlere özgü bir yenilik değil. Doğrudan doğruya iş yapma kültürümüzü, şeklimizi, saatlerimizi, iş yükümüzü belirleyen, kökten dönüştüren bir kırılma noktası olduğunu hepimiz yaşıyoruz. Bu yüzden yapay zekâ ile rekabet ederek değil, yapay zekâ ile birlikte değer üretecek bir iş gücünü hep birlikte inşa etmek zorundayız” dedi.